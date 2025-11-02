Das ist der Grund "The Voice of Kids": Thore Schölermann macht nach 400 Shows und 12 Jahren Schluss Aktualisiert: 02.11.2025 • 13:39 Uhr von C3 Newsroom Verabschiedet sich von "The Voice Kids": der beliebte Moderator Thore Schölermann. Bild: ddp

Zwölf Jahre, fast 400 Shows - doch jetzt ist Schluss. Der beliebte Moderator Thore Schölermann hört bei "The Voice Kids" auf.

Anfang 2026 wird "The Voice Kids" endlich mit neuen Folgen zurückkehren. Er wird dann jedoch nicht mehr auf der Bühne stehen: Thore Schölermann. Melissa Khalajs (36) Moderations-Partner zieht sich nach über zwölf Jahren von der "The Voice of Kids"-Bühne zurück. Der Grund: Er möchte mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen.

Kinder, Karriere - Kurswechsel Seit 2019 ist der Moderator verheiratet. Seine Frau Jana Schölermann lernte er bei den Dreharbeiten zu "Verbotene Liebe" kennen. Vor vier Jahren wurde ihre Tochter geboren. 2024 machte ein Sohn das Familienglück komplett. Der Schritt von der Bühne mehr ins Heimische kam nicht ganz ohne Vorboten: Letztes Jahr stieg Schölermann bereits bei "taff" aus, um mehr Zeit für die Familie zu haben.

Viele Zuschauer:innen von "The Voice Kids" werden Thore Schölermann ganz sicher vermissen. Für die jungen Talente bildete eine Art Papa-Figur hinter den Kulissen und ist mit seinen zwölf Jahren auf der Bühne der dienstälteste "The Voice"-Moderator Europas.

Abschied ohne Drama Der Abschied fiel ihm daher auch nicht ganz leicht. Die gute Nachricht ist: Er bleibt als Moderator für die Erwachsenen-Version von "The Voice" weiterhin erhalten. "Ich hoffe, hier auch in Zukunft noch Talente im Scheinwerferlicht begleiten zu dürfen", so Schölermann zu "Bild".

