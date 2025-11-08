So verrückt ist keine andere Show Staffel-Start von "The Masked Singer": Die witzigsten Masken aus aller Welt Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Jan Islinger Es gab schon viele verrückte Einfälle im "The Masked Singer"-Kosmos. Darunter Thingamajig (v.l.) aus den USA, zu deutsch so viel wie "Dingsbums", der Germknödel - natürlich aus Österreich - oder ein rappender Frosch, ebenfalls aus den United States. Bild: picture alliance / Everett Collection | ©20thCentFox / Courtesy Everett Collection I PULS 4

Seit 2015 ist "The Masked Singer" auf Erfolgskurs: In über 50 Ländern läuft die Rätsel-Show - seit 2019 in Deutschland. Seitdem haben sich etliche verrückte Masken eingeschlichen. Zum Start von Staffel 12 haben wir die außergewöhnlichsten Exemplare zusammengefasst.

Schau jetzt "The Masked Singer" kostenlos auf Joyn Direkt losbingen!

Die sonderbarsten Masken auf einen Blick Unter den vielen Kostümen, die es bereits auf die Bühnen der unterschiedlichsten "Masked Singer"-Ausgaben geschafft haben, sind wunderschöne, ausgefallene, lustige und skurrile. Darunter zum Beispiel eine Schachfigur, ein Karussell, ein Air Fryer, ein Ugly Sweater, Uhren, Discokugeln, eine Autowaschanlage und und und. Einige davon sind aber etwas ganz Besonderes.

Eine Maske in der Maske? In der 5. Staffel der amerikanischen Ausgabe von "The Masked Singer" wartete die wohl größte Überraschung der Staffel - wenn nicht der gesamten Show - bereits in Folge 1 auf Publikum und Ratepanel. Die Schnecke - ob es Flohs Schnecki war? - wurde rausgevotet und der Hut auf ihrem Schneckenhaus wurde gelüftet. Darunter zum Vorschein kam Kermit, der Frosch. Die Zuschauer:innen waren vollkommen aus dem Häuschen und jubelten, was das Zeug hält. Darauf wäre wohl niemand ernsthaft gekommen: ein Muppet bei "The Masked Singer".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Klimaheld - ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit Der Klimaheld bei "Masked Singer Austria": Eine Maske gemacht aus Abfall. Bild: Puls4 / Willi Weber

In der ersten Staffel der österreichischen Version hatte er seinen Auftritt: der Klimaheld. Diese Maske bestand zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Abfällen. PET-Flaschen, Computer- und Fahrradteile, Obstnetze, Flaschenhälse, ein Schneebesen und noch vieles mehr wurde recycelt - sogar ein funktionierendes Solarpanel trug das Kostüm, inklusive eines leuchtenden grünen Herzens auf der Brust.

Baby Alien: mehr als nur singen Die Maske des Baby Alien in Staffel 4 der US-Version war streng genommen gar keine richtige "Maske", sondern hauptsächlich eine Handpuppe. Diese wurde von dem Star darunter gespielt, während er parallel gesungen hat - unter einem Kostüm. Doch entgegen der Vermutungen des Panels, es würde sich hierbei um einen Comedian handeln, verbarg sich dahinter der ehemalige NFL Quarterback Mark Sanchez. Er hatte extra für diese Auftritte gelernt, eine Handpuppe zu spielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein Kostüm, drei Promis Diese besondere Maske war ebenfalls in den USA auf der Bühne. In Staffel 5 war dort das erste Mal gleich eine ganze Band unter einer einzigen Maske, der Russian Doll. Bei der Demaskierung kamen die Hanson Brothers zum Vorschein, alle drei unter derselben Matruschka.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Essens-Masken erobern "The Masked Singer" Der Germknödel war Teil der 2. Staffel "Masked Singer Austria" und mit 15 Kilo die schwerste aller Masken - aber sicher auch die leckerste! Bild: PULS 4

Lauch, Brokkoli, Donut, Paella, Milchshake, Couchpotato oder gleich ein ganzer Burger. Aus den Masken, die einem Lebensmittel nachempfunden sind, könntest du dir ein ganzes Menü zaubern. Sogar ein Mega-Spiegelei und ein Air Fryer haben es auf die "The Masked Singer"-Bühnen geschafft.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch in der kommenden Staffel "The Masked Singer" wird es wieder allerhand ulkige Masken zu sehen geben. Und schon bald geht es los! "The Masked Singer" - sechs neue Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN Von Astronaut bis Panda: Das sind die bisherigen Gewinner:innen von "The Masked Singer"

Alle bisherigen Folgen auf Joyn Schau jetzt "The Masked Singer" kostenlos an