Sie kann singen?
Kein Witz! "TMS"-Ratestar Verona Pooth hatte mal einen Sommerhit
Veröffentlicht:
Endlich geht die neue Staffel von "The Masked Singer" los und mit ihr das Rätselraten, wer sich hinter den kreativen Kostümen versteckt. Was ebenfalls nur noch wenige wissen: Auch Jurorin Verona Pooth stand schon als Sängerin auf der Bühne – und schaffte es sogar in die Charts.
Gefühlt ist Verona Pooth, damals noch Feldbusch, schon immer immer im TV. In den 90er-Jahren machte sie sich einen Namen als Moderatorin der Erotiksendung "Peep!", als Model im Werbefilm für den Spinat "mit dem Blubb" und als Frau an der Seite von Dieter Bohlen.
"The Masked Singer" auf Joyn
Verona als singender Sommerhit
Doch neben ihrer aufblühenden TV-Karriere feierte sie in den 90ern auch musikalische Erfolge: DJ Alex Christensen entdeckte sie in einem Club und bot ihr an, den Song "Ritmo de la Noche" zu singen. Somit wurde sie Teil der Gruppe Chocolate und stand regelmäßig auf der Bühne. Die Nummer schaffte es im August 1990 sogar auf Platz 23 der deutschen Singlecharts, hielt sich stolze 21 Wochen und wurde in ganz Europa zum Sommerhit. In der niederländischen Hitparade erreichte "Ritmo de la Noche" sogar Platz 8. Nach dem Gewinn einer Goldenen Schallplatte folgte der zweite Hit "Everybody Salsa", der nicht ganz an den Erfolg seines Vorgängers anschließen konnte.
Ganze drei Jahre waren Chocolate auf Tour. Während Verona gegenüber der Bild behauptet, sie habe die Songs tatsächlich selbst gesungen, ist ihr Exmann Dieter Bohlen da ganz anderer Meinung. "Jeder Gehirnamputierte in der Branche wusste ohnehin: Die Dinger hatte sie sowieso nicht selbst gesungen. Und für Produzent Alex Christensen war sie nur das optische Aushängeschild gewesen, das er auf die Bühne schob und das für ihn die Hüpfnudel machte. Sie war total austauschbar", schreibt er in seinem Buch "Nichts als die Wahrheit". Vermutlich wissen am Ende nur die Beteiligten, ob wirklich Veronas Stimme zu hören ist.
Verona Pooth bei "The Masked Singer"
Heute singt sie zwar nicht mehr auf der Bühne, ihrer Freude an Musik ist sie aber treu geblieben. Als Jurorin wird sie ab dem 8. November an der Seite von Chris Tall sowie wechselnden Gastjuror:innen versuchen, die Talente unter den Masken zu erraten.
The Masked Singer
Wer steckt unter der Maske und singt sich die Seele aus dem Leib? Model, Fußballer, Moderator? In dieser Show geht es um die Performance - und nicht unbedingt um das Gesangstalent.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Das Rätselraten geht wieder los
Wer steckt unter der Maske? Edin Hasanovic sucht mit
Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025
Morgen geht's los!
"The Masked Singer" 2025: Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken
Start der 12. Staffel
Das sind die bisherigen "The Masked Singer"-Gewinner:innen
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Finde jetzt die richtigen Indizien und gewinne Karten fürs Finale!
So verrückt ist keine andere Show
"The Masked Singer" International: Die skurillsten Masken der Welt
Die Favoriten aus allen Staffeln
Die spektakulärsten Demaskierungen aller Staffeln
Es geht weiter mit Staffel 12
"The Masked Singer": Neue Staffel bestätigt!