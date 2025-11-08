Die Reise beginnt: Neue Masken, neue Rätsel, neue Stimmen!

Am 8. November versüßt dir die wohl bunteste Show des Jahres den tristen Herbst: "The Masked Singer" startet in die 12. Staffel - und das muntere Rätselraten nimmt wieder seinen Lauf. Alle Termine hier für dich in der Übersicht.

Alle Sendetermine auf einen Blick

Die Uhr ist umgestellt, die Temperaturen gehen in den Keller und der Blick aus dem Fenster präsentiert nichts als Tristesse? Dann wird es Zeit für ein bisschen Farbe und Heiterkeit in deinem Leben! Und wie ginge das besser als mit "The Masked Singer". Es warten kunterbunte Kostüme, außergewöhnliche Auftritte und ein gut gelaunter Opdi auf dich. Und die Gewissheit, dass Promi-Raten munter macht!

Los geht es am Samstag, 8. November ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Geplant sind sechs Live-Shows direkt aus Köln. Hier findest du alle bereits bekannten Sendetermine und Zeiten im Überblick.