Vom Fußballplatz zur Schauspielerei "Maxton Hall"-Star Damian Hardung: Hättest du ihn in diesem TV-Film erkannt? Aktualisiert: Vor 2 Stunden

Jungstar Damian Hardung ist vielen Fans durch seine Rollen in den Kultserien "Maxton Hall" und "Love Sucks" bekannt. Im Film "Online - meine Tochter in Gefahr" ist der vielseitige Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Es war sein erster größerer TV-Auftritt.

Fußball und Aikido, Klavier und Schlagzeug, Italienisch und Mandarin ... Es gibt scheinbar nichts, das Damian Hardung nicht kann. Oh, und Medizin studiert er auch noch. Vor allem aber überzeugt der 26-Jährige als Fernsehdarsteller. Etwa in der Prime-Video-Serie "Maxton Hall", in der er den schnöseligen und zwielichtigen Schüler James Beaufort spielt. 2024 machte er zudem als Vampir in der ZDFneo-Serie "Love Sucks" auf sich aufmerksam.

"Maxton Hall"-Darsteller begann seine TV-Karriere in "Online - Meine Tochter in Gefahr" Joyn-Zuschauer:innen können den gebürtigen Kölner jetzt mal als Heranwachsenden begutachten: Im TV-Film "Online - Meine Tochter in Gefahr" spielt er an der Seite von Annette Frier und Jamie Bick einen Kumpel der jungen Hauptdarstellerin. Hättest du ihn erkannt? Wer den Cyber-Thriller aus dem Jahr 2012 sieht, könnte leicht den Wunsch verspüren, ganz schnell offline zu gehen. Der Film weist auf viele Gefahren hin, die an allen Ecken und Enden im Netz lauern - passwortgeschützt oder nicht. Das erfährt die alleinerziehende Katja Waiser (Frier) auf die harte Tour. Mit einem Internet-Verbot bringt sie Tochter Jessy (Jamie Bick) gegen sich auf. Plötzlich ist Mamas Konto heillos überzogen, kompromittierende E-Mails werden unter ihrem Namen verschickt. Ob Jessys Internet-Freundin "Chrissy" hinter all dem steckt? Da kommt Jessys Freund Lars (Hardung) gerade recht, denn der ist ein echter Computer-Nerd. Er versucht, Katja aus dem Cyber-Albtraum zu helfen.

Damian Hardung: schwer begabt in Schule, Schauspiel und Fußball Damian Hardung besuchte das Humboldt-Gymnasium in Köln, als ihm mit 14 Jahren ein Stipendium für Hochbegabte angeboten wurde. Er verbrachte daraufhin einige Zeit an einer Privatschule in New York und kehrte dann nach Deutschland zurück, wo er 2016 sein Abitur mit 1,0 abschloss. Auch auf dem Fußballplatz hätte aus ihm etwas werden können: Damian spielte lange Zeit bei Fortuna Köln und schaffte es sogar in die Jugendauswahl des DFB. Letztendlich war ihm die Schauspielerei aber doch wichtiger. Was ihn aber nicht davon abhielt, neben der Schauspielerei ab 2018 Medizin zu studieren. In einem Interview mit "Radio Energy" verriet Damian, dass seine gesamte Familie aus Medizinern bestehe und er auch "Medizin studieren musste". Hätte es mit der Schauspielerei nicht geklappt, wäre er wohl Arzt geworden, vermutete in einer Fragerunde mit Amazon Prime.

Vielbeachtete Rolle in "Club der roten Bänder" Zum vielversprechenden Charakter-Darsteller stieg Damian Hardung ab 2015 auf, als er in der Serie "Der Club der roten Bänder" (gewann unter anderem 2016 und 2017 den Deutschen Fernsehpreis) die Rolle des krebskranken Jonas Till Neumann spielte. Die Dramedy-Produktion lief über drei Staffeln und stellt den Alltag mehrerer Jugendlicher in einem Krankenhaus dar. Neben Schauspielerei, Hobbys und Medizin engagiert sich Damian Hardung im Klimaschutz. Im Januar 2022 begleitete er die Umweltschutzorganisation Greenpeace bei einer Expedition in das antarktische Weddellmeer, um die dortigen Pinguin-Populationen zu erfassen.