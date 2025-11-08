So siehst du die 12. Staffel
"The Masked Singer" 2025: Start, Alle Sendetage und Sendezeiten auf einen Blick
Aktualisiert:von Jan Islinger
Am 8. November versüßt dir die wohl bunteste Show des Jahres den tristen Herbst: "The Masked Singer" startet in die 12. Staffel - und das muntere Rätselraten nimmt wieder seinen Lauf. Alle Termine hier für dich in der Übersicht.
Alle Sendetermine auf einen Blick
Die Uhr ist umgestellt, die Temperaturen gehen in den Keller und der Blick aus dem Fenster präsentiert nichts als Tristesse? Dann wird es Zeit für ein bisschen Farbe und Heiterkeit in deinem Leben! Und wie ginge das besser als mit "The Masked Singer". Es warten kunterbunte Kostüme, außergewöhnliche Auftritte und ein gut gelaunter Opdi auf dich. Und die Gewissheit, dass Promi-Raten munter macht!
Los geht es am Samstag, 8. November ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Geplant sind sechs Live-Shows direkt aus Köln. Hier findest du alle bereits bekannten Sendetermine und Zeiten im Überblick.
Show 1: Samstag, 8. November 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn
Show 2: Samstag, 15. November 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn
Show 3: Samstag, 22. November 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn
Show 4: Samstag, 29. November 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn
...
The Masked Singer
Wer steckt unter der Maske und singt sich die Seele aus dem Leib? Model, Fußballer, Moderator? In dieser Show geht es um die Performance - und nicht unbedingt um das Gesangstalent.
Alle Folgen kostenlos auf Joyn
Natürlich kannst du alle Folgen sowohl im Livestream auf Joyn parallel zur TV-Ausstrahlung schauen als auch danach kostenlos on demand im Streamer.
Natürlich kannst du auch ältere Folgen und Staffeln jederzeit nachholen - wie immer kostenlos auf Joyn.
Schau dir "The Masked Singer" auf Joyn an
