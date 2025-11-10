Smiley bei "The Masked Singer" demaskiert: Diese Promi-Dame steckte unter der Maske!

Der Smiley rockte in Folge 1 die "The Masked Singer"-Bühne mit "On Top Of The World" von den Imagine Dragons. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Unter der Maske verbarg sich eine echte Koryphäe!

Für Smiley ist " The Masked Singer " ein kurzes Vergnügen gewesen. Nach nur einer Folge muss die gut gelaunte Maske bereits ihre Identität preisgeben. Im Stechen mit Harry Otter zog Smiley den Kürzeren. Unter der Maske kam Barbara Becker zum Vorschein.

Barbara Becker versteckte sich in der Smiley-Maske. Neben ihr auf der Bühne ist Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen.

Mit der 59-Jährigen hatte im Vorfeld keiner gerechnet. Das Rateteam hatte auf Katrin Bauerfeind und Ruth Moschner gesetzt. Stattdessen kam die Ex-Frau von Boris Becker zum Vorschein. Barbara Becker ist als Schauspielerin, Designerin und Autorin tätig. Im Jahr 1993 heiratete sie den Tennis-Star Boris Becker. Nach sieben Jahren trennten sie sich. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, Noa und Elias.

Nach ihrem frühen Aus zeigte sich Becker ein bisschen enttäuscht. Ihr tue vor allem leid, dass das aufwendig designte Pailletten-Kostüm nur eine Folge lang im Rennen ist.