"The Masked Singer": Alle Demaskierungen der aktuellen Staffel

Von Weltmeistern und Grimme-Preis-Trägern: Bei "The Masked Singer" tummeln sich seit sechs Jahren Promis aller Art. Auch dieser Herbst hält wieder jede Menge Stars unter den Masken bereit. Wer bereits enthüllt wurde, liest du hier.

Brigitte Nielsen steckte unter der Maske Kiss in der 12. Staffel von "The Masked Singer". Sie schied am Ende der zweiten Folge aus.

Sie spielte an der Seite von Arnold Schwarzenegger ("Red Sonja"), Sylvester Stallone ("Rocky VI") und Eddie Murphy ("Beverly Hills Cop II") - nun wurde sie als zweite Promi-Dame nach Barbara Becker als Kiss enthüllt.

Brigitte Nielsen startete ihre Karriere auf den Laufstegen Frankreichs und Italiens, avancierte zur Actionfilm-Schauspielerin in Hollywood und machte sich ab den 2000ern in der deutschen TV-Landschaft einen Namen. Sie gewann die "100.000 Euro Show", wurde Dschungelkönigin und trat bei "Germany's Next Topmodel" als Schauspiel-Coachin in Erscheinung.