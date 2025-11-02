Erlebe Wahnsinns-Auftritte hautnah!
"The Voice of Germany" 2025: So kannst du Tickets bekommen und bei den Live-Shows dabei sein!
Aktualisiert:von Martin Meyer
Du willst die Talente von "The Voice of Germany" 2025 live singen hören? Hier erfährst du, wie du Tickets bekommen kannst.
Streame die Folgen von "The Voice of Germany" hier auf Joyn!
Wo kann ich Tickets für "The Voice of Germany" kaufen?
Den exklusiven Online-Verkauf für die Shows von "The Voice of Germany" findest du unter https://tvtickets.de/tvog. Hier siehst du auch immer, ob noch Tickets verfügbar sind.
Die Karten für die Live-Shows sind ab 5. November um 12 Uhr erhältlich. Dann heißt es schnell sein. Die Plätze im Halbfinale und Finale sind begrenzt und in der Regel sehr schnell vergriffen.
Du willst live dabei sein? Dann ab zum Ticketshop!
Die beiden Shows sind die einzige Chance 2025 noch im Studio mit dabei zu sein. Dann kannst du die Coaches und die Talente aus nächster Nähe erleben.
Spektakuläre Auftritte erwarten dich:
Du kannst dir auch über den eTicker einen Ticket-Alarm einrichten, um immer rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn es wieder neue Karten zu kaufen gibt. Alle weiteren Details findest du bei tvtickets.de.
Das musst du vor dem Ticketkauf für "The Voice of Germany" beachten
Um ein Ticket kaufen zu können, musst du dich einmalig bei tvtickets registrieren. Am besten machst du das bereits, bevor der Verkauf startet. Die Tickets sind oft sehr schnell weg. Eine schnellstmögliche Buchung kann (vor allem bei den Live-Shows) entscheidend sein. Wenn du dich schon im Vorfeld registriert hast, sparst du dir wertvolle Zeit beim Buchen.
Das Mindestalter für den Eintritt beträgt zehn Jahre. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern sein.
Schau hier die aktuelle Folge:
Ins Studio dürfen folgende Gegenstände nicht mitgenommen werden
Jacken
Taschen
Handys
Fotoapparate
Fan-Shirts
Banner, Plakate etc.
Hier findest du alle Infos zu Tickets für "The Voice Kids".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Auftritt fürs Herz
"Jar Of Hearts"-Performance sorgt für feuchte Coach-Augen
Dschungel-Hit
Keule und Tobias fackeln mit Guns'n'Roses-Klassiker die Bühne ab
Harte Konkurrenz
Wen haben die Coaches noch im Team? Diese Talents sind raus
Letzte Battles in Folge 12
"Krasseste Performance, die ich gesehen hab!" Bernarda und Clifford reißen Studio ab
Diese Pop-Ikonen rocken die Bühne
Von Cro bis Alvaro Soler: Das sind die Gast-Coaches der Battles
Ein Kampf gegen die All-Stars
"Ich küss eure Herzen!": Maël, Jonas und Dustin bringen Cro zum Schwärmen
Feuerwerk der Gefühle
"Fast geheult": Greta und Marvin lassen alle Herzen schmelzen!
Vorteil für die Teamfights
Diese große Auswirkung haben die "Battles of the Night"
Keine Folge verpassen!
Wann läuft "The Voice of Germany"? Die Sendetermine der 15. Staffel