Diese Pop-Ikonen rocken die Bühne
"The Voice" 2025: Cro, Joy Denalane und Tim Bendzko - diese Stars sind Gast-Coaches in den Battles
Aktualisiert:von Jan Islinger
Star-Aufgebot im "The Voice"-Studio: Während den Battles bekommen die Coaches Besuch von einigen Größen der deutschen Musik-Szene.
Was machen Cro, Joy Denalane, Alvaro Soler und Tim Bendzko bei "The Voice"?
Was haben eine spanische Pop-Größe, eine Soul-Legende, ein Weltenretter und ein Panda-Masken-Träger gemeinsam? Richtig, sie alle werden Teil der Battles bei "The Voice of Germany" sein.
In den Battle-Folgen bekommen Shirin David, Michi Beck & Smudo, Rea Garvey und Nico Santos Unterstützung im Studio. In jeder der vier Ausgaben wird ein anderer Gast-Coach auf einem separaten Stuhl Platz nehmen und bekommt eine ganz besondere Rolle. Er darf das beste Battle des Abends zum "Battle of the Night" küren und dem entsprechenden Coach einen entscheidenden Vorteil verschaffen.
Den Anfang macht Joy Denalane, danach folgen Tim Bendzko, Cro und schließlich Alvaro Soler. Cro jedenfalls hat sich schon bestens mit seiner neuen Rolle im "The Voice"-Stuhl angefreundet.
Gemütlich ist es in dem Stuhl!
Die Studio-Gäst:innen im Überblick
Hier findest du alle Gast-Coaches und ihre Sendetermine. Sie bewerten das jeweils beste Battle des Abends.
Joy Denalane, zu Gast am Donnerstag, 23. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Tim Bendzko, zu Gast am Freitag, 24. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Cro, zu Gast am Freitag, 31. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr in SAT.1
Alvaro Soler, zu Gast am Freitag, 7. November 2025 ab 20:15 Uhr in SAT.1
"The Voice of Germany" siehst du immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
