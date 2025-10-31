Feuerwerk der Gefühle "The Voice of Germany" - Greta und Marvin berühren Cros Herz: "Ich hab fast geheult!" Veröffentlicht: 31.10.2025 • 21:03 Uhr von Chiara K. The Voice of Germany Greta Heimann vs. Marvin Tapper: "Beneath Your Beautiful" - Gänsehaut pur! Videoclip • 06:22 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Herzzerreißend! Greta und Marvin singen sich mit "Beneath Your Beautiful" in die Herzen des Studios. Bei so vielen Emotionen ist es kein Wunder, dass auch Cro Tränen in den Augen hat. Für Nico ist es umso schwerer, sich zu entscheiden, wen er mit in die Teamfights nimmt. Vor allem, da er nur noch vier Plätze übrig hat.

Magie pur mit "Beneath Your Beautiful" Team Nico verzaubert mal wieder "The Voice of Germany". Greta und Marvin, die schon bei den Blind Auditions für Gänsehaut sorgten, rühren bei den Battles sogar Gast-Coach Cro zu Tränen. "Beneath Your Beautiful" von Emili Sandé und Labrinth ist eines von Nicos Lieblingsliedern, das ihn an das Kennenlernen mit seiner Frau vor ungefähr 15 Jahren erinnert. Schon beim Coaching ist die Stimmung deutlich zu spüren. Obwohl Marvin und Greta das Lied nicht kennen, können sie sich sofort hineinfühlen. Es gibt nur die beiden. Marvin und Greta stecken all ihre Emotionen in ihre Performance und bringen damit auch ihren Teamchef zum Staunen. "Der ganze Raum hat geleuchtet. Mein Herz ist aufgegangen. Ich hatte Gänsehaut, einfach nur von dem Moment, wo die beiden sich angehimmelt haben."

Wie in einem Film Dann geht es auf die Bühne im Studio und schon von Anfang an ist klar: Das hat "Battle of the Night"-Potenzial! Die Energie, die die beiden in den Song stecken, ist unbeschreiblich. Sie meinen jedes Wort, das sie singen und machen das Lied zu ihrem! Ihre wunderschöne Performance erinnert dabei an eine romantische Szene aus einem Disney-Film. Um sich leichter entscheiden zu können, bittet Nico die anderen Coaches um Hilfe. Alle sind überzeugt von Marvin: "Du hast dich so in mein Herz gesungen", sagt Smudo gerührt. Aber auch bei Greta kommen sie nicht aus dem Schwärmen raus. Die Coaches sind sich einig: Beide müssen unbedingt weiter!

Nico muss sich entscheiden Vier Plätze hat Nico in seinem Team übrig. Allerdings hat er noch drei weitere Battles, die auftreten. Wie soll er sich da nur entscheiden? Schnell wird dem Coach klar, er kann einen auf jeden Fall nicht gehen lassen und entscheidet sich für Marvin! Dieser ist unfassbar glücklich und kann sein Glück gar nicht fassen. Auch Greta freut sich sehr für ihren Battle-Partner. Dann kommt die Überraschung: Greta darf ebenfalls in die Teamfights ziehen! Sie und Marvin springen sich überglücklich in die Arme und sind sprachlos.

Noch mehr Überraschungen Am Ende der Sendung gibt es sogar noch eine weitere Überraschung für Team Nico: Greta und Marvin werden zum "Battle of the Night" gekürt! Die beiden Talents rasten total aus und dürfen ihre Performance noch einmal zeigen. Nico bekommt damit einen Joker für die Teamfights. Natürlich freut sich der Teamchef mit seinen Talents. Auch die anderen Coaches sind mit Cros Entscheidung einverstanden und freuen sich für Nico. "Hauptsache nicht Shirin David", meint Smudo, denn sie hat bereits zwei "Battle of the Nights" gewonnen.

