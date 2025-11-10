Wer ist raus bei "The Voice of Germany" 2025? Diese Talente sind noch dabei

Ab in die Teamfights

Louk hat es in Team Nico schon bis in die Teamfights geschafft. Schafft er auch den Sprung ins Halbfinale?

Bild: Joyn / Claudius Pflug

Die Teamfights stehen an. Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025

Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.

In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben:

Team Rea

  • Max Pesé (Ray Charles - Hallelujah, I Love Her So)

  • Keule (AC/DC - You Shook Me All Night Long)

  • Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)

  • Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

  • Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - Soulman)

  • Elba Band (Verbowaya Doshchechka - Weidenholz Brettchen)

  • Luise Neubig (Adele - Million Years Ago)

  • Andrea Galleti (Adele - Rolling In The Deep)

  • Cara Kienzle (Ayliva - Hässlich)

Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:

  • Julia Wolf (Pat Benatar - Heartbreaker)

  • John Cadeliña (Daniel Bedingfield - If You're Not The One)

  • Viviana Milioti (Queen - Who Wants To Live Forever)

  • Ryan Bridge Madrid (Sia - Titanium)

  • Boysie White (James Brown - It's A Man's Man's Man's World)

  • David & Alicia (Nina Chuba - Fata Morgana)

  • Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)

  • Sarah Hübers (Udo Lindenberg - Wieder genauso)

Team Michi & Smudo

  • Lily MacKay (Whitney Houston - Greatest Love Of All)

  • Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - Fighter)

  • Lisa Asante (Idina Menzel - Let It Go)

  • Karl Frierson II. (The Temptations - My Girl)

  • Jazzy Gudd (Nina Chuba - Ich Hass Dich)

  • Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - DNA.)

  • Simone Kotowski (The Carpenters - They Long To Be Close To You)

  • Samira Hofbauer (Demi Lovato - Anyone)

  • Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - It's A Lovely Day Today)

Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:

  • Felix Hellwig (Green Day - Basket Case)

  • Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - Little Lion Man)

  • Rita van Nek (Rod Stewart - Sailing)

  • Christopher Mathis (Tim Bendzko - Ich Laufe)

  • Marlon Ernst (Marlon Knauer - Was Immer Du Willst)

  • Denisa Allegra (Gloria Gaynor - I Will Survive)

  • Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine)

  • Pascal Wulfes (Labrinth - Jealous)

Team Shirin

  • Ereza (James Brown - I Got You (I Feel Good))

  • Maël & Jonas (Maël & Jonas - I Swear To God)

  • Vasco José Mano (Demi Lovato - Stone Cold)

  • Igor Santos Barbosa (Céline Dion - My Heart Will Go On)

  • Maesra (Mero - Statement)

  • Oxa (Michael Jackson - Earth Song)

  • Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - Pacify Her)

  • Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - Nur Ein Wort)

  • Denia Weber (SIX - The Musical - Heart Of Stone)

Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

  • Jasmine Lajeunesse (Prince - Kiss)

  • Friedrich Häntzschel (TJARK - Moodswings)

  • Selina Yek (MIA - Hungriges Herz)

  • Manuël Stepanova (Ne-Yo - So Sick)

  • Marin Vrdoljak (Justin Bieber - Lonely)

  • Kamai Kapric (Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl's Best Friend)

  • Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - Toxic)

Team Nico

Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:

  • Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - Nur Kurz Glücklich)

  • Ikaros (Zach Bryan - Something In The Orange)

  • Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - Sex On Fire)

  • Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - No More Drama)

  • Eugenie Moine (Dua Lipa - New Rules)

  • Marc Spitze (Foo Fighters - Best Of You)

  • Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)

Team Calum

  • Vincent Rinne - (Jeremias - Meer)

  • Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)

Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:

  • Rachel Leggio (Blue - A Chi Mi Dice)

  • Salvatore Tocco (Billie Eilish - Birds of a Feather)

  • Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - True Colors)

  • Aura Ray (Chappell Roan - Good Luck, Babe!)

  • Benedikt Froihofer (The Beatles - Yesterday)

  • Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)

