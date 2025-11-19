Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Benni und Dennis Wolter starten mit ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE". Die wichtigsten Infos zur Show mit Star-Aufgebot.

Show mit Kult-Faktor

Immer dienstags quizzen Benni und Dennis Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas - live ab 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an.

In den vier neuen Folgen mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos.

Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Straf-Karaoke ran - inklusive überraschender Duett-Partner:innen. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich am Ende die goldene Trophäe?