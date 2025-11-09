Die Schauspielerin im Porträt Valerie Niehaus: Wie sie die Rolle in "Nächste Ausfahrt Glück" an ihre eigene Vergangenheit erinnert Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von teleschau Valerie Niehaus spielt eine der Hauptrollen in "Nächste Ausfahrt Glück". Bild: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

Valerie Niehaus wurde durch die ARD-Soap "Verbotene Liebe" bekannt. Den Vertrag dafür erhielt die "Nächste Ausfahrt Glück"-Darstellerin zeitgleich zu einem anderen Meilenstein in ihrem Leben. Was noch über die Schauspielerin bekannt ist und welche Parallele sich bei den Dreharbeiten zu "Nächste Ausfahrt Glück" zu ihrem Leben ergeben hat.

Steckbrief Valerie Niehaus Name: Valerie Niehaus

Geburtsdatum: 11. Oktober 1974

Geburtsort: Emsdetten, Nordrhein-Westfalen

Wohnort: Berlin und Zürich

Größe: 1,65 Meter

Beziehungsstatus: verheiratet

Kinder: ein Sohn Valerie Niehaus wurde 1974 in Emsdetten, Nordrhein-Westfalen geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Fulda, ehe die Familie 1987 nach München zog. Mit gerade einmal 13 Jahren wurde sie dort fürs Fernsehen entdeckt: In der Familiensaga "Rote Erde" spielte sie die Rolle der Gerda.

Serienvertrag am Tag der Abi-Verleihung Nach dem Abitur 1994 übernahm sie die Hauptrolle in der ARD-Soap "Verbotene Liebe": Den Vertrag hatte sie am selben Tag wie ihr Abiturzeugnis erhalten. Zwei Jahre und in insgesamt 408 Folgen verkörperte Niehaus die Rolle der Julia von Anstetten. 1995 und 1996 wurde sie dafür mit dem bronzenen Bravo-Otto-Preis in der Kategorie "TV-Star weiblich" ausgezeichnet. "Ich war damals noch sehr jung und habe nicht wirklich mitgekriegt, auf welches Terrain ich mich eigentlich begebe", bilanzierte Niehaus 2011 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: "Ich habe viel Geld verdient, konnte mir davon mein Studium bezahlen, das war alles schick. Aber ich hatte auch schnell sehr schwere Zeiten. Jeder kritisierte das Format. Ich glaube, es gibt kaum etwas innerhalb unserer Branche, das von den Leuten so wenig wertgeschätzt wird, wie die Arbeit in einer Soap." Nach ihrem Ausstieg aus der Serie zog sie 1997 nach New York: Am renommierten Lee Strassberg Theatre Institute studierte sie zwei Jahre lang Schauspiel. Es war jedoch weniger die Karriere, die sie zu diesem Schritt bewegt habe: "Es war in erster Linie das Ausland und die große weite Welt", erklärte sie 2013 im teleschau-Interview: "Ich wollte erst mal möglichst weit weg kommen, viel Wasser zwischen mich und die Heimat legen." Parallel stand sie in Deutschland für ihren ersten Kinofilm vor der Kamera: In "St. Pauli Nacht" (1999) spielte sie die Grafikerin Dorit unter Regie von Sönke Wortmann.

"Nächste Ausfahrt Glück" als "besonderes Herzensprojekt" Es folgten zahlreiche weitere Rollen in Kino- und Fernsehfilmen sowie einigen Serien: In der Comedy-Serie "Doctor's Diary" spielte sie von 2009 bis 2011 die Ärztin Gina "Gigi" Amsel. In der ZDF-Krimiserie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" übernahm sie von 2016 bis 2019 die Hauptrolle der Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stroll. Seit Juni 2018 zählt Valerie Niehaus zur Hauptbesetzung der ZDF-Satiresendung "heute-show". In der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" spielt sie seit 2021 die Kindergärtnerin Katharina Wegener. Diese unternahm 1989, kurz vor dem Mauerfall, mit ihrer Jugendliebe Juri Hoffmann (Dirk Borchardt) einen Fluchtversuch aus der DDR. Doch am Zaun der Prager Botschaft bekam Katharina kalte Füße und kehrte in ihre Heimatstadt Eisenach zurück: "Ich bin ja in Fulda aufgewachsen, in der Nähe der Zonengrenze", erinnerte sich Valerie Niehaus im teleschau-Interview 2021: "Eigentlich also genau da, wo wir den Film gedreht haben. Meine Eltern hatten viele Freundschaften in Erfurt und dem Gebiet. Deswegen habe ich Kindheitserinnerungen an die damalige DDR, aber auch Freundschaften, die bis heute überdauert haben." Der Film sei für sie deshalb "ein besonderes Herzensprojekt". Den zehnten Film "Hinter der Maske" aus der Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" kannst du am Sonntag, 9. November, um 20:15 Uhr, bei Joyn im ZDF-Livestream sehen.

Valerie Niehaus: So lebt sie privat Neben der Schauspielerei arbeitet Valerie Niehaus als Sprecherin für Hörbücher, Werbespots und Dokumentarfilme. Außerdem ist sie seit 2022 Botschafterin der Kindernothilfe. Anfang der 2000er-Jahre war Valerie Niehaus mit Christoph Sowa, dem Sänger der Berliner Band Poolstar, liiert. 2002 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Von 2005 bis 2009 war die Schauspielerin mit ihrem Kollegen André Szymanski zusammen. Am 20. Juni 2021 heiratete sie letztlich ihren langjährigen Lebensgefährten, den Biologen und Berater einer Investmentbank, Manuel Graf. Niehaus lebt seit 1999 in Berlin sowie seit einigen Jahren auch in Zürich, wo ihr Mann zu Hause ist.