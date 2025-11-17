Wer stiehlt Olli Schulz die Show? Showdown bei "Wer stiehlt mir die Show" - Er sichert sich die Moderation Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Rebecca Rudolph Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Olli Schulz die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.11.2025 • 142 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Olli Schulz durfte nach seinem Sieg die Show im GTA-Look moderieren. Doch am Ende entscheidet das Finale über alles. Und genau dort wendet sich das Blatt erneut.

In der vergangenen Woche gelang Olli Schulz das, was nur wenige schaffen: Bei "Wer stiehlt mir die Show?" setzte er sich gegen Gastgeber Joko Winterscheidt durch und übernahm für eine Folge das Ruder. Für seine Ausgabe ließ sich der Musiker ein besonderes Konzept einfallen: im Stil der "Grand Theft Auto"-Reihe, inklusive Neon-Atmosphäre, Autos und Molotowcocktails. Doch nach einem spannenden Abend steht die entscheidende Frage im Raum: Kann Olli seinen Platz als Moderator verteidigen?

Finale mit Vorteil, doch am Ende verliert Olli Wildcard-Spielerin Viktoria scheidet als Erste aus, danach müssen Olli Dittrich und Karoline Herfurth ihre Plätze räumen. Damit schafft es Joko ins entscheidende Duell. In der letzten Runde startet er sogar mit drei Vorteilen, die ihm das Quizzen erleichtern sollen. Trotzdem entwickelt sich ein spannender Schlagabtausch zwischen ihm und Olli, den der Liedermacher schließlich verliert. Joko erobert seine eigene Show zurück und wird kommende Woche die finale Folge der zehnten Staffel moderieren.

Das Publikum feiert Olli - trotz Niederlage Auch wenn seine Moderatorenrolle nur kurz währte, hat Olli Schulz das Publikum beeindruckt. Vor allem seine aufwendige 80er-Jahre-Inszenierung kommt auf X extrem gut an. "Ich liebe einfach alles daran", schwärmt ein User. Ein anderer schreibt begeistert: "Können wir mal kurz festhalten, wie viele Details und Liebe in dieser Kulisse stecken?" Ein Zuschauer ergänzt: "Es ist einfach immer wieder wahnsinnig, was für eine Riesenshow aus 'Wer stiehlt mir die Show?' geworden ist. Und jede Folge ist kreativ und mit Liebe zum Fernsehen gemacht. Ausnahmslos jede." Ein Fan wird sogar spöttisch:

Wie Stefan Raab gerade zu Hause sitzt und versucht zu lernen, wie man eine gute Show macht ... Zuschauer via X

Am Sonntag, 23. November, 20:15 Uhr, wirst du erfahren, ob Joko Winterscheidt auch aus dem Staffelfinale als Sieger hervorgehen wird.