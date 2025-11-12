Die 12. Staffel läuft

"The Masked Singer" -  Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Komiker Dieter Hallervorden (o.l.), "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (u.l.) und die Schauspiel-Kolleg:innen Uschi Glas und Jan Josef Liefers waren allesamt schon unter den Masken.

Bild: Joyn / Willi Weber

Mit Barbara Becker ist die erste Prominente in Staffel 12 von "The Masked Singer" enttarnt worden. Vor allem Verona Pooth hätte damit nie gerechnet. In mehr als sechs Jahren gab es viele solcher Überraschungen. Hier seht ihr noch mal alle Stars im Überblick, die jemals in den Masken steckten.

Die neue Staffel jetzt auf Joyn

"Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht!" Mit diesen Worten kommentierte Verona Pooth im Rateteam von ""The Masked Singer" die erste Demaskierung der laufenden 12. Staffel. Diese Prominente hatte sie so gar nicht auf dem Zettel: Unter dem Smiley steckte Barbara Becker, die Pooth seit Jahrzehnten persönlich kennt. Die Überraschung war groß und sorgte damit für einen typischen "Masked Singer"-Moment.

In elf Staffeln der besonderen Musik-Rateshow hat es bereits jede Menge verblüffte Reaktionen und große Überraschungen gegeben. Mit vielen der Promis hatte schlicht niemand gerechnet.

Staffel 1 (2019): Ein internationales Topmodel steckt im Eichhörnchen

Das Eichhörnchen ist ein Model: Marcus Schenkenberg wird enttarnt.

Bild: picture alliance/dpa

Ab 27. Juni 2019 ging sie los, die Musik-Rateshow, in der die Stars alles dafür tun, unter ihren Masken möglichst lange nicht erkannt zu werden. Mit dabei war auch ein internationales Topmodel: Marcus Schenkenberg war das Eichhörnchen. Damit seine Teilnahme bei "The Masked Singer" nicht aufflog, musste er sogar seiner Familie vorgaukeln, er würde sich noch in Los Angeles aufhalten. Das Eichhörnchen kam bis auf Platz 7. Den ersten Platz belegte Sänger Max Mutzke als Astronaut, der sich in der Schlussrunde mit der Ballade "Tears in Heaven" von Eric Clapton gegen seinen Musiker-Kollegen Gil Ofarim durchsetzte - den Grashüpfer.

  • Platz 1: Max Mutzke (Astronaut)

  • Platz 2: Gil Ofarim (Grashüpfer)

  • Platz 3: Bülent Ceylan (Engel)

  • Platz 4: Susianna Kentikian (Monster)

  • Platz 5: Daniel Aminati (Kudu)

  • Platz 6: Stefanie Hertel (Panther)

  • Platz 7: Marcus Schenkenberg (Eichhörnchen)

  • Platz 8: Heinz Hoenig (Kakadu)

  • Platz 9: Susan Sideropoulos (Schmetterling)

  • Platz 10: Lucy Diakovska (Oktopus)

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Dieter Hallervorden verblüfft als Chamäleon

Als Dieter Hallervorden unter dem Echsen-Kostüm zum Vorschein kommt, ist das komplette Studio baff.

Bild: ProSieben / Willi Weber

Das Chamäleon war die große Überraschung in Staffel 2: Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden verblüffte auf der Bühne mit seiner Energie als tanzbegeistertes Reptil. Als der damals 84-Jährige enttarnt wurde, waren Publikum und Rateteam aus dem Häuschen. Hallervorden belegte Platz 5. Die Staffel für sich entscheiden konnte Schauspieler und Sänger Tom Beck als Faultier, obwohl er im Verlauf der Staffel an Covid erkrankt war. Er hatte unter anderem mit dem Prince-Hit "Kiss" am Ende die Nase vorn vor dem Wuschel: Singer-Songwriter Mike Singer.

  • Platz 1: Tom Beck (Faultier)

  • Platz 2: Mike Singer (Wuschel)

  • Platz 3: Gregor Meyle (Drache)

  • Platz 4: Sonja Zietlow (Hase)

  • Platz 5: Dieter Hallervorden (Chamäleon)

  • Platz 6: Caroline Beil (Roboter)

  • Platz 7: Rebecca Immanuel (Göttin)

  • Platz 8: Angelo Kelly (Kakerlake) - ausgestiegen wegen Corona-Pandemie

  • Platz 9: Franziska Knuppe (Fledermaus)

  • Platz 10: Stefanie Heinzmann (Dalmatiner)

Staffel 3 (Herbst 2020): Die Erdmännchen sind das erste Masken-Paar

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren bei "The Masked Singer" als Erdmännchen-Duo das erste Masken-Paar.

Bild: picture alliance/dpa/ProSieben

Diese beiden sorgten in Staffel drei für eine Premiere bei "The Masked Singer": Das Promi-Paar Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren das erste Masken-Duo der Show. Sie schafften es als Erdmännchen bis auf den vierten Platz. Frisch verheiratet mit ihrem Mann Julian sicherte sich Sängerin Sarah Engels den Sieg. Im Skelett-Kostüm setzte sie sich am Ende gegen den zweitplatzierten Alien alias BossHoss-Sänger Alec Völkel durch.

  • Platz 1: Sarah Engels (Skelett)

  • Platz 2: Alec Völkel (Alien)

  • Platz 3: Nelson Müller (Nilpferd)

  • Platz 4: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (Erdmännchen)

  • Platz 5: Vicky Leandros (Katze)

  • Platz 6: Wigald Boning (Frosch)

  • Platz 7: Sylvie Meis (Alpaka)

  • Platz 8: Jochen Schropp (Hummer)

  • Platz 9: Veronica Ferres (Biene)

Staffel 4 (Frühjahr 2021): Das Küken ist eine "Tagesschau"-Sprecherin

Mit Judith Rakers steckte eine "Tagesschau"-Sprecherin in der Maske des Kükens.

Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 4 hatte einige Überraschungen parat: Es verbarg sich nicht nur die  ehemalige Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick in der Einhorn-Maske. Auch eine "Tagesschau"-Sprecherin war mit Judith Rakers als Küken dabei, während Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein als Schwein antrat. Der strahlende Sieger war im März 2021 Sänger Sasha, der als Dinosaurier im Schlafanzug sang. Im entscheidenden Battle gegen den Leopard (Cassandra Steen) schaffte es der Dino mit "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang und "Get Lucky" von Daft Punk zum Sieg.

  • Platz 1: Sasha (Dinosaurier)

  • Platz 2: Cassandra Steen (Leopard)

  • Platz 3: Ross Antony (Flamingo)

  • Platz 4: Thomas Anders (Schildkröte)

  • Platz 5: Thore Schölermann (Monstronaut)

  • Platz 6: Guildo Horn (Stier)

  • Platz 7: Judith Rakers (Küken)

  • Platz 8: Henning Baum (Quokka)

  • Platz 9: Franziska van Almsick (Einhorn)

  • Platz 10: Katrin Müller-Hohenstein (Schwein)

Das Einhorn war in Staffel 4 Franziska van Almsick.

Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 5 (Herbst 2021): Samuel Koch als Phönix und ein Fußball-Weltmeister als Hammerhai

Vier Folgen Höchstleistung: Samuel Koch überzeugte das Publikum als Fabelwesen.

Bild: ProSieben / Nadine Rupp

Wochenlang wurde in Staffel 5 gerätselt, wer unter der pompösen Maske des Phönix stecken könnte - dem Feuervogel, der mit 5.000 künstlichen Federn so aufwendig verziert war. Ruth Moschner lag am Ende richtig: Es war Samuel Koch. Der Schauspieler, der seit seinem tragischen Unfall bei "Wetten, dass..?" im Jahr 2010 querschnittsgelähmt ist, bediente unter der Maske seinen elektrischen Rollstuhl und landete auf dem siebten Platz. Ein Fußball-Weltmeister von 1990 verbarg sich unter der Maske des Hammerhais: Pierre Littbarski belegte Rang neun, während Gewinner der Staffel Alexander Klaws wurde. Der erste "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger verbarg sich in der Fantasie-Verkleidung mit dem Titel "Mülli Müller" und setzte sich gegen Ex-No-Angels-Sängerin Sandy Mölling (Raupe) durch.

Staffel 6 (Frühjahr 2022): Nora Tschirner gibt als Ork Rätsel auf

Das Rateteam hat lange im Dunkeln getappt, um welchen Promi es sich wohl beim Ork handeln könnte: Es war Schauspielerin Nora Tschirner.

Bild: ProSieben / Willi Weber

Niemand hatte sie auf dem Schirm: Die Identität des Ork in Staffel 6 gab sowohl Rateteam als auch Publikum lange Rätsel auf. Auch dass er in verschiedenen Sprachen sang, machte die Sache nicht leichter. Am Ende wurde Schauspielerin Nora Tschirner als Ork enttarnt. Sie landete im Finale auf dem vierten Platz. Als Siegerin jubelte in dieser Staffel Ella Endlich im Zebra-Kostüm. Sie freute sich so euphorisch, dass sie kurz sogar ihren Zebrakopf verlor - noch bevor ihre Identität gelüftet war. Doch Moderator Matthias Opdenhövel reagiert sofort und verbarg Ellas Gesicht, bis die Maske wieder saß. Knapp den Sieg verpasst hat in dieser Staffel "Bergdoktor"-Schauspieler Mark Keller als Dornteufel.

Staffel 7 (Herbst 2022): Jutta Speidel ist das Walross und Armin Rohde Goldi

Bis ins Halbfinale schaffte es Schauspieler Armin Rohde in Staffel 7 von "The Masked Singer" als Goldi.

Bild: ProSieben/Willi Weber

Armin Rohde konnte es selbst kaum glauben, dass er so weit kam: Bis ins Halbfinale auf Platz 5 sang sich der Schauspielstar in der 7. Staffel als Goldi in die Herzen der Zuschauer:innen. Die Staffel hatte es in sich: Schauspielerin Jutta Speidel entpuppte sich als das Walross, Moderatorin Katja Burkard musste sich als Brokkoli rasch wieder verabschieden. Das Gewinner-Duell machten dagegen Maulwurf und Werwolf unter sich aus: Schauspieler, Moderator und Sänger Daniel Donskoy setzte sich schließlich als Insektenfresser gegen Bürger Lars Dietrich als Fabelwesen durch.

Staffel 8 (Frühjahr 2023): Jan Josef Liefers als Känguru und auch seine Frau Anna Loos ist dabei

Jan Josef Liefers war das Känguru bei "The Masked Singer" 2023.

Bild: ProSieben / Willi Weber

Ein Schauspieler- und Musiker-Paar trat in Staffel 8 gemeinsam an - allerdings in getrennten Masken: "Tatort"-Star Jan Josef Liefers war das Känguru, dessen "The Masked Singer"-Reise leider rasch wieder beendet war. Seine Frau Anna Loos verbarg sich im Seepferdchen-Kostüm und landete auf Platz 6. Der Schweizer Sänger und frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Luca Hänni triumphierte am Ende als Schuhschnabel. Zwar musste er sich an seine großen Flügel erst gewöhnen, in der Finalrunde setzte er sich aber trotzdem gegen Schauspielerin Felicitas Woll durch, die der Igel war.

Staffel 9 (Herbst 2023): Topmodel Eva Padberg ist Feuerlöscher, Uwe Ochsenknecht die Kiwi

Der Feuerlöscher ist in Staffel 9 von "The Masked Singer" demaskiert. Unter dem Kostüm steckte Model und Schauspielerin Eva Padberg.

Bild: ProSieben / Willi Weber

"Wie ein kleines Kind im Spielzeugladen" fühlte sich Topmodel Eva Padberg bei ihrem geheimen Einsatz bei "The Masked Singer" im Winter 2023. Sie war der knallrote Feuerlöscher. Wegen ihrer Größe hatte das Rateteam richtig auf ein Model gesetzt. Das Rennen machte in Staffel 9 die Eisprinzessin, hinter der sich Sängerin Jennifer Weist, Frontfrau der Band Jennifer Rostock, verbarg. Der Schweizer Schauspieler und Musiker Pasquale Aleardi holte sich als Lulatsch Platz 2.

Staffel 10 (Frühjahr 2024): Schauspielerin Uschi Glas als Babylöwe

Wieder ohne Löwenkopf: Uschi Glas winkt dem Publikum ein letztes Mal mit Tatze.

Bild: ProSieben/Willi Weber

Ein Babylöwe, der nicht erwachsen werden will und immer in seinem Baumhaus wohnen möchte: Schauspiellegende Uschi Glas steckte unter der kuscheligen Maske mit den großen Augen - und sie wäre gern noch ein bisschen länger dabei geblieben, wie sie nach ihrer Enttarnung betonte. Für ihre Interpretation von "Baby Love" von The Supremes gab es Standing Ovations und begeisterten Applaus. Der Sieg der Jubiläumsstaffel von "The Masked Singer" ging an Mirja Boes als Floh. Sie setzte sich gegen die YouTuber Heiko und Roman Lochmann durch. Die beiden bildeten als Flip-Flops ein weiteres Masken-Duo.

Außerdem wurde in dieser Staffel das Mysterium sechs Mal enthüllt:

Staffel 11 (Herbst 2024): Jessica Schwarz macht Palina Rojinski sprachlos

"The Masked Singer" 2024: Jessica Schwarz war der Feuersalamander.

Bild: Joyn / Willi Weber

Palina Rojinski war in Staffel 11 bei dieser Enttarnung baff: Seit 15 Jahren kannte sie da bereits den Star, der als Feuersalamander verkleidet war. Erkannt hatte sie Schauspielerin Jessica Schwarz im Rateteam trotzdem nicht. Platz 6 ging an Jessica, Platz 1 an den Panda: Sängerin Loi hatte in der Finalrunde die Nase vorn vor dem Piraten alias Sängerkollege Joris. Mit dem Song "Since You Been Gone" von Kelly Clarkson sicherte sie sich den Sieg.

Neugierig geworden? Sämtliche Episoden der Show kannst du ab Staffel 3 kostenlos im Stream auf Joyn abrufen.

Die 12. Staffel läuft seit 8. November immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist zeitgleich im Livestream auf Joyn verfügbar.

"The Masked Singer" auf Joyn

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

Mehr entdecken

"The Masked Singer": Der ultimative Überblick aller Stars, die je dabei waren