Entertainerin ringt mit Entscheidung "Zwei Paar Schamlippen" über den Augen? Vor dieser Beauty-OP hat Charlotte Würdig "panische Angst" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Malika Baratov Charlotte Würdig überlegt, sich die Oberlider straffen zu lassen, ist sich aber noch unsicher. Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Charlotte Würdig spricht in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" offen über eine Hypnose-Erfahrung und ihre Schlupflider. Warum sie trotz ärztlicher Empfehlung große Angst vor einer Oberlid-OP hat.

+++ Update, 5. November 2025 +++ Charlotte Würdig denkt darüber nach, ihr Aussehen zu verändern und spricht darüber offen in einer neuen Folge des Podcasts "The Real Ex-Wives", den sie gemeinsam mit Georgina Stumpf, ebenfalls eine Ex-Partnerin von Sido, aufnimmt. Besonders ein Thema beschäftigt die Moderatorin: eine mögliche Schönheits-OP. Doch die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht.

"Meine Schlupflider nerven mich brutal" Ihre Schlupflider seien für sie schon lange ein Ärgernis, erzählt Würdig und spart dabei nicht an deutlichen Worten. "Ich habe ja Schlupflider und die nerven mich ja so brutal", sagt sie und beschreibt die Situation auf ihre ganz eigene Weise: "Wenn von da oben zu viel Fleisch kommt, als hätten sich die Schamlippen nach oben verselbstständigt." Im Podcast erklärt die 47-Jährige weiter, dass sie das Gefühl habe, "dass ich zwei Paar Schamlippen jetzt hier oben drüber habe". Für die Video-Aufzeichnung der Folge habe sie die überschüssige Haut mit speziellen Tapes straffgezogen. "Aber ich habe das Gefühl, die gehen so langsam ab", erzählt sie. Und: "Die jucken."

Arzt rät zur OP - doch die Angst bleibt Für Würdig scheint deshalb eine endgültige Lösung naheliegend: "Ich muss mir die Oberlider machen lassen." Anfangs habe sie einen Eingriff für sich ausgeschlossen, doch ihr Augenarzt habe ihr nun sogar dazu geraten. Der Mediziner habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Haut bereits verfärbe: "Der hat mir jetzt sogar gesagt, dass die Haut, die innen drinnen schon so rötlich wird und sich verfärbt, eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man das langsam mal machen muss, weil sich das entzünden kann." Zwischen den Hautfalten könnten sich Feuchtigkeit und Bakterien ansammeln. Theoretisch gebe es die Möglichkeit, die Lider lasern zu lassen, doch davon hält Würdig wenig. Das Ergebnis sei nicht von Dauer, erklärt sie, "weil du den Augenmuskel in meinem Alter schon mit straffen lassen musst." Ihrer Meinung nach sei daher ein klassischer chirurgischer Eingriff, bei dem überschüssige Haut entfernt wird, die sinnvollere Wahl. Viele Frauen in ihrem Umfeld, darunter auch ihre Mutter, hätten diesen Schritt bereits hinter sich. "Die sind alle so happy und die sehen so wach und fresh aus. Aber ich traue mich noch nicht so richtig", gibt die 47-Jährige zu. Zwar habe sie mehrfach gehört, dass die Operation "gar nicht so schlimm" sei, dennoch plagen sie große Sorgen. "Da kriegst du nicht mal eine Vollnarkose", sagt sie - ein Gedanke, der ihre "panische Angst" verstärke. Ob sie sich am Ende wirklich unters Messer legen wird, bleibt daher vorerst offen.

In dieser Show hat Charlotte Würdig mitgewirkt Ganze Folge Lucky Stars - Alles auf die Fünf! Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek & Mario Basler Verfügbar auf Joyn Folge vom 05.04.2022 • 110 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Charlotte über ihre Hypnose-Erfahrung Die ehemalige "taff"-Moderatorin Charlotte Würdig wagte einen Ausflug in ihre Vergangenheit, genauer gesagt in frühere Leben. In der Podcast-Folge "The Real Ex-Wives" schilderte sie Kollegin Georgina Stumpf, was sie während einer Hypnose-Rückführung erlebte. Überraschend stellte die 47-Jährige fest, dass sie in drei früheren Inkarnationen als Mann gelebt haben soll: als Bote im Berliner Grunewald Anfang des 19. Jahrhunderts, als Ritter auf Schloss Neuschwanstein und als Familienvater auf einem idyllischen Bauernhof. "Ich dachte, das klappt eh nicht", gibt Charlotte zu, doch die Erfahrung war intensiver als erwartet.

Schaue jetzt: Charlotte Würdig unterwegs in London für "taff" Videoclip Auf Joyn ansehen Teuer, schrill, britisch - So ticken London & Manchester wirklich! Verfügbar auf Joyn Videoclip • 16:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Trance trotz Kinderlärm und Hunde-Chaos Die Sitzung fand bei ihr zu Hause statt - nicht gerade der perfekte Ort für tiefe Meditation. Trotz Kinderlärm und Hunde-Getöse sei sie plötzlich in Trance gewesen und habe "in ihren früheren Leben agiert". Dabei sollen sich sogar ihr Sprechstil und Wortschatz verändert haben. "Ich wollte erst so tun, als würde ich etwas sehen, aber das ging nicht", verriet die Entertainerin. Ihre Podcast-Partnerin Georgina zeigte sich sichtlich beeindruckt und reagierte fassungslos:

Das ist so abgefahren, Charlotte! Georgina Stumpf

Neben ihrer spirituellen Neugier bleibt Charlotte aber auch fest in der modernen Welt verankert. So nutzt sie etwa KI-Tools, um ihren Alltag sowie ihren Einstieg ins Dating-Leben zu erleichtern, besonders als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern.

Erlebe Sido in der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" "Wer stiehlt mir die Show?" kostenlos auf Joyn streamen