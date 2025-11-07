Düstere Feiertage
Bevor sie sich vom "Tatort" verabschieden: Batic und Leitmayr ermitteln zu Weihnachten
Veröffentlicht:von spot on news
Batic und Leitmays ermittlen nach fast 100 Folgen nun zum vorletzten Mal. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Münchner Duo im "Tatort: Das Verlangen" zu sehen. Das ist über den Feiertags-Krimi bekannt.
Der Abschied rückt näher: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) sind an Weihnachten als "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr in ihrem vorletzten Fall zu sehen. "Das Verlangen" entstand unter der Regie von Andreas Kleinert und nach dem Drehbuch von Norbert Baumgarten und Holger Joos. Details zum Inhalt sind bereits bekannt.
Schau dir Batics und Leitmayrs vorletzten Fall an
Mords Schauspieler
In einem traditionsreichen Münchner Theater wird Tschechows "Die Möwe" aufgeführt. Doch die Vorstellung endet in einer Katastrophe: Die junge, aufstrebende Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) bricht auf der Bühne tot zusammen. Die Kommissare Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) tauchen ein in die glitzernde, aber undurchsichtige Welt des Theaters - überzeugt davon, dass der Täter unter den Schauspielern zu finden ist. Doch dann führt ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit die Ermittler auf eine neue, unerwartete Spur.
Neben Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer sind Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch, Anna Stieblich und Giulia Goldammer in der "Tatort"-Folge zu sehen. Die Folge wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
"Das Verlangen" ist "offiziell Fall Nummer 97 für Leitmayr und Batic, er wird aber als 98. ausgestrahlt, da 'Zugzwang' und 'Das Verlangen' die Ausstrahlungs-Reihenfolge getauscht haben", erklärt der Bayerische Rundfunk. "Zugzwang" wurde am 27. April 2025 ausgestrahlt. Die letzten Episoden 99 und 100 sind 2026 zu sehen, der letzte Fall wird dabei als Doppelfolge, "Unvergänglich" Teil eins und zwei, zu sehen sein. Darin stehen die Kommissare kurz vor der Beamtenpension - wollen aber nicht in den Ruhestand gehen, ohne die Identität eines Phantoms zu klären.
Ab 2026 ermittelt dann Carlo Ljubek (49) als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak gemeinsam mit Ferdinand Hofer, der schon länger als Kalli Hammermann zu sehen ist.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Seit 21 Jahren in einer Beziehung
"Tatort"-Star Ulrike Folkerts: Ihr Outing und ihre große Liebe
Nach 25 Jahren
"Tatort"-Comeback: Jutta Speidel an der Seite eines neuen Duos
Krimi-Newcomer
"Tatort"-Dreamteam: Melika Foroutan und Edin Hasanović
Zum dritten Mal verheiratet und vier Kinder
"Tatort"-Star Axel Prahl privat: Dieser Frau schreibt er Liebesgedichte
Neuer Fall aus Berlin
"Tatort: Erika Mustermann" Vorschau 2. November: Tödliches Spiel mit Fake-Identitäten
Lizenz mit 64
"Tatort"-Star Ulrich Tukur fuhr Jahrzehnte ohne Führerschein
Schock fürs Publikum
Weiteres Wiener "Tatort"-Aus: Hubert Kramar verlässt die ARD-Serie
Münchner "Tatort"-Duo sagt Servus!
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verraten Details über ihr "Tatort"-Aus
Maria Furtwängler in Hannover
"Tatort" heute: Kommissarin Lindholm ist zurück - Düsterer Fall in "Letzte Ernte"