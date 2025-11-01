Es kann ein Wagnis sein, sich an Musikgrößen wie Beyoncé und Kendrick Lamar heranzuwagen. Dem Battle-Duo Bernarda und Clifford trauen die Coaches Michi Beck und Smudo aber genau das zu. Und die Talents? Die reißen das Studio kurzerhand ab!

Letzte Battles sorgen für Nervenkrieg

Vier Talente, zwei Battles - aber nur noch zwei freie Plätze im Team von Michi Beck und Smudo. Die Coaches haben es in der letzten Battle-Runde bei "The Voice of Germany", bevor die Teamfights beginnen, nicht leicht.

Auch ihre Talente bekommen große Aufgaben. In einem Battle lassen die Rapper der Fantastischen Vier zwei Allstars gegeneinander antreten und geben Clifford Dwenger und Bernarda Brunovic eine Nummer, die es in sich hat: Sie sollen den Song "Freedom" performen, der im Original von zwei echten Musik-Ikonen stammt: Beyoncé und Kendrick Lamar.

Das allein ist schon eine riesige Herausforderung. Der Druck wird aber noch größer, weil Bernarda und Clifford wissen, dass es auch noch zwei weitere Konkurrenten gibt, die auf die letzten beiden Plätze bei Michi Beck und Smudo für den Einzug in die nächste Runde hoffen.

Zuvor haben nämlich bereits Felix Hellwig und Kevin Scheinwiller das Studio gerockt und die Latte dabei sehr hoch gelegt mit ihrer Performance von "Hand in Hand" von den Beatsteaks. Michi Beck bat im Anschluss um Geduld. Eine Entscheidung, ohne ihr zweites Battle gesehen und gehört zu haben? Für Team Fanta schlicht unmöglich.