Rätselraten geht wieder los! Neue Masken, neues Rateteam: Alle Infos zur neuen Staffel "The Masked Singer" 2025 Aktualisiert: Vor 1 Minute von Jan Islinger The Masked Singer Ready for take off? Das Abenteuer beginnt! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Frischer Wind im "The Masked Singer"-Studio: Ein neues Rateteam, neue Studio-Gäst:innen und jede Menge neue Masken. Alle Details rund um die neue Staffel gibt es hier!

Die letzten Staffeln "The Masked Singer" auffrischen? Alle Folgen jetzt auf Joyn streamen

"The Masked Singer": Opdenhövels Rätselrunde steht bereit! In diesem Herbst betritt ein neues Duo die Rätselbühne von "The Masked Singer": Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen ab Samstag, 8. November 2025, im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen.

I think it’s beautiful! Chris Tall ist Feuer und Flamme über seine Teilnahme bei "The Masked Singer"

Diese Rate-Gäst:innen supporten Verona und Chris Unterstützt wird das Gespann jede Folge von einem wechselnden Rate-Promi, gemeinsam versuchen sie, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu knacken. Als Show-Master führt wie immer Matthias Opdenhövel durch die sechs Live-Shows.

"The Masked Singer" auf Joyn Schau dir neuen Folgen kostenlos im Stream an

Das sind die ersten Masken Die ersten Masken wurden mittlerweile auch schon geleakt. Fans dürfen sich auf affenstarke Kostüme und muuh-tiges Styles freuen! Die restlichen Masken werden dann live in Folge 1 enthüllt.

Alle Sendezeiten auf einen Blick Du hättest gern alle Infos zu den Sendedaten und Sendeterminen? Alle Details zu den Ausstrahlungen von "The Masked Singer" 2025 siehst du hier.

So machst du in der Joyn App mit! Wie bereits in den vergangenen Staffeln kannst du bei "The Masked Singer" auch in diesem Herbst wieder ordentlich miträtseln und mitbestimmen. Über die Joyn App entscheidest du, wer weiterkommt und gibst Tipps zu den Promis ab. Schon jetzt gibt es was zu gewinnen: Finde jetzt die Vorab-Indizien und sichere die Tickets fürs Finale!

Ein kleiner Warm-up gefällig Du kannst es gar nicht erwarten, bis Staffel 12 in die Vollen geht? Kein Problem, wir haben ein paar Best-of-Contents für dich vorbereitet. Wie wäre es mit einer Übersicht aller jemals dagewesenen "Masked Singer"-Gewinner:innen, den emotionalsten Demaskierungen in Deutschland oder den verrücktesten internationalen Masken?

"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn

Die neue Staffel jetzt auf Joyn Schau dir alle Folgen kostenlos im Stream an