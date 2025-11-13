Finale Entscheidung "The Voice"-Coach Michi Beck beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Was die Fanta 4 nach der Abschieds-Tour noch machen wollen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Peter Falan P. SAT.1-Frühstücksfernsehen Fanta 4-Abschied: Michi Beck im Talk Videoclip • 08:41 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die letzte Tournee der Fantastischen Vier steht an: Bei einer 18 Monate langen Konzertreise soll den Fans nochmal ein Spektakel der Extraklasse geboten werden. Doch was kommt danach? "The Voice of Germany"-Coach Michi Beck hat im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und im exklusiven Interview mit "Joyn Behind The Screens" verraten, was die weiteren Pläne der Band sind.

Nach rund 37 Jahren haben sich die Mitglieder der Fantastischen Vier dazu entschlossen, die Band aufzulösen. "Wir haben das eine Weile mit uns herumgetragen. Einen Punkt zu finden, bei dem es heißt 'bis hierhin und nicht weiter'", erzählt Michi Beck im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". "Jetzt ist der Punkt gekommen", so der "The Voice Coach".

Das sind die Gründe für das Fanta-4-Aus Für Michi Beck und seine Kollegen gibt es kein Zurück! "Wir sind keine Band, die sich bis zum Karriereende zwischen Abschied- und Comeback-Tour bewegen wird. Wenn wir was sagen, dann wird es auch so sein", präzisiert er. Für die Musiker sei es jetzt ein optimaler Zeitpunkt, den Schlussstrich zu ziehen. "Stundenlang hüpfend, eine energetische Show abliefern - das funktioniert im Moment sehr gut, aber dem ist irgendwann ein Ende gesetzt." So können die vier in der Form aufhören, mit der sie in Erinnerung bleiben möchten. "Bevor das Ende aus gesundheitlichen oder anderen Gründen uns aufgezwungen wird, haben wir selbst gesagt, entscheiden wir, wann wir denken, dass gut ist."

Diese Sache wollen die Fantastischen Vier auch weiterhin machen War es das mit der Musik? Michi Beck macht den Fanta-4-Fans im Interview mit "Behind The Screens" Hoffnung: Er könne sich gewiss vorstellen, dass sie zu viert "mit 70 in irgendwelchen verrauchten Jazz-Clubs vor 200 Leuten spielen". Nach wie vor hätten sie keine Probleme miteinander, sondern fühlen sich "wie eine Familie". Daher würden sie vermutlich "in irgendeiner Weise" zusammen performen - nur nicht mehr in der Größenordnung. "Immer wenn wir so kleinere Sachen spielen, merken wir, wie schön es ist, zusammen Musik zu machen", so der "The Voice"-Coach. Fans können sich also freuen, dass sie die Stuttgarter Hip Hopper noch länger bei Live-Auftritten erleben können.

Ich glaube, wir werden den Leuten schon noch genug auf den Sack gehen. Michi Beck im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk

Seinen persönlichen Plan verrät Beck Karen Heinrichs im FFS-XXL-Talk mit Augenzwinkern: "Ich trainiere für Mister Universe."

Werden Michi und Smudo als "The Voice"-Coaches zurückkehren? Auf die Frage hin, ob der Musiker sich auch in Zukunft einen Platz auf den roten Stühlen vorstellen könne, antwortet er schmunzelnd: "Bei 'The Voice' kann man ja sitzen. Das kann man ja bis ins hohe Alter machen." Für ihn wäre es eine reine Terminangelegenheit. Er könne sich definitiv vorstellen, auch in weiteren Staffeln den Coach-Stuhl zu besetzen. Denn: "Es ist immer wieder spannend. Das Tolle ist, man lernt es nie. Es bleibt jedes Mal aufregend." Der 57-Jährige stellt dabei klar: "Wenn wir auf Tour oder mit der Band unterwegs sind, ist keine Zeit für. Insofern muss man immer schauen, ob es passt oder nicht." Ein weiterer Auftritt als "The Voice"-Coach ist damit nicht ausgeschlossen - könnte aber sein, dass es erst nach der Abschluss-Tour dazu kommen wird. Das bleibt abzuwarten.

Momentan kannst du Michi Beck und Smudo in "The Voice of Germany" Staffel 15 sehen. Sein bisheriges Highlight der Staffel verrät Michi Beck gegenüber "Joyn Behind The Screens" ebenfalls: das "Battle of the Night" von Clifford und Bernarda aus Team Fanta. Das war bestimmt nicht sein letztes Highlight in dieser Staffel. Jetzt stehen jeden Freitag die Teamfights an! Dort stellen Michi und Smudo und ihre Talente sich den anderen Coaches Rea Garvey, Shirin David und Nico Santos. Werden sie vor ihrer Tour noch den Staffel-Sieg verbuchen können?