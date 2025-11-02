Erstes eigenes Geschäft mit 17 Schlossherr, Safari-Guide, TV-Paradiesvogel: So außergewöhnlich lebt "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl Aktualisiert: 02.11.2025 • 17:55 Uhr von teleschau Fabian Kahl gehört seit der ersten Staffel zum "Bares für Rares"-Team. Bild: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Fabian Kahl war noch keine 22 Jahre alt, als er 2013 Händler in der neuen ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" wurde. Die Liebe zu Antiquitäten liegt dem Thüringer, der seit seinem neunten Lebensjahr in einem Schloss lebt, im Blut.

Ein "reichlich chaotisches Kinderzimmer" war einst Fabian Kahls (34) Zuhause - das verrät die Homepage von Schloss Brandenstein in Thüringen, dem Familienwohnsitz der Kahls. Hier habe er Gedichte geschrieben, musiziert und gemalt. Richtig gelesen: Der "Bares für Rares"-Händler lebt auf einem Schloss! Im Jahr 2000 haben seine Eltern Holger und Kerstin Kahl das Anwesen gekauft und aufwendig saniert. Nach Zwischenstationen in Leipzig und Köln lebt seit 2020 auch Fabian wieder dort und bietet im dortigen Café vegane Leckereien an. Seit seinem 15. Lebensjahr isst der Tierfreund kein Fleisch mehr.

Jung und auffällig Zu jung, zu extravagant gekleidet und frisiert. Wie ein typischer Antiquitätenhändler sah und sieht Fabian Kahl nicht gerade aus. Auch wenn die einst langen, bunt gefärbten Haare mittlerweile einem Kurzhaarschnitt gewichen sind. Doch beim ZDF wusste man genau, was man tat, als man ihn 2013 auf einem Markt entdeckte und wenig später ins Team der neuen Trödelshow "Bares für Rares" holte.

Hier erfährst du alles über das "Bares für Rares"-Team Überblick Experten auf ihrem Gebiet: Das macht die Händler aus 02.11.2025 • 17:00 Uhr

Antiquitäten-Liebe im Blut Denn als Sohn eines Münz- und Antiquitätenhändlers liegt Kahl die Liebe zu alten Schätzen im Blut, auch ein breites Wissen hat er sich bereits in jungen Jahren erworben. Als Kind wurde von ihm "jeder Stein (...) umgedreht und auf Getier oder 'Schätze' untersucht", verraten seine Eltern auf oben genannter Homepage. Seine Familie unterstützte den TV-Star auch, als er mit gerade einmal 17 Jahren drei Monate lang ein Antiquitätengeschäft auf dem Berliner Kurfürstendamm betrieb.

Weitere Interessen Zwischenzeitlich wollte der junge Fabian Künstler werden, betrieb auch mal kurzzeitig ein großes Galerie-Projekt. Doch letztlich war bald klar, dass er, wie auch sein jüngerer Bruder Tobias, in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Ausflüge in andere Gefilde erlaubt er sich dennoch manchmal: So absolvierte der leidenschaftliche Hobby-Fotograf etwa 2022 in Südafrika eine staatliche Ausbildung zum Safari-Guide und brachte über seine Reisen durch Botswana, Namibia und Südafrika einen Bildband mit Wildlife-Fotografien heraus.

Fabian Kahl und seine Frau engagieren sich für den Regenwald "Bares für Rares" Trotz Einsatz für die Umwelt: Fabian Kahl muss Kritik einstecken 28.06.2025 • 07:11 Uhr

Rekord-Gebot Ins "Bares für Rares"-Team integrierte er sich gut. Dass man den jungen Kollegen ernst nehmen musste, merkten seine Kolleg:innen schnell - und nicht erst 2021, als er das bislang teuerste Gemälde der Show erwarb. Satte 30.500 Euro blätterte er für die handkolorierte Lithografie des Künstlers Otto Mueller hin! Die Verkäuferin des Bildes brach damals in Tränen aus, das Bild landete erst mal über Fabian Kahls Sofa. "Aber wie das im Leben eines Händlers so ist, erreichte mich ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte", verriet er kurz nach dem Kauf in einem "stern"-Interview. "Und nun hat es, schweren Herzens meinerseits, einen neuen Besitzer gefunden."

Der größte Fehlkauf Doch auch der beste Händler ist nicht vor Fehlkäufen gefeit. Bei Kahl war sein schlimmster eine Bronzefigur, wie er auf Instagram verriet: "Das war eine große Figur von einem Jockey zu Pferde. Und den habe ich für 3.000 Euro gekauft." Als er das gute Stück nach Hause brachte, folgte die Ernüchterung: "Das erste, was mein Vater sagt, ist: 'Junge, das Ding ist nagelneu.' Habe ich dann für 500 Euro weiterverkauft. Das tat schon weh." Mittlerweile nehme er die Pleite allerdings sportlich: "Bei solchen Stücken lernt man auch viel und das macht einen wieder zu einem besseren Händler." Und als solcher wird das junge Urgestein der Sendung vermutlich noch einige "Bares für Rares"-Konkurrent:innen ins Schwitzen bringen ...