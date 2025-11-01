Letzte Battles in Folge 12
"Krasseste Performance, die ich gesehen hab' bei 'The Voice'!": Bernarda und Clifford reißen Studio ab
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Es kann ein Wagnis sein, sich an Musikgrößen wie Beyoncé und Kendrick Lamar heranzuwagen. Dem Battle-Duo Bernarda und Clifford trauen die Coaches Michi Beck und Smudo aber genau das zu. Und die Talents? Die reißen das Studio kurzerhand ab!
Auftritte, von denen du nie genug bekommst
Letzte Battles sorgen für Nervenkrieg
Vier Talente, zwei Battles - aber nur noch zwei freie Plätze im Team von Michi Beck und Smudo. Die Coaches haben es in der letzten Battle-Runde bei "The Voice of Germany", bevor die Teamfights beginnen, nicht leicht.
Auch ihre Talente bekommen große Aufgaben. In einem Battle lassen die Rapper der Fantastischen Vier zwei Allstars gegeneinander antreten und geben Clifford Dwenger und Bernarda Brunovic eine Nummer, die es in sich hat: Sie sollen den Song "Freedom" performen, der im Original von zwei echten Musik-Ikonen stammt: Beyoncé und Kendrick Lamar.
Das allein ist schon eine riesige Herausforderung. Der Druck wird aber noch größer, weil Bernarda und Clifford wissen, dass es auch noch zwei weitere Konkurrenten gibt, die auf die letzten beiden Plätze bei Michi Beck und Smudo für den Einzug in die nächste Runde hoffen.
Zuvor haben nämlich bereits Felix Hellwig und Kevin Scheinwiller das Studio gerockt und die Latte dabei sehr hoch gelegt mit ihrer Performance von "Hand in Hand" von den Beatsteaks. Michi Beck bat im Anschluss um Geduld. Eine Entscheidung, ohne ihr zweites Battle gesehen und gehört zu haben? Für Team Fanta schlicht unmöglich.
Wir müssen diese Entscheidung vertagen […]. Wir haben nur noch zwei Plätze, deswegen bitten wir alle um Geduld, bis unser zweites Battle gespielt hat.
Hier kannst du die Blind Auditions von Bernarda und Clifford noch mal anschauen:
"Was war das denn gerade?!" Bernarda und Clifford machen sprachlos
Für die Talente beginnt eine "Achterbahn der Gefühle", wie Clifford es auf den Punkt bringt. Was er dann mit seiner Battle-Partnerin Bernarda, die von Geburt an nichts sehen kann, auf der Bühne abliefert, sorgt für schiere Begeisterung und Verblüffung beim Publikum und auch bei sämtlichen Coaches.
Der kraftvolle, extrem sichere Gesangspart von Bernarda und der Wahnsinns-Rap von Clifford bringen das Studio-Publikum völlig in Wallung! Alle stehen, "Zugabe" wird gerufen.
Gast-Coach Alvaro Soler, der diesmal das "Battle of the Night" für den besten Auftritt küren darf, ist sprachlos: "Was war das denn gerade?! […] Sind die 'ne Band?", staunt er über die Performance, in der beide so perfekt harmonierten.
Das war so Bombe, das war krass. Das ist die krasseste Performance, die ich gesehen hab' bei 'The Voice'!
Jetzt stecken Michi Beck und Smudo ganz schön in der Zwickmühle! Schließlich haben auch Felix Hellwig und Kevin Scheinwiller schon richtig abgeliefert und bewiesen, dass "Hand In Hand" ein zeitloser Klassiker ist. Fakt ist aber auch, es gibt nur noch zwei Plätze in Team Michi & Smudo ...
Wie sich die beiden entscheiden, siehst du kommenden Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Stream auf Joyn.
"Ich hasse Barbara": "The Voice of Germany"-Coach Shirin David wurde früher gemobbt
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
