Geständnis bei "Hot Ones"
Ex-"Tatort"-Star packt aus: "Ich habe mich als Drogendealer probiert"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schauspieler und "Tatort"-Ex Daniel Donskoy hat in der Talkshow "Hot Ones" offen über einen jugendlichen Fehltritt gesprochen, der so gar nicht zum heutigen Bild des international gefragten Darstellers passt.
Den nächsten "Tatort" hier kostenlos schauen
Ein spontaner Abstecher in die falsche Welt
Moderator Sean Evans wollte von Daniel Donskoy wissen, ob der ehemalige "Tatort"-Rechtsmediziner in seiner Rolle als Trickbetrüger in der Serie "Sankt Maik" auch eigene Erfahrungen verarbeitet habe. Die Antwort überrascht.
Ich habe mich als Drogendealer probiert.
Allerdings sei dieser Versuch eher ein peinliches Intermezzo als ein ernsthafter Ausflug ins kriminelle Milieu gewesen, ergänzt er.
Damals arbeitete er in einer Berliner Bar, war noch Teenager und wollte etwas ausprobieren. Ein Bekannter, der selbst mit Drogen handelte, überließ ihm eine kleine Menge. Donskoy wollte sie weiterverkaufen.
Meine Karriere hat einen Abend gedauert.
Donskoy gibt gleich wieder auf
Die Methode, mit der der junge Donskoy sein vermeintliches "Geschäft" vorbereitete, könnte aus einem "Tatort" stammen.
Ich habe eine Streichholzpackung aus der Bar genommen - auch sehr clever, mit der Aufschrift der Bar. Habe die Streichhölzer rausgemacht, es abgewogen und dann in die Streichholzpackung getan.
Doch bevor er den improvisierten Deal überhaupt durchführen konnte, endete sein Ausflug als Drogendealer auch schon: Zwei junge Männer stellten ihn vor der Bar zur Rede und machten ihm deutlich, dass er mit diesem Versuch in Kreise geraten sei, die er selbst nicht einschätzen könne.
Für den Teenager war das Erlebnis einschneidend genug, um den Versuch sofort zu beenden - und nie wieder darüber nachzudenken.
Mehr Daniel Donskoy gibt es hier
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Schönheits-Ideale
Bodyshaming-Eklat: Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund - und die kontert ihre Hater!
"Wir lassen Bildung links liegen"
Deutschlands Schul-Problem: In ihrer neuen Reportage sucht Linda Zervakis Wege raus aus der Bildungskrise
Joyn-Interview
"Landarztpraxis" und "Bergdoktor": Hans Sigl über mögliches Serien-Crossover
Die Schauspielerin im Porträt
"Die Bergretter"-Star Luise Bähr: "Ohne Trauschein glücklich"
Die "Loser" des Abends
"Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Gala
Trauer in Ramsau
Serien-Tode bei "Die Bergretter": Welche Charaktere das Schicksal traf