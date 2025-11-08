Zeugnisse des Schreckens
"Uncovered": Thilo Mischke redet mit Deutschen aus syrischem Foltergefängnis
Am 10. November um 20:15 Uhr zeigt die neue Reportage "Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast" auf ProSieben und Joyn, welche grausamen Spuren das syrische Regime hinterlassen hat. Thilo Mischke begleitet Martin Lautwein, der unschuldig in Gefangenschaft geriet und über Tage hinweg gefoltert wurde. Thilo erlebt, wie systematische Gewalt und jahrelange Unterdrückung das Leben der Menschen vor Ort prägen.
"Vor sieben Tagen wurden hier noch Leute gefoltert": Thilo Mischke beleuchtet in "Uncovered" Syriens Gefängnisse
Martin Lautwein war für eine Hilfsorganisation in Syrien tätig und erlebte 2018 das Unvorstellbare: 48 Tage lang war er in einem syrischen Foltergefängnis eingesperrt - unschuldig, auf kaum zwei Quadratmetern, isoliert und ohne Hoffnung auf Rettung. Doch anders als viele andere syrische Häftlinge kommt Martin frei.
Ein unerwarteter Umbruch in Damaskus ermöglicht es Martin und Thilo schließlich nach Syrien einzureisen und in das befreite Gefängnis zurückzukehren. Hier zeigt sich noch immer das ganze Ausmaß der Gewalt. Nur wenige Tage vor ihrem Besuch wurden hier noch Menschen misshandelt. "Was sind das für Striche an der Wand?", fragt Mischke während des Rundgangs. "Das ist von den Kakerlaken, wenn du die daran zerdrückst", antwortet Martin.
Die Spuren dessen, dass das hier ein Foltergefängnis war, sind einfach da. Vor sieben Tagen wurden hier noch Leute gefoltert.
Neben Martin berichtet auch Karim (29), der zehn Jahre in verschiedenen Foltergefängnissen Syriens verbringen musste, von den Schrecken des Assad-Regimes. Er gibt tiefe Einblicke in die Welt eines Volkes, das 54 Jahre lang unterdrückt wurde.
Das hat uns als Reporter:innen vor Ort wirklich betroffen. Selten hat eine Recherche so lange psychische Konsequenzen für uns alle gehabt, wie die Recherchen in Syrien.
Die Reportage "Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast" mit Thilo Mischke kannst du am 10. November um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen und kostenlos auf Joyn streamen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
