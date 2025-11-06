Die Verbindung von "The Connection" aufgedeckt: Alle Antworten aus Folge 7

"The Connection" mit Matthias Opdenhövel läuft immer donnerstags in SAT.1 und auf Joyn. Neben den einzelnen Ergebnissen aus Folge 7 am 6. November 2025 findest du hier auch deren Begründung und die Auflösung der Master-Connection.

Wer knackt die Master-Connection und gewinnt 25.000 Euro? Diese und viele weitere Enthüllungen gibt es wöchentlich bei "The Connection", der Quiz-Show am Donnerstagabend in SAT.1 und jederzeit zum Streamen auf Joyn.

Entdecke alle Lösungsworte aller bisherigen Folgen und ihre Bedeutung für den großen Gesamtzusammenhang. Die bisherigen Folgen:

Du möchtest die Teil-Lösungen wissen und die Connection verstehen? Es folgt die Erklärung. Aber Vorsicht: Dieser Artikel ist ein Spoiler für "The Connection" Staffel 1 Folge 7 vom 6. November 2025!

Die einzelnen Lösungsworte führen zur Master-Connection "AUGE" . Hier die Verbindung zwischen den einzelnen Begriffen:

Das bedeuten die Lösungen

JENNIFER ANISTON: Jennifer Aniston leider unter trockenen Augen und ist deshalb abhängig von Augentropfen. Um auf das Trockene-Augen-Syndrom (Sicca-Syndrom) aufmerksam zu machen, nahm sie 2016 als Testimonial an einer Aufklärungskampagne teil.

SCHARF: Die Hauptaufgabe des Auges ist es, das scharfe Sehen zu ermöglichen. Bei gesunden Augen geschieht dies automatisch: Die Augenlinse kann ihre Form anpassen und so zwischen Nah- und Fernsicht wechseln. Im Normalzustand hat die Augenlinse eine flache, längliche Form – optimal, um in der Ferne scharf zu sehen. Für die Nahsicht nimmt die Krümmung der Linse zu und lässt uns Objekte in der Nähe scharf sehen. Die größte Sehschärfe erreicht das Auge im gelben Fleck, da dort die Anzahl der Sehzellen (Zapfen) am höchsten ist.

HIEROGLYPHEN: Das "Auge des Horus" und sein gespiegeltes Gegenstück, das "Auge des Ra", sind bekannte ägyptische Hieroglyphen. Im alten Ägypten war das "Auge des Horus" ein Symbol der Heilkraft und des Schutzes.

TROPFEN: Augentropfen sind flüssige Medikamente zur Behandlung von Beschwerden am oder im Auge.

FLEDERMAUS: Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung entdeckten 2021, dass die Hornhaut des Auges eine zentrale Rolle bei der Orientierung von Fledermäusen spielt. Sie wiesen nach, dass die Hornhaut Signale aus der Umwelt aufnimmt, die für die Navigation über große Distanzen essenziell sind. Die Forscher vermuten, dass in der Hornhaut der Magnetsinn sitzt, der es den Tieren ermöglicht, sich neben der Echoortung – die vor allem im Nahbereich genutzt wird – über weite Strecken hinweg zu orientieren.

PLATON: Laut Platons Sehstrahl-Theorie fließen aus den menschlichen Augen Lichtstrahlen, die das Sehen ermöglichen. Bei Tageslicht verbindet sich dieser innere "Strom des Sehens" mit dem äußeren Licht, wodurch die Seele mit den Objekten in Kontakt tritt. Ohne Tageslicht bleibt der innere Strahl im Körper und verursacht Schlaf, während verbleibende Bewegungen Traumbilder erzeugen. Bei Spiegelungen treffen entgegengesetzte Sehstrahlen aufeinander und erzeugen eine spiegelverkehrte Darstellung. Insgesamt führt der äußere Lichtstrom durch den Körper zur Seele und ermöglicht so das Sehen.

HÖHLE: Das Auge liegt gut geschützt in der knöchernen Augenhöhle („Orbita“) in unserem Schädel.

PINSEL: Augen-Make-up wird vor allem mit Pinseln verschiedenster Art aufgetragen, die deshalb in jeden gut sortierten Schminkbeutel gehören.

OHREN: Möchte man auf etwas besonders achtgeben, hält man redensartlich die Augen und Ohren offen.

KATZE: Ein sogenanntes "Katzenauge" ist ein Reflektor zwischen den Speichen des Fahrrads, der das Licht von Autoscheinwerfern oder anderen Lichtquellen zurückwirft, um die Sichtbarkeit des Fahrrads im Dunkeln zu erhöhen.

LUCHS: Kann jemand sehr gut sehen, hat er redensartlich "Augen wie ein Luchs". Die Scharfsichtigkeit der europäischen Wildkatze ist bereits seit dem Mittelalter bekannt, denn dank mehr Stäbchen zur Wahrnehmung im Auge kann der Luchs deutlich besser sehen als der Mensch.

SURREALISMUS: Das Auge ist ein zentrales Motiv im Surrealismus und taucht in vielen bekannten surrealistischen Werken auf: René Magrittes Gemälde "Der falsche Spiegel" besteht aus einem Auge, bei dem die Iris den Himmel darstellt. Auf seinem Bild "Das Porträt" blickt ein Auge aus einer auf einem Teller liegenden Scheibe Schinken. In M.C. Eschers "Auge" reflektiert die Pupille einen Totenschädel. Man Ray klebte das Foto eines Auges auf das Pendel eines Metronoms. Und vor allem Dalí verwendete das Auge in einer Vielzahl seiner Werke, etwa in seiner Bronzeskulptur "Die surrealistischen Augen".

AMANDA: Als der "Engel mit den Eisaugen" wurde Ende der 2000er die amerikanische Austauschstudentin Amanda Knox international bekannt. In Italien wurde sie fälschlich wegen des Mordes an ihrer Mitbewohnerin verurteilt und erst 2015 freigesprochen.

MALER: Das Auge ist ein beliebtes Motiv vieler Maler: Einige der berühmtesten Gemälde zum Thema Auge stammen von René Magritte („Der falsche Spiegel“, "Das Porträt“), Salvador Dalí („Das Auge“), Edvard Munch („Auge in Auge“), Paul Klee („Das Auge“) oder Pablo Picasso, bei dem die Augen meist besonders betont oder fehlplatziert gemalt sind („Büste eines Musketiers", "Guernica", "Die drei Tänzerinnen", „Frau mit grünem Hut“).

SALVADOR DALI: Das Auge hatte für Dalí eine zentrale Bedeutung – er war davon geradezu besessen und es findet sich als wiederkehrendes Symbol in unzähligen seiner Werke. Besonders bekannt ist sein Gemälde "Das Auge", welches er im Auftrag von Alfred Hitchcock für den Thriller "Ich kämpfe um dich" mit Ingrid Bergman malte. Darin schwebt ein Auge über einer kargen, düsteren Landschaft. Ebenfalls für den Film malte er neun riesige rote Augen auf einer rund elf Meter breiten Leinwand. Auch Schmuckstücke mit Augenmotiv entwarf er, wie etwa die Brosche "Das Auge der Zeit", bei der das Innere des Auges eine Uhr darstellt.

TOM HANKS: "Er hat tote Augen!", hörte der Schauspieler Connor Ratliff, als er von Tom Hanks, Produzent des Serienerfolgs "Band of Brothers", vom Set gefeuert wurde. Aus der Bemerkung spann sich über 20 Jahre ein Mythos und kleiner Skandal, da Tom Hanks als freundlicher Saubermann Hollywoods gilt. Ratliff ließ die Aussage nicht los und arbeitete seinen Fall in einer großen Podcast-Reihe "Dead Eyes" ab 2020 auf. In der dritten Staffel des Podcasts war Tom Hanks schließlich persönlich zu Gast und beide sprachen sich über den Vorfall aus.

ORGANISATION: Der AUGE e.V. gründete sich als Organisation 1979 und ist keine Optikervereinigung, sondern der wahrscheinlich älteste Computerklub Deutschlands. Als "Apple User Group Europe" (A.U.G.E.) gegründet, nutzen die Mitglieder heute aber auch andere Betriebssysteme als Apple. Der Verein führt zudem die Webadresse www.auge.de.

ILLUMINATI: Das "Allsehende Auge" oder "Auge der Vorsehung", ein von Strahlen umgebenes Auge in einem Dreieck, ist ein Symbol für die Suche nach der Wahrheit und die Freimaurerei. Deshalb wird es oft in Zusammenhang mit den Illuminaten gebracht und dient bei Verschwörungstheorien als Beweis für den geheimen Fortbestand nach dem Ordensverbot 1785, wie zum Beispiel auf der Rückseite der 1-Dollar-Note der USA. Natürlich findet man das Symbol auch im Buch "Illuminati" von Dan Brown. Allerdings versuchte sich der kurzlebige Illuminatenorden bewusst von der Freimaurerei abzugrenzen und wählte als sein Symbol die "Eule der Minerva", welche Weisheit symbolisiert.

OSCAR: Goldie Hawn sorgte als Laudatorin bei der Oscarverleihung 2025 für Schlagzeilen, als sie bei ihrer vorbereiteten Rede ins Stocken geriet und Schauspieler Andrew Garfield bat, an ihrer Stelle weiter vorzulesen. Dann erklärte sie live vor Millionen von Zuschauern: "Ich kann das nicht lesen. Ich bin völlig blind. Ich meine, das bin ich wirklich! Grauer Star." Der Graue Star (auch Katarakt genannt) ist eine Augenerkrankung, bei der eine oder beide Augenlinsen trübe werden. Dadurch lässt das Sehvermögen nach.

GRAU: Bei der Augenerkrankung "Grauer Star" (Katarakt) werden eine oder beide Augenlinsen trübe. Das Sehvermögen lässt durch die Erkrankung nach und vor allem feine Einzelheiten werden nicht mehr scharf gesehen.

BÖSE: Das "Nazar-Auge" (auch: "Blaues Auge", "Auge der Fatima", "Nazar Boncuğu", „Evil Eye“) ist ein bekanntes Schutzsymbol, das als Amulett gegen den bösen Blick und allgemein gegen Böses und Schlechtes schützen soll. Kunstvoll aus blauem Glas gefertigt kennt man es vor allem aus der Türkei und aus Griechenland.

ELIJAH WOOD: Ein besonderes Merkmal des Schauspielers sind seine hellen, blauen Augen. Die Augen von Elijah Wood wurden in der Filmreihe "Der Herr der Ringe" zusätzlich nachbearbeitet, was seine blauen, stechenden Augen noch mehr zur Geltung brachte.

DER HERR DER RINGE: Der Hauptbösewicht der Geschichte ist Sauron, der als riesiges Auge aus Feuer dargestellt wird. Als das "Rote Auge von Mordor" erscheint es in den Visionen von Hauptfigur Frodo und sucht mit seinem Blick unablässig nach dem Ring.

FALTEN: An den Augen bilden sich die sogenannten Lachfalten, die auch Krähenfüße genannt werden. Zudem ist ein markantes Augenmerkmal die doppelte Lidfalte über dem Auge, die besonders im asiatischen Raum als Schönheitsideal gilt und dort zu den gefragtesten Schönheits-OPs zählt.

BRAUN: Braun ist die häufigste Augenfarbe der Welt. Geschätzt haben über zwei Drittel aller Menschen weltweit braune Augen. Ob Augen braun oder grün, grau oder blau wirken, hängt von der Konzentration des Melanins ab, eines braunschwarzen Pigments, das sich in der Iris ansammelt.

HAUT: Das hochkomplexe Auge besteht aus verschiedenen Hautschichten, die das Auge schützen und das Licht aufnehmen. Ganz vorne liegt die Hornhaut, die für die Lichtbrechung verantwortlich ist, und dahinter die Regenbogenhaut, die die Pupillenweite reguliert. Danach kommt die weiße Augenhaut. Der Glaskörper ist zudem von der Aderhaut und der Lederhaut umgeben.

OCHSE: Ochsenaugen sind helle, runde Plätzchen, die innen mit meist roter Marmelade gefüllt sind und dadurch wie Augen aussehen. "Großes Ochsenauge" ist aber auch der Name eines Schmetterlings, auf dessen braunen Flügeln zwei große orange-schwarze "Augen" prangen.

LEDER: Die Lederhaut ("Sklera") bildet mit ihrer festen Struktur die Außenhülle des Auges, die wir als "Augenweiß" sehen.

WERFEN: Schenkt man etwas besondere Aufmerksamkeit, so "wirft man ein Auge darauf". Und auch bei der Partnersuche kann man redensartlich "ein Auge auf jemanden werfen". Die Redewendung bezieht sich darauf, dass Lust und Begehrlichkeit durch die Sinne entstehen, wobei die Augen eine entscheidende Rolle spielen.

FISCH: Das Fischauge (auch bekannt als „Fish Eye“) ist ein fotografisches Objektiv mit extrem weitem Bildwinkel. Die Linsen brechen das Licht dabei so stark, dass deutliche Verzerrungen entstehen.

LÜGEN: "Die Augen, [...] die lügen nie." ist ein legendäres Zitat von Tony Montana aus dem Film "Scarface". Auch der erfolgreiche Rapper Capital Bra griff das Zitat in seinem Song "Die Augen lügen nie Chico" auf. Der Song richtete sich an seinen ehemaligen Freund Samra, der das Zitat ebenfalls bereits in seinem Song "BaeBae" verwendete.

MÜCKE: "Fliegende Mücken" oder auch "Mouches volantes" sind kleine Punkte oder Fädchen, die im Blickfeld schweben und meist durch harmlose Glaskörpertrübungen verursacht werden. Diese treten auf, wenn sich die kollagenhaltigen Fasern im Glaskörper des Auges mit zunehmendem Alter verändern.

SANDRA BULLOCK: Im Film "Bird Box: Schließe deine Augen" muss sich Sandra Bullock in ihrer Rolle der "Malorie" mit verbundenen Augen durch eine Welt kämpfen, um sich vor gefährlichen Wesen zu schützen, bei deren Anblick man in Wahnsinn verfällt. Der Film löste einen Internet-Trend aus, bei dem Menschen sich in unterschiedlichsten Situationen die Augen verbanden und sich dabei filmten.

NERV: Der Sehnerv eines jeden Auges ("Nervus opticus") leitet visuelle Impulse von der Netzhaut ans Gehirn.

SCHUTZ: Das Auge ist sehr empfindlich und hat deshalb viele körperliche Schutzmechanismen: Die Augenlider und Wimpern schützen vor Staub und Fremdkörpern und die Tränenflüssigkeit wäscht Verunreinigungen weg. Falls das nicht reicht, gibt es einige zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Augen, z.B. Schutzbrillen bei der Arbeit mit gefährlichen Materialien und Sonnenbrillen, um die Augen immer ausreichend vor UV-Licht zu schützen.

TENNIS: Das "Hawk-Eye" (übersetzt: Falkenauge) ist ein computergestütztes Videobeweissystem, das schon seit Jahren im Tennissport eingesetzt wird. Da der Ball sich so schnell bewegt, ist es für das menschliche Auge manchmal nahezu unmöglich zu entscheiden, ob er im Aus war oder etwa das Netz berührt hat. Deshalb werden die Linienrichter mittlerweile durch die Hochgeschwindigkeits-Kameras des "Hawk-Eye", welche die Bewegung des Balles mit bis zu 340 Bildern pro Sekunde aufzeichnen, ersetzt oder unterstützt.

NETZ: Die Netzhaut oder auch Retina ist der lichtempfindliche Bereich des Auges, der sich an der inneren Rückseite des Augapfels befindet. Sie enthält Fotorezeptoren, die das einfallende Licht in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo das eigentliche Bild verarbeitet wird.

POLIZEI: Die Polizei wird redensartlich auch als "Auge des Gesetzes" bezeichnet.

TIGER: "Eye of the Tiger" von 1982 ist einer der bekanntesten Songs der Filmgeschichte. Die Band Survivor schrieb den Hit für den dritten Rocky-Film, der hierzulande den Untertitel "Das Auge des Tigers" bekam. Hollywoodstar Sylvester Stallone wollte damals eigentlich "Another One Bites The Dust" von Queen haben. Die verweigerten jedoch die Freigabe und so rief Stallone kurzerhand bei Survivor an.

CASABLANCA: "Ich seh Dir in die Augen, Kleines", ist eines der berühmtesten Zitate aus dem Filmklassiker "Casablanca". Als Trinkspruch ist es eine angenäherte Übersetzung von "Here's looking at you, kid." und kommt mehrfach im Film vor. In einer ersten deutschen Vertonung hieß es auch "Ich schau Dir in die Augen, Kleines."

TOMATEN: "Tomaten auf den Augen haben" ist eine verbreitete Redensart, die sich unachtsame Menschen oft anhören müssen. Sei es der Autofahrer nach einem Blechschaden oder der Schiedsrichter bei der Elfmeterentscheidung. Vermutlich kommt die Redewendung von den geröteten Augen, die übermüdete und dadurch unachtsame Menschen haben.

FAUST: "Das passt wie die Faust aufs Auge" ist eine humoristische Redensart, die vor einigen Jahrhunderten noch ironisch verwendet wurde und heutzutage im Sprachgebrauch eher positiv bzw. zustimmend besetzt ist.

SCHMETTERLING: Viele Schmetterlingsarten haben falsche Augen auf ihren Flügeln, um Fressfeinde abzuschrecken. Manche Flügelzeichnungen sind so prägnant, dass sie der Art ihren Namen geben wie z.B. das "Große Ochsenauge", das "Tagpfauenauge" oder das "Nachtpfauenauge".

MASCARA: Der Mascara sorgt für einen ausdrucksstarken Augenaufschlag und gehört zur Grundausstattung jeder Kosmetiktasche. Die Wimperntusche sorgt für lange, dichtere Wimpern und betont somit die Augen.

VEILCHEN: Ein Bluterguss am Auge oder auch blaues Auge wird aufgrund seiner Ähnlichkeit in Form und Farbe häufig Veilchen genannt.

HÜHNER: Hühneraugen sind runde verhornte Hautstellen, die meist an Zehen oder Fußsohle entstehen und Schmerzen verursachen. In der Medizin werden sie auch Clavus genannt.

SANDMÄNNCHEN: Der Sandmann soll Kindern Sand in die Augen streuen, damit sie einschlafen können. Deshalb hat man morgens beim Aufwachen den sogenannten Sand in den Augenwinkeln.

REGENBOGEN: Die Regenbogenhaut (lat. "Iris") ist ein wichtiger Bestandteil des Auges und funktioniert wie eine Blende. Durch ihre Öffnung gelangt Licht in die Pupille, sodass ein Bild entstehen kann. Die Regenbogenhaut sorgt zudem für unsere Augenfarbe.

LINSE: Die Linse zählt zu den wichtigsten Teilen des menschlichen Auges. Sie liegt direkt hinter der Pupille zwischen dem Glaskörper und der Regenbogenhaut und bricht einfallendes Licht. Dieses projiziert sie dann als scharfes Bild auf die Netzhaut.

BRILLE: Seit Jahrhunderten werden die Unzulänglichkeiten der Augen mithilfe einer Brille korrigiert.