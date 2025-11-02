Auftritt fürs Herz
"The Voice": Lara Samira und Sophia rühren mit "Jar Of Hearts" zu Tränen
Aktualisiert:von Jan Islinger
The Voice of Germany
Lara vs. Sophia: "Jar of Hearts" - Tränen bei Nico & Cro!
Hier bleibt kein Auge trocken! Lara Samira Will und Sophia Brabetz rühren mit ihrer Performance von "Jar Of Hearts" die "The Voice of Germany"-Coaches zu Tränen. Doch Nico Santos hat in seinem Team nur noch Platz für eine von ihnen.
Emotionale Achterbahnfahrt auf der "The Voice"-Bühne
Für Lara Samira und Sophia braucht es nur ein paar wenige Verse, schon seufzt Nico Santos vor Entzückung. Mit ihrer Interpretation des Christina-Perri-Songs "Jar Of Hearts" treffen die beiden Musikerinnen genau ins Schwarze.
Nicht nur Nico ist von der emotionalen Atmosphäre im Studio gepackt. Nach kurzer Zeit machen auch die restlichen Coaches große Augen und lauschen dem Auftritt gebannt. Während Shirin David noch mit den Tränen ringt, haben so manche Studio-Gäst:innen diesen Kampf schon längst verloren. Gut für Gast-Coach Cro, dass er eine Panda-Maske trägt ...
Anders schaut das bei Nico Santos aus. Das bemerkt selbst Moderatorin Melissa Khalaj: "Seh ich da feuchte Augen bei dir?", fragt sie den "The Voice"-Coach.
Ja, wenn die beiden so emotional sind, so emotional singen. Dann wird's bei mir auch - man!
Nach den Tränen kommt die Lobeshymne
Dann schafft der 32-Jährige es, sich wieder ein bisschen zu fangen und hat nichts als Lob für die beiden Talents: "Vielen, vielen Dank für diese wunderwunderschöne Version, ihr Lieben!" Auch die anderen Coaches haben nur schöne Worte für die beiden.
Ihr habt den Moment magisch gemacht.
Für sie geht es in die Teamfights
Nachdem beide so gut performt haben, fällt Nico die Entscheidung noch schwerer. Er hat nur noch wenige Plätze in seinem Team und kann deshalb nicht beide mitnehmen. Wer ihn allerdings "emotional ein bisschen mehr abgeholt hat", ist Lara Samira. Für sie geht es mit dem Team Nico in die nächste Runde.
Doch auch für Sophia bedeutet das nicht das Ende, denn auch Calum Scott von der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" hat sich den bewegenden Auftritt angesehen. Er gibt ihr eine zweite Chance für das Halbfinale. Doch nicht nur das: "Ich werde den Auftritt an Christina schicken. Ich bin gut mit ihr befreundet – und ich will ihr zeigen, was ich in dir sehe. Du wirst richtig weit kommen.", sagt Sophias neuer Coach.
Diese Battles siehst du außerdem in Folge 11
Keule und Tobias Dietzek (Guns N' Roses - Welcome To The Jungle)
Marvin Tapper und Greta Heimann (Labrinth Feat. Emeli Sandé - Beneath Your Beautiful)
Kamai Kapric, Denia Weber und Daiana "Di" Vashakidze (Jessi J - Flashlight)
Amelie Fritz und Pascal Wulfes (Drake - Hotline Bling)
Maël & Jonas und Dustin Lukat (Mark Forster Feat. Sido - Au Revoir)
Sarah Hübers und Luise Neubig (Ayliva - Beifahrer)
Samira Hofbauer und Lily MacKay (Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile)
