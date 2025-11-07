Rea hat nur noch einen freien Platz Andrea und Julia spielen sich bei "The Voice" mit Klassikern von Jet in den Rock-Olymp Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom The Voice of Germany "Are You Gonna Be My Girl": Julia und Andrea rocken den Jet-Hit Videoclip • 09:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Proben sind zunächst zäh, aber das Ergebnis haut alle um. Rea Garvey schickt in einem seiner letzten Battles Andrea und Julia mit "Are You Gonna Be My Girl" ins Rennen. Sie rocken die Bühne. Der Haken: Es gibt für sie und drei weitere Talents nur noch einen einzigen freien Platz im Team.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst Streame jetzt die Folgen von "The Voice of Germany" auf Joyn!

Fünf Talents und noch ein freier Platz: Rea hat ein Problem Andrea Galleti und Julia Wolf sind ein ungleiches Paar bei "The Voice of Germany". Der 31-jährige Andrea verfügt über ein "übles Selbstbewusstsein", wie Coach Rea Garvey es nennt. Julia dagegen sei "sehr scheu" und kritisch mit sich selbst. Sie denke, ihre Performance sei nie gut genug. In den letzten Battles, bevor die Teamfights beginnen, hat Rea noch fünf Talents im Rennen, aber nur noch einen Platz. Andrea und Julia bilden das erste Battle-Duo. Sie sollen den Klassiker der Band Jet "Are You Gonna Be My Girl" performen und dabei auch von ihren Gegensätzen profitieren, so der Plan.

Die Bescheidenheit von Julia wird Andrea guttun. Und die Selbstsicherheit von Andrea wird Julia guttun. Rea Garvey

Im Rock-Olymp: Mit Jet-Klassikern begeistern Julia und Andrea alle Und Rea behält recht: Schon als Julia die Bühne zum Battle betritt, wirkt sie wie ausgewechselt. Voller Selbstbewusstsein geht sie wie ein Boxer in den Ring. Auch Andrea ist heiß auf den Auftritt und feuert die Menge an, richtig laut zu werden. Und dann geht es los: Die beiden singen sich mit "Are You Gonna Be My Girl" in den Rock-Olymp. Andrea spielt E-Gitarre, Julia Bass-Gitarre. Beide strotzen vor Power und spielen sich musikalisch mit ihren kraftvollen Stimmen die Bälle zu. Von Unsicherheit und Selbstzweifeln ist keine Spur mehr. Publikum und Coaches stehen: Standing Ovations für diesen Auftritt.

Ihr habt wirklich zusammen eine Hammer-Performance hingelegt! Rea Garvey

Sieh dir hier die ganze Folge mit dem Battle von Andrea und Julia an! Ganze Folge The Voice of Germany Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein? Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.11.2025 • 124 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Rea Garvey vertagt seine Entscheidung aus Fairness Shirin David feiert Julia für ihre Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein auf der Bühne. Sie könne es aber absolut nachvollziehen, dass sie trotzdem manchmal auch unsicher sei. "Manchmal heißt es nicht, dass man auch ein Baddie hinter der Bühne ist, wenn man eins auf der Bühne ist." Sie betont, sie "connecte" da sehr mit ihr. Aber kann Rea sich nach diesem Battle sofort entscheiden? Nein. Er vertagt die Entscheidung aus Gründen der Fairness so lange, bis auch die anderen drei Talente auf der Bühne stehen, die noch bei ihm im Rennen sind. Das sind: Viviana Milioti, Ryan Bridge Madrid und John Cadelina. Auch sie legen mit "Bridge Over Troubled Water" eine starke Performance hin.

Welches Talent nimmt Rea mit in die Teamfights? Für die Coaches ist klar: Wenn sie entscheiden müssten, würden sie Viviana wählen. Aber es gibt ja auch noch Andrea und Julia. Rea muss jetzt allein festlegen, wer mit in die Teamfights kommt. Es sei eine schier "unmögliche Aufgabe", betont er. Er schwankt zwischen zwei Talenten. Am Ende lässt er sein Herz sprechen und nimmt die Sängerin in die Teamfights, die ihn am meisten überrascht hat und aus seiner Sicht am stärksten um den Einzug gekämpft hat. Wer weiterkommt, und wie die anderen reagieren, siehst du im Clip.

Wer in Folge 12 das "Battle Of The Night" wird, siehst du in der ganzen Folge. Als Gast-Coach kann diesmal Alvaro Soler die begehrte Trophäe vergeben, die einen wichtigen Vorteil in den Teamfights bringt. "The Voice of Germany" läuft jetzt immer freitags in SAT.1 ab 20:15 Uhr sowie im Livestream auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.

Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn PLUS+ Schau jetzt schon die nächste Folge von "The Voice of Germany"!