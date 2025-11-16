"Wer stiehlt Olli Schulz die Show?" Spektakuläre Party für Gaming-Fans: Zweite "Wer stiehlt mir die Show?"-Ausgabe von Olli Schulz noch vor GTA 6 Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von teleschau Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Olli Schulz die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.11.2025 • 142 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer braucht schon GTA 6, wenn er "Quiz City" haben kann? Musiker Olli Schulz nimmt das Publikum mit in seine Welt, in der Kiez-Größen, Molotow-Cocktails und Gaming-Gags warten.

Was für ein Opening! Eine Corvette, eine Computerwelt, die verdächtig nach "Grand Theft Auto" aussieht und ein Moderator namens Olli Schulz, der im schnieken Anzug und mit Sonnenbrille "Ihr wollt den Schulz!" singt. Das Studiopublikum begrüßt den 52-Jährigen mit einer Kissenschlacht im Konfettiregen. Olli Schulz: "Ein Traum wird wahr!"

Aus "Grand Theft Auto" wird "Grand Theft Olli" Für Joko Winterscheidt ist es eher ein Albtraum: Sein Kumpel hat ihn in einen 1990er-Jahre-Look gesteckt, der schon damals nicht cool war: 3/4-lange Baggy Pants und Flammenhemd. Irritierendes Detail: ein Stirn-Tattoo! Olli hat Kiez-Atmo ins Studio geholt - er selbst gibt den Türsteher im Club "Der goldene Sack". Karoline Herfurth ist Betty Butterfly, Olli Dittrich gibt den Luden Mike Hansen und Wildcard-Kandidatin Viktoria sieht aus wie die weibliche Version von Limp Bizkits Fred Durst.

Pferde-Party-Droge und eine Klatsche für den Moderator Gefährliche Fragen gibt es bei "Die kriminellen Fünf". Eine Partydroge, die eigentlich ein Schmerzmittel für Pferde ist? Wildcard-Vicky weiß es: Ketamin. "Ich komm' aus Berlin", grinst sie. Schwieriger wird es, als Musiker Olli Schulz einen seiner Albumtitel abfragt. Karoline Herfurth schreibt: "Guck weg!" Und was heißt Snitch? Olli Dittrich hat da eine ganz spezielle Erklärung.

Spiel eskaliert: "Sie hatte vier Schoko-Stückchen gleichzeitig im Mund" Unerwartete Eskalation bei einem Kindergeburtstagsspiel: Bei "Ollis Schokoessen" sollen die Kandidat:innen mit Mütze, Schal, Handschuhen und Besteck an eine dick eingepackte Schokolade kommen - Würfelglück vorausgesetzt. Es wird sehr laut. Karoline Herfurth protestiert: "Ich hatte vier Schokostückchen gleichzeitig im Mund." Gibt das Extrapunkte? Nein, dafür ein spontan getextetes Spott-Lied von Olli Schulz mit Gitarrenbegleitung!

Joko wütet: "Dieses Spiel macht mich aggressiv!" Kuriose Brillen spielen die Hauptrolle bei "Eyes, Eyes, Baby": Sie haben Scheuklappen, die im richtigen Moment geöffnet werden müssen. Wer sich dabei von den anderen erwischen lässt, bekommt Punktabzüge. Joko kämpft mit den Funktionen seiner Brille: "Dieses Spiel macht mich aggressiv!", schäumt er. Auch Olli Dittrich hat so seine Schwierigkeiten. Als es zu bunt zu werden droht, vergibt Quizmaster Olli sogar Strafsterne - der Tumult steigert sich dadurch aber noch.

Haselnussschnaps trifft auf "Killerfritte" Olli Schulz gibt im Halbfinale eine Runde Haselnussschnaps aus - mit Folgen: Eigentlich sollen die Promis nur Fragen beantworten, die sich hinter berühmten Gemälden verstecken. Joko malt sich stattdessen aus, wo er das Bild hinhängen könnte. Karoline gibt einen beeindruckenden Film-Abschied als "Killerfritte" - nachdem sie von echten Cops, die sich ungelenk wie in alten GTA-Games bewegen, abgeführt wurde.

Spoiler-Warnung! Wer hat bei WSMDS gewonnen? Im Finale stehen sich zum wiederholten Mal Olli Schulz und Joko Winterscheidt gegenüber: Statt Münzen kann Joko drei Molotow-Cocktails setzen, und tut das auch erfolgreich. Die richtige Antwort zur Frage nach Schneemann Olaf aus dem Film "Die Eiskönigin" bringt die Entscheidung: Joko kann die letzte Ausgabe der zehnten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" wieder selbst moderieren!

Am Sonntag, 23. November, 20:15 Uhr, wirst du erfahren, ob Joko Winterscheidt auch aus dem Staffelfinale als Sieger hervorgehen wird.