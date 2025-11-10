Ab in die Teamfights
Wer ist raus bei "The Voice of Germany" 2025? Diese Talente sind noch dabei
Aktualisiert:von Jan Islinger, Martin Meyer
Die Teamfights stehen an. Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.
Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025
Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.
In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben:
Team Rea
Max Pesé (Ray Charles - Hallelujah, I Love Her So)
Keule (AC/DC - You Shook Me All Night Long)
Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)
Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)
Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - Soulman)
Elba Band (Verbowaya Doshchechka - Weidenholz Brettchen)
Luise Neubig (Adele - Million Years Ago)
Andrea Galleti (Adele - Rolling In The Deep)
Cara Kienzle (Ayliva - Hässlich)
Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:
Julia Wolf (Pat Benatar - Heartbreaker)
John Cadeliña (Daniel Bedingfield - If You're Not The One)
Viviana Milioti (Queen - Who Wants To Live Forever)
Ryan Bridge Madrid (Sia - Titanium)
Boysie White (James Brown - It's A Man's Man's Man's World)
David & Alicia (Nina Chuba - Fata Morgana)
Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)
Sarah Hübers (Udo Lindenberg - Wieder genauso)
Team Michi & Smudo
Lily MacKay (Whitney Houston - Greatest Love Of All)
Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - Fighter)
Lisa Asante (Idina Menzel - Let It Go)
Karl Frierson II. (The Temptations - My Girl)
Jazzy Gudd (Nina Chuba - Ich Hass Dich)
Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - DNA.)
Simone Kotowski (The Carpenters - They Long To Be Close To You)
Samira Hofbauer (Demi Lovato - Anyone)
Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - It's A Lovely Day Today)
Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:
Felix Hellwig (Green Day - Basket Case)
Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - Little Lion Man)
Rita van Nek (Rod Stewart - Sailing)
Christopher Mathis (Tim Bendzko - Ich Laufe)
Marlon Ernst (Marlon Knauer - Was Immer Du Willst)
Denisa Allegra (Gloria Gaynor - I Will Survive)
Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine)
Pascal Wulfes (Labrinth - Jealous)
Team Shirin
Ereza (James Brown - I Got You (I Feel Good))
Maël & Jonas (Maël & Jonas - I Swear To God)
Vasco José Mano (Demi Lovato - Stone Cold)
Igor Santos Barbosa (Céline Dion - My Heart Will Go On)
Maesra (Mero - Statement)
Oxa (Michael Jackson - Earth Song)
Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - Pacify Her)
Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - Nur Ein Wort)
Denia Weber (SIX - The Musical - Heart Of Stone)
Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:
Jasmine Lajeunesse (Prince - Kiss)
Friedrich Häntzschel (TJARK - Moodswings)
Selina Yek (MIA - Hungriges Herz)
Manuël Stepanova (Ne-Yo - So Sick)
Marin Vrdoljak (Justin Bieber - Lonely)
Kamai Kapric (Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl's Best Friend)
Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - Toxic)
Team Nico
Greta Heimann (Philipp Poisel - Eiserner Steg)
Anne Mosters (Kelly Clarkson - Because Of You)
Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - Wie Du Manchmal Fehlst)
Tina Ruseva (Jessie J - Do It Like A Dude)
Marvin Tapper (James Arthur - September)
Lara Samira Will (Elton John - Your Song)
Louk Jones (Linkin Park - Crawling)
Zeynep Avci (Sezen Aksu - Unutamam)
Olena Slobodyska (Malena - La Voix)
Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:
Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - Nur Kurz Glücklich)
Ikaros (Zach Bryan - Something In The Orange)
Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - Sex On Fire)
Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - No More Drama)
Eugenie Moine (Dua Lipa - New Rules)
Marc Spitze (Foo Fighters - Best Of You)
Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)
Team Calum
Vincent Rinne - (Jeremias - Meer)
Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)
Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:
Rachel Leggio (Blue - A Chi Mi Dice)
Salvatore Tocco (Billie Eilish - Birds of a Feather)
Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - True Colors)
Aura Ray (Chappell Roan - Good Luck, Babe!)
Benedikt Froihofer (The Beatles - Yesterday)
Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)
