Charlotte Würdig enthüllt frühere Leben als Mann Aktualisiert: 02.11.2025 • 14:10 Uhr von Rebecca Rudolph In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" erzählt Charlotte Würdig von ihrer Hypnose-Erfahrung.

Charlotte Würdig hat sich einer Hypnose-Rückführung gestellt. Dort fand sie sich plötzlich als Ritter, Bote und Familienvater wieder. Im Podcast erzählt sie, wie real sich die Reise in vergangene Leben anfühlte.

Trance trotz Kinderlärm und Hunde-Chaos Die Sitzung fand bei ihr zu Hause statt - nicht gerade der perfekte Ort für tiefe Meditation. Trotz Kinderlärm und Hunde-Getöse sei sie plötzlich in Trance gewesen und habe "in ihren früheren Leben agiert". Dabei sollen sich sogar ihr Sprechstil und Wortschatz verändert haben. "Ich wollte erst so tun, als würde ich etwas sehen, aber das ging nicht", verriet die Entertainerin. Ihre Podcast-Partnerin Georgina zeigte sich sichtlich beeindruckt und reagierte fassungslos:

Das ist so abgefahren, Charlotte! Georgina Stumpf

Neben ihrer spirituellen Neugier bleibt Charlotte aber auch fest in der modernen Welt verankert. So nutzt sie etwa KI-Tools, um ihren Alltag sowie ihren Einstieg ins Dating-Leben zu erleichtern, besonders als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern.

