Rate in der Joyn App mit "The Masked Singer" 2025: Finde jetzt die richtigen Indizien und gewinne Karten fürs Finale! Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Jan Islinger Matthias Opdenhövel bleibt sich treu: Auch die 12. Staffel am Stück wird er "The Masked Singer" moderieren. Bild: ProSieben / Nadine Rupp

Die Joyn App ist ein wahrer Spielplatz für "The Masked Singer"-Fans. In diesem Jahr kannst du sogar schon vor Staffel-Beginn Karten fürs Finale gewinnen.

Jetzt mitmachen und Karten fürs Finale sichern Seit ein paar Tagen laufen die ersten Trailer zur brandneuen Staffel von "The Masked Singer" im TV rauf und runter.

Auch auf Social Media konnte man bereits den ein oder anderen Hinweis entdecken. Hast auch du schon ein Indiz entdeckt?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dann ab mit dir in die Joyn App und rate fleißig mit! Und mit ein wenig Glück sicherst du dir direkt Tickets fürs Finale.

Alle Interaktionen zu "The Masked Singer" in der Joyn App Auf alle "The Masked Singer"-Fans wartet in der Joyn App eine bunte Sammlung aus interaktiven Inhalten für noch mehr Spaß mit der Sendung.

Lade dir die Joyn App runter Joyn gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones. Joyn für Android im Google Play Store

Joyn für iOS im App Store

Voting: Stimm für die Masken ab In mehreren Voting-Runden kannst du entscheiden, welche Maske in die nächste Runde einzieht und welche zittern muss. Am Ende der Folge entscheidest du zudem darüber, wer von den Wackelkandidat:innen sich der Enthüllung stellen muss.

Guessing: Errate die Promis Alle Fans können in der App miträtseln, wer unter welcher Maske singt. Die heißesten Tipps werden in der Sendung von Matthias Opdenhövel aufgegriffen und in der Show zu sehen sein. Wer errät mehr Stars? Das prominente Rateteam oder die Joyn Community?

Werde Teil der Show! Jede Woche wird die Joyn App weitere Überraschungen bieten, die dir ermöglichen, ein Teil von "The Masked Singer“ zu werden. Lade dir am besten direkt die Joyn App herunter und verpass keine Aktion in der Joyn Community. "The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Die letzte Staffel "The Masked Singer" auffrischen? Alle Folgen jetzt auf Joyn streamen