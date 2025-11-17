Diese Promis wurden bisher enthüllt
"The Masked Singer": Alle Demaskierungen der aktuellen Staffel
Veröffentlicht:von Jan Islinger
The Masked Singer
Enthüllung: Ein echter Hollywood-Star hat als Kiss begeistert
Videoclip • 07:34 Min • Ab 12
Von Weltmeistern und Grimme-Preis-Trägern: Bei "The Masked Singer" tummeln sich seit sechs Jahren Promis aller Art. Auch dieser Herbst hält wieder jede Menge Stars unter den Masken bereit. Wer bereits enthüllt wurde, liest du hier.
"The Masked Singer" auf Joyn
Sie spielte an der Seite von Arnold Schwarzenegger ("Red Sonja"), Sylvester Stallone ("Rocky VI") und Eddie Murphy ("Beverly Hills Cop II") - nun wurde sie als zweite Promi-Dame nach Barbara Becker als Kiss enthüllt.
Brigitte Nielsen startete ihre Karriere auf den Laufstegen Frankreichs und Italiens, avancierte zur Actionfilm-Schauspielerin in Hollywood und machte sich ab den 2000ern in der deutschen TV-Landschaft einen Namen. Sie gewann die "100.000 Euro Show", wurde Dschungelkönigin und trat bei "Germany's Next Topmodel" als Schauspiel-Coachin in Erscheinung.
Kurzes Vergnügen für den Smiley: Bereits nach einer Folge ist Schluss mit "The Masked Singer". Im Stechen mit Harry Otter zog die gut gelaunte Maske den Kürzeren. Zum Vorschein kam Barbara Becker, die Ex-Frau von Tennislegende Boris. Die 59-jährige Designerin, Schauspielerin und Unternehmerin war von 1993 an mit Boris Becker verheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2000.
Du willst wissen, wer als nächstes enthüllt wird? "The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr ProSieben oder den Livestream auf Joyn einschalten.
Schau dir die neueste Folge kostenlos auf Joyn an
Die neue Staffel jetzt auf Joyn
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Wer sind die Promis?
Das sind die aktuellen Spekulationen zu den Masken
Die 12. Staffel läuft
Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025
Rätselraten geht wieder los!
Neue Stars und Kostüme? Alle Infos zu "The Masked Singer" 2025
Alec und Sascha sind zurück
Alec Völkel war der Alien: So sicherte sich der Sänger den zweiten Platz
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Das Rätselraten geht wieder los
Wer steckt unter der Maske? The BossHoss raten mit!
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Rate mit und gewinne Karten fürs Finale!