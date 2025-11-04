TV-Erfolg Joko holt sich seine Show zurück - Rekordquote für "Wer stiehlt mir die Show?" Aktualisiert: 05:55 Uhr von Rebecca Rudolph Joko Winterscheidt übernimmt wieder die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?", nach einem Finale gegen Olli Dittrich und mit neuer Rekordquote für ProSieben. Bild: picture alliance / dpa / Joyn

Joko Winterscheidt triumphiert erneut bei "Wer stiehlt mir die Show?" und sorgt dabei für einen Staffel-Rekord. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits.

Joko Winterscheidt (46) hat sich den Moderationsplatz bei "Wer stiehlt mir die Show?" zurück erkämpft. In der ProSieben-Show setzte er sich im Finale gegen Olli Dittrich (68) durch und übernimmt wieder die Moderation - zumindest bis zur nächsten Ausgabe. Gleichzeitig gab es einen neuen Bestwert: Mit 16,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Staffel ihren bisherigen Höhepunkt. Insgesamt holte ProSieben am Sonntag (2. November) einen Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent.

Jetzt die ganze Folge ansehen! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Olli Dittrich die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.11.2025 • 144 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Neue Chance für die Herausforderer Lange kann sich Joko aber nicht ausruhen. Schon am kommenden Sonntag (9. November) versuchen die Promi-Mitstreiter wieder, ihm die Moderation abzunehmen. Olli Dittrich tritt erneut an, ebenso Schauspielerin Karoline Herfurth und Musiker Olli Schulz. Zudem ist dieses Mal die 23-jährige Elmas aus Dortmund als Wildcard-Kandidatin dabei. Wie immer gilt: Wer Joko im Finale schlägt, darf die nächste Ausgabe moderieren.

Rückblick: Überraschungsmoment in Folge zwei Bereits in der zweiten Folge der Staffel gab es einen besonderen Moment: Olli Dittrich übernahm damals erstmals in dieser Staffel das Moderationspult. Er sicherte sich den Sieg im Finale, nachdem Karoline Herfurth und Olli Schulz zuvor ausgeschieden waren. Die Wildcard-Teilnehmerin Jacqueline schaffte es bis kurz vor das letzte Duell, musste sich dann jedoch geschlagen geben. Unterstützung erhielt Olli überraschend von Klaas Heufer-Umlauf, der kurzfristig für Katrin Bauerfeind einsprang und souverän durchs Finale führte. Am Ende setzte sich Olli mit 24 Punkten durch und gewann die Moderation.