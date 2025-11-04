Star der 12. Staffel Astronaut bis Panda: Welche Stars haben "The Masked Singer" schon gewonnen? Aktualisiert: 08:40 Uhr von teleschau Alexander Klaws entschied 2021 die fünfte Staffel von "The Masked Singer" für sich. Sein Kostüm: "Mülli Müller". Bild: Wochit

Seit mehr als sechs Jahren begeistert "The Masked Singer" Deutschlands Fernsehzuschauer:innen. Die Ratehow, bei der Promis in pompösen Masken um den Sieg singen, geht nun in ihre zwölfte Auflage. Schau dir hier noch mal an, wer Staffel 1 bis 11 für sich entschieden hat.

Am 27. Juni 2019 lief hierzulande die erste Folge von "The Masked Singer" über die Bildschirme. Wenn Stars sich selbst in krasse Kostüme stecken und anschließend live performen, dann fließt nicht nur viel Schweiß. Auch die Spannung ist riesig. Wer mag sich hinter der Maske verbergen? Ab 8. November geht die erfolgreiche ProSieben-Show in die nächste Runde. Welche Stars an der 12. Staffel teilnehmen und sich in insgesamt sechs Folgen um den Sieg batteln, ist noch geheim. Wer die bisherigen Staffeln für sich entschieden hat, zeigen wir dir hier.

Staffel 1 (2019): Max Mutzke Als Astronaut kann er sich in der ersten Staffel "The Masked Singer" durchsetzen. Bild: ProSieben/ Julia Feldhagen

Mit der starken Ballade "Tears in Heaven" von Eric Clapton setzte sich Sänger Max Mutzke in der Schlussrunde gegen seinen Kollegen Gil Ofarim durch. Der 44-Jährige steckte in einem Astronauten-Kostüm. Seine markante, rauchige Stimme verriet Mutzke zwar relativ früh, was ihn nicht daran hinderte, die Show am Ende zu gewinnen. Der talentierte Sänger hatte 2004 für Deutschland beim Eurovision Song Contest Platz acht geholt. Bei "The Masked Singer" punktete er im Verlauf auch mit Klassikern wie "Space Oddity" von David Bowie oder "The Earth Song" von Michel Jackson.

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck Für Tom Beck hat sich das Schwitzen gelohnt! Bild: Joyn / ProSieben

Obwohl er im Verlauf der Staffel an Covid erkrankte, entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck am 28. April 2020 das Finale für sich. Der als Wuschel verkleidete Singer-Songwriter Mike Singer hatte das Nachsehen, als Beck im Faultier-Kostüm "Kiss" von Prince performte. Der "Alarm für Cobra 11"-Star (47) hatte auch den Rapsong "Boombastic" von Shaggy und den Gassenhauer "Lemon Tree" von Fools Garden im Gepäck.

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Engels Sarah Engels zeigt sich im Kostüm mit Gruselfaktor. Bild: ProSieben / Willi Weber

Frisch verheiratet mit ihrem Mann Julian, holte sich Sängerin Sarah Engels die dritte Auflage der erfolgreichen Musikshow. Die ehemalige Kandidatin von "Deutschland sucht den Superstar" (Platz 2 im Jahr 2011) rockte das Finale mit einer hammerstarken Kombination: Sie sang "Dirty Diana" und "Thriller" von Michael Jackson. Im Skelett-Kostüm setzte sich die 33-Jährige in der Schlussrunde gegen das Alien durch. In diesem steckte BossHoss-Star Alec Völkel. "Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich zeigen durfte, was ich kann", sagte die Ex-Frau von Pietro Lombardi nach ihrem Triumph.

Staffel 4 (Frühjahr 2021): Sasha Lange wurde gerätselt, wer sich hinter dem Dinosaurier-Kostüm versteckt. Bild: Wochit

Sascha Schmitz alias Sasha war der strahlende Sieger im März 2021. Der Sänger, der auch schon mit dem Pseudonym Dick Brave für Charts-Erfolge gesorgt hatte, war als Dinosaurier im Schlafanzug unterwegs. Alles andere als ermüdend war seine Performance. Im entscheidenden Battle gegen den Leopard (Cassandra Steen) röhrte sich der Dino mit "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang und "Get Lucky" von Daft Punk zum Sieg. Krass: Nicht einmal sein Kumpel Rea Garvey, der in der Jury saß, hatte den 53-Jährigen erkannt.

Staffel 5 (Herbst 2021): Alexander Klaws Alexander Klaws entschied 2021 die fünfte Staffel von "The Masked Singer" für sich. Bild: 2021 Getty Images/Andreas Rentz

Der heute 42-Jährige war 2003 der erste Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Später performte er unter anderem im Musical "Tarzan". Bei "The Masked Singer" steckte Klaws in einer Fantasie-Verkleidung namens "Mülli Müller". Die brachte ihm Glück: Er setzte sich schlussendlich gegen Ex-No-Angels-Sängerin Sandy Mölling (Raupe) durch. Mittlerweile habe er viel gemacht in seiner Karriere, "aber das ist die geilste Scheiße", sagte Klaws nach seinem Sieg. Seine Songs im Finale: "Bombtrack" von Rage Against the Machine und "Heal the World" von Michael Jackson.

Staffel 6 (Frühjahr 2022): Ella Endlich Das Rateteam hat lange im dunkel getappt, um welchen Promi es sich wohl handeln könnte. Bild: ProSieben

Bevor Ella Endlich am 23. April samt Zebra-Kostüm jubeln konnte, kam es im Finale zu einer Panne. Die Identität der Sängerin war noch geheim, als Moderator Matthias Opdenhövel den "gestreiften" Sieg verkündet hatte. Endlich umarmte ihn euphorisch und verlor dabei ihren Zebrakopf. Opdenhövel drückte die 41-Jährige geistesgegenwärtig an sich heran und verbarg ihr Gesicht, bis die Maske wieder aufgesetzt werden konnte. Ellas Siegertitel: "Rise Up" von Andra Day. Das Nachsehen hatte übrigens ein bekannter Serienstar: "Bergdoktor"-Darsteller Mark Keller scheiterte als Dornteufel nur knapp.

Staffel 7 (Herbst 2022): Daniel Donsky Wer steckt unter dem Maulwurffell? Bild: ProSieben/Willi Weber

Maulwurf gegen Werwolf lautete die Maskenpaarung im Finale der 7. Staffel. Eigentlich ein unfaires Duell, das dennoch der Insektenfresser für sich entschied. In diesem Kostüm steckte Schauspieler, Moderator und Sänger Daniel Donskoy. "Larger Than Life" von den Backstreet Boys hieß der Titel, der ihm den Sieg brachte. Der in Moskau geborene 35-Jährige hatte zuvor auch schon mit dem "Titanic"-Klassiker "My Heart Will Go On" von Céline Dion gepunktet. Bürger Lars Dietrich sang im Finale in seiner Fabelwesen-Verkleidung "Hard Rock Halleluja" von Lordi.

Staffel 8 (Frühjahr 2023): Luca Hänni Luca Hänni präsentiert sich in einem besonders eindrucksvollem Kostüm. Bild: ProSieben/Willi Weber

Noch ein DSDS-Sieger: Der Schweizer Luca Hänni hatte 2012 die Castingshow mit Dieter Bohlen gewonnen - und wiederholte seinen Triumph bei "The Masked Singer". Der 31-Jährige steckte im Schuhschnabel. Die Jury kam ihm relativ schnell auf die Spur, was seine Freude indes nicht trübte. "Das hat so Spaß gemacht", sagte Hänni nach seinem Sieg. Er habe allerdings erst lernen müssen, mit den großen Flügeln seines Kostüms umzugehen. Mit dem Titel "Gossip" von Måneskin setzte er sich in der Finalrunde gegen Schauspielerin Felicitas Woll (Igel) durch.

Staffel 9 (Herbst 2023): Jennifer Weist Jennifer Weist alias die Eisprinzessin kann es kaum glauben: Sie ist die Gewinnerin der 9. Staffel "The Masked Singer". Bild: ProSieben / Willi Weber

Im Winter 2023 machte, irgendwie passend, eine Eisprinzessin das Rennen. In ihr steckte Sängerin Jennifer Weist, auch bekannt als Frontfrau der Band Jennifer Rostock. Der Schweizer Schauspieler und Musiker Pasquale Aleardi holte sich, als Lulatsch verkleidet, Platz 2. Mit dem Song "Euphoria" der schwedischen Sängerin Loreen sorgte Weist für sehr viel Euphorie bei der Jury. Im Mai 2025 hat die Sängerin übrigens ihr erstes Buch veröffentlicht. Titel: "Nackt: Mein Leben zwischen den Zeilen".

Staffel 10 (Frühjahr 2024): Mirja Boes Flohtastisch! Die Komikerin Mirja Boes holte sich als Floh den Sieg der 10. "The Masked Singer". Bild: picture alliance / Thomas Banneyer

Kein Witz: Die Jubiläumsstaffel von "The Masked Singer" ging an eine Comedienne: Mirja Boes. Fairerweise muss man sagen: Der TV-Star hat auch schon sieben Alben veröffentlicht, ist mit dem Mikrofon also durchaus geübt. Boes versteckte sich im Kostüm des Flohs. Im Finale verriet sie, dass sie für die Show im heimischen Keller Gesangsübungen gemacht habe. Ihre zwei Söhne hätten sich dafür aber nicht interessiert, weshalb sie ihre Teilnahme vor ihnen verheimlichen konnte. Nach ihrem Sieg rief die 54-Jährige demonstrativ in die Kamera: "Ich bin's: Mutti!" Ihr Siegersong: "Everlasting Love" von Robert Knight. Boes setzte sich gegen die YouTuber Heiko und Roman Lochmann durch, die als Duo im Flip-Flop-Kostüm am Start waren.

Staffel 11 (Herbst 2024): Loi Als Matthias Opdenhövel den Sieger verkündet, ist der Panda überwältigt vor Freude. Bild: picture alliance/dpa

Ein Panda mischte die vergangene Staffel von "The Masked Singer" auf. In der putzigen Verkleidung steckte Sängerin Loi, bürgerlicher Name Leonie Greiner. Die 23-jährige Mannheimerin duellierte sich in der Finalrunde mit einem Piraten. In diesem steckte ihr Sängerkollege Joris. "Since You Been Gone" von Kelly Clarkson war der Song, mit dem sich die Sängerin, die auch als TikTokerin erfolgreich ist, den Sieg holte.

