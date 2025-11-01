Es geht bald los!
"The Masked Singer" 2025: Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken
Aktualisiert:von Jan Islinger
Frischer Wind im "The Masked Singer"-Studio: Die Rate-Crew wird komplett neu besetzt. Worauf sich die prominenten Spürnasen freuen und auf welche Masken sie treffen, erfährst du hier.
Die letzten Staffeln "The Masked Singer" auffrischen?
"The Masked Singer": Opdenhövels Rätselrunde steht bereit!
Lange Zeit war es still um die beste, verrückteste Show der Welt. Doch pünktlich zum Herbstanfang gibt es frische Infos für alle Fans da draußen.
Ein neues Duo betritt die Rätselbühne von "The Masked Singer": Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen ab Samstag, 8. November 2025, im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen.
Unterstützt wird das Gespann jede Folge von einem wechselnden Rategast - gemeinsam versuchen sie, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu knacken. Als Show-Master führt wie immer Matthias Opdenhövel durch die sechs Live-Shows.
I think it’s beautiful!
Chris Tall und Verona Pooth: Die Stimmen vom Ratepult
Chris Tall: "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen - einfach, um es dem Rateteam besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it’s beautiful."
Verona Pooth: "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei 'The Masked Singer' vor allem die Masken - echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten."
Das sind die ersten Masken
Die ersten vier Masken wurden mittlerweile auch schon geleakt. Fans dürfen sich auf affenstarke Kostüme und muuh-tiges Styles freuen!
"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn
Die "The Masked Singer"-Stars auf Joyn erleben
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
