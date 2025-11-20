Ziemlich beste Freunde "Tatort"-Star Axel Prahl schwärmt von Schlager-Legende Roland Kaiser: "Er ist einfach ein Schatz" Aktualisiert: Vor 47 Minuten Axel Prahl (l.) und Roland Kaiser (r.) verbindet eine tiefe Freundschaft. Bild: rbb/Thomas Ernst, MDR/Tom Schulze

Zweimal drehte Schlager-Ikone Roland Kaiser bereits mit Schauspieler Axel Prahl, dem Frank Thiel aus dem Münsteraner "Tatort". Jetzt plauderte Kaiser aus dem Nähkästchen, wie er den "Tatort"-Kommissar privat erlebte.

Wenn zwei Männer aufeinandertreffen, beide Granden ihres Fachs, kann es nicht nur funken, sondern auch mal krachen. Aber als sich Schlager-Ikone Roland Kaiser und "Tatort"-Kultstar Axel Prahl kennenlernten, lief es ganz anders. Nämlich sehr herzlich. "Ich hab den einfach gemocht von Anfang an", berichtete Roland Kaiser im TV-Magazin "Brisant" über sein "erstes Mal" mit Axel Prahl. Aus dem ersten positiven Eindruck wurde ein bleibender: Kaiser und Prahl sind seit damals gute Freunde. "Damals", das waren 2013 die Dreharbeiten zur 867. "Tatort"-Folge unter dem Titel "Summ summ summ". Darin ermittelt Hauptkommissar Thiel und sein Partner in Crime, Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), im Umfeld des Schlagerstars Roman König (Roland Kaiser), weil die Spuren zu einem Mordfall direkt zu dem Künstler führen. Der Fall geht nicht gut aus für König, denn darin endet sein Schlagerleben vorzeitig. Die Freundschaft zwischen Kaiser, Prahl und auch Liefers hingegen erwachte damals zum Leben.

Axel Prahl mit besonderem Erinnerungsstück Im MDR-Talk "Riverboat" gab Prahl nun ein besonders brisantes Detail bekannt: Das Bett, in dem Kaisers Rolle ein Ende gefunden hat, befindet sich nun in seinem Besitz. Prahl erzählte: "Ich kannte die Ausstatterin gut. Sie sagte: 'Dieses schöne Bett haben wir teuer gekauft, aber wir wissen nicht, wohin damit.' Und ich meinte nur: 'Na ja, wenn da Roland Kaiser drin gestorben ist …'" Die Frage, ob die beiden Freunde das Bett bereits gemeinsam eingeweiht haben, verneinte der "Tatort"-Schauspieler. Doch was nicht ist, kann ja noch werden? Denn für den Schlagerstar und den Schauspieler war der gemeinsame Auftritt in der "Tatort"-Folge der Beginn einer schönen Freundschaft. "Wir haben uns bei dem Dreh angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich", erzählte Prahl. "Er ist aber auch wirklich ein Schatz."

Roland Kaiser und Axel Prahl wurden ziemlich beste Freunde "Das war eine sofort funktionierende Beziehung, sowohl mit Jan Josef Liefers als auch mit dem Axel", erinnerte sich Kaiser im "Brisant"-Talk. Er habe schon vor dem persönlichen Kennenlernen einen guten Eindruck von Prahl gehabt, wenn er ihn im Fernsehen sah. Er sei ihm da "sehr freundschaftlich, kumpelhaft und geradlinig" vorgekommen. Und dieser Eindruck habe sich dann absolut bestätigt. "Das war nicht schwer, ihn zu mögen", erzählte Kaiser. Nach dem Dreh blieb man in Kontakt, die Freundschaft entwickelte sich. Sie führte beide 2019 noch einmal gemeinsam vor die TV-Kamera. Da arbeiteten sie zusammen an der schwarzen Komödie "Eisland", in der sich der Frührentner Marko (Prahl) mehr schlecht als recht durch sein Leben schlägt. Als er nicht mehr weiter weiß, erscheint ihm sein Idol im Schlaf und gibt ihm mit seinen Liedern neue Hoffnung. Das Idol ist Roland Kaiser - und natürlich spielte er sich selbst. "Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mit Axel Prahl vor der Kamera zu stehen und erneut festzustellen, was für ein großartiger Schauspieler er ist", erzählte Kaiser damals von den Dreharbeiten.

Roland Kaiser, Axel Prahl, Jan Josef Liefers: Auch als Gesangstrio stark Neben der gemeinsamen "Schauspielkarriere" verbindet Kaiser und Prahl (sowie auch Liefers) zudem die Liebe zur Musik. 2021, als Roland Kaiser zur Spendengala "Ein Herz für Kinder" eingeladen war, hatte er spontan die Idee, seine "Tatort"-Kumpels mit einzubinden. "Ich habe angerufen und gefragt, Jungs, habt ihr Lust dazu?" Sie hatten und sangen mit Kaiser gemeinsam den John-Lennon-Hit "So This Is Christmas (War Is Over)" - und zwar als faszinierenden Opener in die Show mit Moderator Johannes B. Kerner, die anschließend mit 27.618.170 Euro eine bis heute bestehende Rekordsumme an Spendengeldern generierte.

