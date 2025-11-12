Wer steckt unter den Masken der 12. Staffel Knossi oder Lady Gaga? Das sind die aktuellen Spekulationen bei "The Masked Singer" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Rave-Ioli, Muuhnika und King: Wer versteckt sich unter den Masken der 12. Staffel "The Masked Singer"? Bild: Joyn

Das Rätselraten geht wieder los: Welcher Promi steckt unter welcher Maske? Kaum hat die Staffel begonnen, gibt es in der Joyn-App schon wieder allerhand Theorien und Vermutungen. Hier sind die Top-Guesses der Fans.

"The Masked Singer" auf Joyn Schau dir neuen Folgen kostenlos im Stream an

Wer sind die Promis unter den Masken? Kaum ist die erste Folge der neuen "The Masked Singer"-Staffel gelaufen, gehen die wilden Spekulationen um die Identitäten der Stars wieder los. Zu wem passen die Lockenwickler der Muuhnika? Wer taucht als Harry Otter in Zauberwelten ab? Und welcher Promi beweist als Dude, dass er alles andere als stink-langweilig ist? Die Fans in der Joyn App haben da schon einige paar klare Verdächtige ausgemacht.

Am Smartphone unterwegs? Dann spring jetzt in die Joyn App und spekulier mit!

Wer wanzt als Dude durchs "The Masked Singer"-Studio? Der Dude zeigt die pure Coolness auf der "Masked Singer"-Bühne. Mit Goldkette und glänzender Sonnenbrille bringt die freshe Wanze das Publikum zu dahinschmelzen. Bild: Joyn / Willi Weber

Wer könnte sich unter der charmanten Wanzen-Maske verbergen? Momentan steht Entertainer Knossi hoch im Kurs mit 45 Prozent. Kultfigur und Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared liegt mit 23 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf knappe 5 Prozent kommt "It Wasn't Me"-Sänger Shaggy (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Knossi - 45 Prozent

Evil Jared Hasselhoff - 23 Prozent

Shaggy - 5 Prozent

Wer verzaubert das Publikum als Harry Otter? Auch Harry Otter zeigt seine Magic-Tricks auf der "The Masked Singer"-Bühne. Zu seinem Auftritt hat er direkt seine Zauber-Entourage mitgebracht. Bild: Joyn / Willi Weber

Ein Zauberlehrling auf Tauchkurs? Schauspieler Martin Semmelrogge, der mit dem Weltkriegs-Klassiker "Das Boot" einst Weltruhm erlangte, hat jedenfalls derzeit Oberwasser als Harry Otter - mit sehr guten 45 Prozent. Verfolgt wird er von seinem Schauspiel-Kollegen Jürgen Vogel mit 13 Prozent. Dritter im Bunde ist derzeit Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Martin Semmelrogge - 45 Prozent

Jürgen Vogel - 13 Prozent

Klaas Heufer-Umlauf - 8 Prozent

Ein Eiertanz gefällig? Wer ist Eggi? Eggi erheitert die "Masked Singer"-Crowd mit ihrer freundlichen Art besonders. Wer kann diesem Lächeln (und drei freshen Küken) nur widerstehen? Bild: Joyn / Willi Weber

Collien Fernandes war bereits 2019 Rateteam-Mitglied bei "The Masked Singer". Ob sie nun wie aus dem Ei gepellt, als Eggi ihre Rückkehr feiert? Küken und schnuckelige Tierchen hatte allerdings auch Anke Engelke schon in ihren "Wochenshow"-Zeiten auf "Rickys Popsofa" zu bieten - ein Hinweis? Immerhin 13 Prozent glauben an Engelke unter der Maske. Und dann wäre da noch Moderations-Queen Barbara Schöneberger mit 11 Prozent auf Platz 3 (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Collien Fernandes - 55 Prozent

Anke Engelke - 13 Prozent

Barbara Schöneberger - 11 Prozent

Wem gehört die Identität der grimmigen Muuhnika? Die Muuhnika gibt sich bei "The Masked Singer" 2025 alles andere als freundlich. Ihr grimmiger Look täuscht allerdings: Eigentlich ist die Muuhinka eine ganz Liebe! Bild: Joyn / Willi Weber

Drei ziemlich witzige Frauen bewerben sich gerade um das Amt der grummeligen Muuhnika. Die Fans vermuten Ilka Bessin (55 Prozent), Meltem Kaptan (9 Prozent) oder Anke Engelke (6 Prozent) unter der Kuh mit den kunterbunten Lockenwicklern (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) - 55 Prozent

Meltem Kaptan - 9 Prozent

Anke Engelke - 6 Prozent

Küsschen gefällig? Wer könnte unter der Kiss-Maske stecken? Kiss macht ihrem Namen alle Ehre. Statt eines Kopfes hat sie einen riesigen Kussmund auf ihrem Hals. "Dress to impress", lautet ihr Motto, denn die Maske kommt im feinen Zwirn daher. Bild: Joyn / Willi Weber

Temperament haben sie alle: Brigitte Nielsen (51 Prozent), Lady Gaga (9 Prozent) und Ute Lemper (5 Prozent) gelten momentan als Anwärter:innen für die Maske mit dem überdimensionalen Kussmund (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Brigitte Nielsen - 51 Prozent

Lady Gaga - 9 Prozent

Ute Lemper - 5 Prozent

Wer macht den Dancefloor als Rave-Ioli unsicher? Einfach zum Anbeißen! Bei ihrem Anblick treibt die Ravi-Ioli direkt den Heißhunger an. In der Auftaktfolge kam die sogar in ihrem eigenen Nudeltopf daher geschwommen. Bild: Joyn / Willi Weber

Viele der User:innen sind da einer heißen Sache auf der Spur: Steckt der Name "Rea" nicht eh schon in der Rave-Ioli? Immerhin 42 Prozent vermuten den Iren Rea Garvey unter der Teigtaschen-Maske. Verfolgt wird Rea von zwei Sängerkollegen: Ben Zucker und Giovanni Zarrella mit 24 und 7 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Rea Garvey - 42 Prozent

Ben Zucker - 24 Prozent

Giovanni Zarrella - 7 Prozent

Wer ist der kunterbunte King im Ring? Riesen-Kerl, Riesen-Show: Der King weiß zu überzeugen, auf der Bühne wie im Dschungel. Sein buntes Federkleid und seine Krone sprechen für sich. Bild: Joyn / Willi Weber

Ist der King des Dschungels vielleicht eigentlich in den Hollywood Hills zu Hause? 23 Prozent der Fans vermuten Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz unter dem King. Oder bringt mit Alexander Kumptner (22 Prozent) hier doch ein Küchenprofi das "Masked Singer"-Studio zum Kochen? Verfolgt werden die beiden von Wayne Carpendale mit 16 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Bill Kaulitz - 23 Prozent

Alexander Kumptner - 22 Prozent

Wayne Carpendale - 16 Prozent

Wer lächelt Hundesabber spielend weg als Quietsch? Er ist der Liebling aller Vierbeiner: Das kunterbunte Hunde-Spielzeug brachte bei "The Masked Singer" mit seiner lustigen Performance jedenfalls auch das Publikum zum Jaulen. Bild: Joyn / Willi Weber

Quietscht hier eine "Masked Singer"-Legende ins Mikrofon? 46 Prozent der User:innen vermuten Ruth Moschner unter dem giftgrünen Hunde-Spielzeug. Oder ist vielleicht Collin Fernandes unter Quietsch statt unter Ulmen? 11 Prozent setzen auf sie. Verfolgt wird sie von Heike Makatsch mit 9 Prozent (Stand: Montag, 10. November, 15 Uhr). Ruth Moschner - 46 Prozent

Collien Fernandes - 11 Prozent

Heike Makatsch - 9 Prozent

Welcher Promi wird wohl als nächstes enttarnt? Das siehst du am kommenden Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Natürlich kannst du alle Folgen auch im Nachgang on-demand schauen.

Die neue Staffel jetzt auf Joyn Schau dir alle Folgen kostenlos im Stream an