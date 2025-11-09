In der vergangenen Woche musste sich Köchin Priscilla aus Team Gelb unter der Leitung von Alexander Herrmann verabschieden, ebenso Franca aus Team Blau von Elif Oksan. Mit 14 Kandidat:innen beginnt jetzt Woche 3. Die Jagd nach den goldenen Sternen geht in die nächste Runde.

Bringen die Teams einen überraschenden Twist? Spitzenkoch Alexander Herrmann wird von einem Löffel im Herzen berührt, Kollege Tim Raue kulinarisch in sein geliebtes Frankreich entführt und in der Show-Küche bricht schon wieder Stress aus. Vor allem aber brennen die "The Taste"-Kandidat:innen fürs Kochen und für den Wettbewerb.

Wer ist Gastjurorin bei "The Taste"? Dieses Mal bewertet und unterstützt sie dabei Gast-Jurorin Nathalie Leblond. Die 33-Jährige ist Küchen-Chefin im Münchner Sterne-Restaurant Les Deux und hat bereits unter Gourmet-Guru Jan Hartwig gekocht. Vor dem zieht sogar Kollege Tim Raue anerkennend seinen Hut. Fürs Team-Kochen gibt Nathalie Leblond das Thema "Klassiker aus dem Wasser" aus. Nicht ohne zuvor zu betonen, dass sie sich französische Küche mit großer Handwerkskunst erhofft, mit einem überraschenden Twist. Die Köchin erklärt außerdem, dass "kleine Entscheidungen jeden Tag neu bestimmen, wer vorne liegt". Das müsse nicht immer der Profikoch unter den Kandidat:innen sein. Damit sind sicher alle d’accord. Anders als mit den Meerestieren, die wie folgt an die Teams gehen: Team Blau bekommt den Steinbutt, Team Grün die Jakobsmuschel, Team Rot den Zander und Team Gelb die Nordseekrabbe.

Was stimmt mit euch nicht? Was hat das mit Frankreich zu tun? Alexander Herrmann reagiert entrüstet auf die "Klassiker aus dem Wasser"

Nach fünf Minuten Team-Besprechung geht es mit Hochdruck ans Werk. Kandidat Leo, der schon unter Steffen Henssler und Tim Raue gekocht hat, bleibt souverän. Auch Profi-Köchin Anne kann der teils harsche Ton von ihrem Coach Tim Raue ("Das schmeckt scheiße!") nicht schockieren. Seine Kritik sieht sie nur als "kleinen Anschubser" und darf dann auch mit ihrem Zander antreten. Steffen Henssler schickt Toni und Criss vorzeitig aus dem Rennen und konzentriert sich ganz auf den Jakobsmuschel-Löffel von Jenny. Im Nachhinein sagt er: "Das mache ich nie wieder!" Alexander Herrmann dagegen lässt sich mit seiner Entscheidung bis zur wortwörtlich allerletzten Sekunde Zeit und schickt Sandras Löffel mit Pommes-Soufflees auf der Nordseekrabbe raus.

Viel Crunch hilft viel, aber manchmal hilft bei "The Taste" nur noch der Buzzer Elif Oksan setzt auf Profikoch Mikes Interpretation des Steinbutts mit Haselnuss-Mayo und holt damit den goldenen Stern und Nathalie Leblond als Coach ins Team Blau. Jenny wird, da ihre Kreation zum schwächsten Löffel gekürt wird, von Steffen Henssler schweren Herzens nach Hause geschickt. Das heißt: fast. Denn Jenny ist schon im Backstage-Bereich als Elif Oksan die Hobbyköchin zurückbuzzert und in ihr Team holt. Damit ist Team Blau wieder voll besetzt. Mit leicht veränderter Mannschaft geht es also ins Solo-Kochen. Auf die "Klassiker aus dem Wasser" folgen jetzt konsequenterweise die "Klassiker von der Wiese". Die Coaches spekulieren schon auf Schnecken und Froschschenkel, doch mit Kalb, Huhn und Lammkarree bleibt es eher bodenständig. Die Coaches wechseln zurück in die Rolle der Juror:innen und die Kandidat:innen starten ins zweite Solo-Kochen.

Jury schwärmt vom hohen Niveau bei "The Taste" 2025 Nach einer Stunde gehen die Löffel raus und die Jury ist durchweg extrem begeistert, man habe selten ein so hohes Niveau bei "The Taste" erlebt. Cyrills Kalbsfilet auf Radicchio sei "sehr ästhetisch und elegant", lobt Elif Oksan. Und Cyrill muss sagen: "Das ist schon etwas anderes, als wenn Mama sagt: 'Dein Essen schmeckt gut.'" Auch bei den Löffeln von Leo, Pako, Mike und Anne schwärmen die Juror:innen. Nur bei Viktor ("belanglos"), Carmen ("wie ein falsch zusammengebautes Puzzle"), Alfred ("weniger Monotonie, mehr Mut und Sauce") und Toni ("kann man machen, muss man aber nicht") fällt die Kritik leider eher vernichtend aus. Am Ende geht Pako mit gleich drei goldenen Sternen aus diesem Solo-Kochen, während Sandra, Carmen, Alfred und Viktor ausgestattet mit je einem roten Stern im ersten Entscheidungskochen 2025 gegeneinander antreten müssen.

Spoiler: Wer muss gehen bei "The Taste" 2025? In 60 Minuten heißt es nun, gemeinsam mit seinem Coach alles rauszuholen und auf den perfekten Löffel zu bringen. Viktor fühlt sich von Elif Oksan teilweise wie ein Kleinkind behandelt und agiert nur noch "wie eine Marionette", dafür läuft es aber ziemlich gut. Auch wenn das von Nathalie Leblonde gewählte Thema "Mach die Nuss zum Star auf dem Löffel" den wenigsten schmeckt, laufen sie noch einmal zur Höchstform auf. Trotz sehr viel Nuss-Crunch auf fast jedem Löffel, den die Spitzenköchin liebt, können nur drei Kandidat:innen weiterkommen. Sandra hat für die Les Deux-Küchenchefin die Nuss am wenigsten herausgearbeitet und weint. Jedoch nicht lange, denn Steffen Henssler rettet die Kandidatin mit seinem Buzzer ins Team Grün und bekommt von Alexander Herrmann "dieses Juwel" überreicht. Damit muss in Woche 3 niemand gehen! Wie es für die 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei "The Taste" 2025 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am Mittwoch, 12. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.