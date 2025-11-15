TV-Weihnachtsprogramm Kaiserin "Sissi" zieht weiter – Warum die ARD die Trilogie nicht mehr zeigen darf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Die dramatische Liebesgeschichte der anmutigen Sissi wird dieses Jahr nicht in der ARD über den Bildschirm geschickt. Bild: ARD Degeto

Im ERSTEN fällt diesmal ein vertrauter Weihnachtsprogrammpunkt weg: Erstmals seit Jahren ist dort keine einzige "Sissi"-Ausstrahlung zu sehen. Jetzt erklärte der Sender, warum das so ist und verriet den Ersatz.

Das liebliche Lächeln von Kaiserin Sissi gehört für viele so sehr zu den Feiertagen wie der kugeldekorierte Baum. Dieses Jahr wird sie ihren Charme allerdings nicht mehr von der ARD aus in den weihnachtlichen Wohnzimmern verbreiten. 2025 findet sich weder "Sissi", noch "Die junge Kaiserin" oder "Schicksalsjahre einer Kaiserin" im Programm des ERSTEN.

Neue Klassiker statt Kaiserkult Stattdessen setzt der Sender für die Entspannung nach der Bescherung unter anderem auf Klassiker wie "Der kleine Lord", eine Folge der Serie "Das Traumhotel", eine Loriot-Dokumentation und Kinderfilme wie "Das Kindermädchen: Mission Südafrika".

Rechte weg, Filme weg Der Grund für das Aus von "Sissi": Die ARD besitzt keine Rechte mehr für die Ausstrahlung der legendären TV-Trilogie. Dies teile eine Sprecherin des Senders jetzt offiziell mit. Bis 2024 lagen sie bei der ARD. Immer nach Ablauf der Frist werden sie an den Meistbietenden verkauft. Neu ist ein solcher Senderwechsel von TV-Legenden nicht. In den letzten Jahrzehnten liefen die Romy-Schneider-Klassiker auch auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und sixx.

