So stellte sie den Rekord auf Sie gab das höchste Gebot jemals ab: Das ist "Bares für Rares"-Händlerin Susanne Steiger Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von teleschau Geübter Blick: Susanne Steiger untersucht ein Schmuckstück in der ZDF-Show "Bares für Rares". Seit 2015 ist sie zertifizierte Diamanten-Gutachterin. Bild: ZDF

Seit ihrem Einstieg bei "Bares für Rares" hat sich Susanne Steiger ein Top-Standing samt großer Fanbase erarbeitet. Wie tickt die Juwelierin, die in der Show fünf Jahre lang den Rekord für den höchsten erzielten Verkaufspreis hielt?

"Ich kaufe nur das, was mir gefällt", lautet das Motto von Susanne Steiger, wenn sie bei "Bares für Rares" am Tisch steht. "Wenn mir was nicht gefällt, kann ich es auch nicht verkaufen, da ich nicht dahinterstehe." Diese Sätze aus einem Interview mit der Zeitung "Pfalz-Echo" aus dem Jahr 2017 gelten für sie auch heute noch. Die gelernte Steuer-Fachwirtin aus Aachen hat sich 2007, da war sie Mitte 20, mit einem Juweliergeschäft selbstständig gemacht. Schwerpunkte: Diamanten sowie Art-déco- und Biedermeier-Schmuck. Sechs Jahre später, im Dezember 2013, kam der Anruf von "Bares für Rares". "Im ersten Moment dachte ich: Das kann nicht sein, das ist bestimmte 'Versteckte Kamera' oder so was", erinnerte sie sich 2020 auf YouTube in der "Webtalkshow". Doch "dann kam einer vorbei und führte ein Interview mit mir, und dann merkte ich, dass das eine reale Anfrage war." Seitdem steht Susanne Steiger 80 Tage im Jahr für die ZDF-Trödelshow vor der Kamera.

Susanne Steiger: "Meine Mutter sagte, ich solle was Anständiges lernen" Der Karriere im An- und Verkauf von Juwelen näherte sich die heute 43-Jährige auf Umwegen. Ihr Vater hatte vor gut 20 Jahren in Aachen ein Pfandhaus eröffnet. "Ich hatte gerade mein Abi gemacht und war in der Ausbildung zur Steuerfachangestellten, weil meine Mutter sagte, ich solle etwas Anständiges lernen" verrät Susanne Steiger im "Pfalz-Echo". Eigentlich wollte die frisch gebackene Abiturientin erst mal studieren und die Welt sehen. Letztlich folgte sie aber dem Rat ihrer Mutter. Zwischendurch unterstützte sie immer wieder ihren Vater im Pfandhaus. "Ich war wirklich gerne dort, doch fand es immer wahnsinnig schade, dass so tolle Sachen dort lagen, die dann eingeschmolzen wurden", erinnert sie sich. "Mein Vater sagte zu mir: 'Wenn du mal deinen eigenen Laden hast, kannst du behalten und verkaufen, was du willst.'" Gesagt, getan. Nach Beendigung ihrer Ausbildung kratzte sie ihr Geld zusammen - "Ich habe immer nebenbei gekellnert" - und eröffnete in Kerpen ihr erstes Juweliergeschäft. "Diesen Laden habe ich heute noch", sagt Susanne Steiger nicht ohne Stolz. Noch vor ihrem 30. Geburtstag eröffnete sie in Bornheim ihr zweites Geschäft. Sie entwirft für ihr Business auch selbst Stücke, die ein angestellter Goldschmied anfertigt.

Ihr Lieblingshobby: Springreiten Zwei Geschäfte plus das Engagement in der ZDF-Trödelshow - Susanne Steiger ist sehr beschäftigt. Zumal sie seit 2015 auch noch zertifizierte Diamantengutachterin ist. Bleibt da überhaupt Zeit für ein Privatleben? Zumindest ein Hobby möchte sie nicht missen: das Springreiten. 10- bis 15-mal pro Jahr nimmt sie an Turnieren teil - sofern es die Zeit erlaubt. "Ich muss zum Glück mit meinen Pferden kein Geld verdienen", sagte sie 2023 im Podcast "We Horse". Die Händlerin hat zwei Pferde, Filippa und Q7. Am liebsten reite sie "morgens vor der Arbeit - um 7 Uhr, wenn noch keiner da ist". Gerne auch nach der Arbeit zum Runterkommen. "Ich finde es toll, in den Stall zu gehen. Wenn meine Pferde dann wiehern, bin ich zu Hause." Ansonsten hält Susanne Steiger ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So ist auch nicht bekannt, ob sie in einer festen Beziehung ist. Ausgeplaudert hat sie lediglich ihren "Celebrity Crush". In einem Instagram-Video verrät sie, wer es ist: Schauspieler Ryan Philippe. Besonders seine Rolle im Kinothriller "Eiskalte Engel" habe es ihr angetan: "Als er splitterfasernackt aus dem Pool steigt ... Heaven", schreibt sie.

Mit Walter Lehnertz versteht sie sich besonders gut Die Arbeit in der ZDF-Trödelshow macht Susanne Steiger nach wie vor sehr viel Spaß. Auch mit den anderen Händler:innen verstehe sie sich gut. Besonders mit Walter Lehnertz. "Er ist immer für einen da, hat eine raue Schale, aber einen sehr weichen Kern", sagt sie im "Pfalz-Echo". Man könne ihn sogar nachts anrufen. "Tatsächlich habe ich das schon gemacht, als ich Wasser im Keller hatte und nicht wusste, was ich tun soll. Und kurz darauf stand er da, um mir zu helfen!"

Für das eine oder andere Highlight hat Susanne Steiger bei "Bares für Rares" ja auch schon gesorgt. Im Mai 2019 erwarb sie in der Sendung ein Schmuckkreuz, das Papst Clemens IX. gehört haben soll, für die stolze Summe von 42.000 Euro. Bis 31. Juli 2024 war dies der Rekord-Verkaufspreis in der Show. Dann toppte Julian Schmitz-Avila den Wert mit dem Kauf eines Jaguar E-Type: Er blätterte 60.000 Euro dafür hin.

Susanne Steiger hätte dies fast noch einmal getoppt: Sie hatte 90.000 Euro für ein Oldtimer-Cabrio, einen Mercedes-Benz SL 190 Cabriolet, geboten. Der Verkäufer wollte aber nicht unter 95.000 Euro verkaufen und lehnte ab. "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Show im Livestream von Joyn verfügbar.