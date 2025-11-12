Wer steckt unter den Masken der 12. Staffel
Knossi oder Lady Gaga? Das sind die aktuellen Spekulationen bei "The Masked Singer"
Aktualisiert:von Jan Islinger
Das Rätselraten geht wieder los: Welcher Promi steckt unter welcher Maske? Kaum hat die Staffel begonnen, gibt es in der Joyn-App schon wieder allerhand Theorien und Vermutungen. Hier sind die Top-Guesses der Fans.
Wer sind die Promis unter den Masken?
Kaum ist die erste Folge der neuen "The Masked Singer"-Staffel gelaufen, gehen die wilden Spekulationen um die Identitäten der Stars wieder los. Zu wem passen die Lockenwickler der Muuhnika? Wer taucht als Harry Otter in Zauberwelten ab? Und welcher Promi beweist als Dude, dass er alles andere als stink-langweilig ist? Die Fans in der Joyn App haben da schon einige paar klare Verdächtige ausgemacht.
Wer könnte sich unter der charmanten Wanzen-Maske verbergen? Momentan steht Entertainer Knossi hoch im Kurs mit 45 Prozent. Kultfigur und Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared liegt mit 23 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf knappe 5 Prozent kommt "It Wasn't Me"-Sänger Shaggy (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Knossi - 45 Prozent
Evil Jared Hasselhoff - 23 Prozent
Shaggy - 5 Prozent
Ein Zauberlehrling auf Tauchkurs? Schauspieler Martin Semmelrogge, der mit dem Weltkriegs-Klassiker "Das Boot" einst Weltruhm erlangte, hat jedenfalls derzeit Oberwasser als Harry Otter - mit sehr guten 45 Prozent. Verfolgt wird er von seinem Schauspiel-Kollegen Jürgen Vogel mit 13 Prozent. Dritter im Bunde ist derzeit Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Martin Semmelrogge - 45 Prozent
Jürgen Vogel - 13 Prozent
Klaas Heufer-Umlauf - 8 Prozent
Collien Fernandes war bereits 2019 Rateteam-Mitglied bei "The Masked Singer". Ob sie nun wie aus dem Ei gepellt, als Eggi ihre Rückkehr feiert? Küken und schnuckelige Tierchen hatte allerdings auch Anke Engelke schon in ihren "Wochenshow"-Zeiten auf "Rickys Popsofa" zu bieten - ein Hinweis? Immerhin 13 Prozent glauben an Engelke unter der Maske. Und dann wäre da noch Moderations-Queen Barbara Schöneberger mit 11 Prozent auf Platz 3 (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Collien Fernandes - 55 Prozent
Anke Engelke - 13 Prozent
Barbara Schöneberger - 11 Prozent
Drei ziemlich witzige Frauen bewerben sich gerade um das Amt der grummeligen Muuhnika. Die Fans vermuten Ilka Bessin (55 Prozent), Meltem Kaptan (9 Prozent) oder Anke Engelke (6 Prozent) unter der Kuh mit den kunterbunten Lockenwicklern (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) - 55 Prozent
Meltem Kaptan - 9 Prozent
Anke Engelke - 6 Prozent
Temperament haben sie alle: Brigitte Nielsen (51 Prozent), Lady Gaga (9 Prozent) und Ute Lemper (5 Prozent) gelten momentan als Anwärter:innen für die Maske mit dem überdimensionalen Kussmund (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Brigitte Nielsen - 51 Prozent
Lady Gaga - 9 Prozent
Ute Lemper - 5 Prozent
Viele der User:innen sind da einer heißen Sache auf der Spur: Steckt der Name "Rea" nicht eh schon in der Rave-Ioli? Immerhin 42 Prozent vermuten den Iren Rea Garvey unter der Teigtaschen-Maske. Verfolgt wird Rea von zwei Sängerkollegen: Ben Zucker und Giovanni Zarrella mit 24 und 7 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Rea Garvey - 42 Prozent
Ben Zucker - 24 Prozent
Giovanni Zarrella - 7 Prozent
Ist der King des Dschungels vielleicht eigentlich in den Hollywood Hills zu Hause? 23 Prozent der Fans vermuten Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz unter dem King. Oder bringt mit Alexander Kumptner (22 Prozent) hier doch ein Küchenprofi das "Masked Singer"-Studio zum Kochen? Verfolgt werden die beiden von Wayne Carpendale mit 16 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Bill Kaulitz - 23 Prozent
Alexander Kumptner - 22 Prozent
Wayne Carpendale - 16 Prozent
Quietscht hier eine "Masked Singer"-Legende ins Mikrofon? 46 Prozent der User:innen vermuten Ruth Moschner unter dem giftgrünen Hunde-Spielzeug. Oder ist vielleicht Collin Fernandes unter Quietsch statt unter Ulmen? 11 Prozent setzen auf sie. Verfolgt wird sie von Heike Makatsch mit 9 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr).
Ruth Moschner - 46 Prozent
Collien Fernandes - 11 Prozent
Heike Makatsch - 9 Prozent
Welcher Promi wird wohl als nächstes enttarnt? Das siehst du am kommenden Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Natürlich kannst du alle Folgen auch im Nachgang on-demand schauen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
