Nach fünf Jahren: Dieser Coach steigt bei "The Voice Kids" aus!

Fans hoffen auf Comeback Nach fünf Jahren: Dieser Coach steigt 2026 bei "The Voice Kids" aus! Aktualisiert: Vor 51 Minuten von Lena Maier Clueso, Ayliva, Wincent Weiss und Stefanie Kloß (v.l.) waren 2025 die Coaches bei "The Voice Kids". Bild: Joyn/Claudius Pflug

Wincent Weiss hat auf Instagram verkündet, dass er in der nächsten Staffel von "The Voice Kids" eine Pause einlegt. Nach fünf Jahren voller Emotionen und Talente möchte der Sänger die neue Staffel erst einmal von der Couch aus verfolgen.

Wincent Weiss ist bei "The Voice Kids" 2026 nicht dabei Wincent Weiss hat auf Instagram ein emotionales Update geteilt: In einer Bilderreihe blickt er auf seine fünf Jahre bei "The Voice Kids" zurück. Dazu schreibt er: "Fünf Jahre @thevoicekids, was für eine Reise! Dieses Jahr mache ich eine Coaching-Pause und schaue mir all die Talente mal ganz gemütlich von der Couch aus an. Ich wünsche allen Talenten viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß." Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Fans: Mit dem Hashtag #keinendefürimmer lässt er durchscheinen, dass die Tür für ein späteres Comeback wohl aber noch offenbleibt.

Fans reagieren mit Herz und Verständnis Unter Wincents Post überwiegen Herz-Emojis und liebevolle Kommentare. Viele Fans gönnen ihm die Pause. "Verdiente Pause! Es war eine wunderschöne Zeit, hab 'The Voice Kids' seit meiner Kindheit geschaut und du warst immer mein Lieblingscoach“, schreibt ein Fan. Andere betonen die Freude, die er als Coach verbreitet hat: "Danke Wincent! Es war immer wieder eine Freude mit dir." Gleichzeitig drücken Fans ihre Wehmut aus: "Du wirst fehlen" oder "Gönn dir eine Pause", kommentieren sie. Auch ehemalige Talente melden sich zu Wort: Neo, der 2025 unter Wincents Coaching gewann, schreibt: "Nach so einer erfolgreichen Staffel hast du dir das verdient." Weitere ehemalige Talente fügen hinzu: "Jeder braucht mal eine Pause. Hoffentlich müssen wir nicht so lange auf dein Comeback warten."

Mit Wincent Weiss pausiert ein beliebter Coach, und auch Moderator Thore Schölermann verlässt nach 12 Jahren "The Voice Kids":

Wer wird Wincents Platz einnehmen? Welche Coaches bleiben? Diese Fragen beantworten wir euch rechtzeitig vor Staffelstart.

