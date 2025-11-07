Deutsche TV-Premiere! Ab Dezember im Free-TV: Anime-Hit "Dan Da Dan" startet auf ProSieben MAXX und Joyn Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Martin Meyer Momo und Okarun flüchten vor der "Turbo-Oma". Bild: Studio Science Saru

Beim Kampf gegen Geister und Außerirdischen beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft. Was das Mädchen Momo und den Jungen Okarun verbindet, kannst du bald in der deutschen TV-Premiere von "Dan Da Dan" auf ProSieben MAXX und Joyn sehen!

Jede Menge Anime-Filme und Serien auf Joyn Finde hier Animeserien und -Filme zum Streamen!

Kult-Anime "Dan Da Dan" kostenlos im TV und auf Joyn Eine der abgedrehtesten und momentan beliebtesten Anime-Serien kommt ins deutsche Fernsehen! In "Dan Da Dan" treffen eine starke Protagonistin und ein eigenbrötlerischer Nerd aufeinander. Durch eine Reihe wahnwitziger Ereignisse werden sie zu einem Power-Duo, das gegen Aliens und Geister kämpft. Vom genialen Opening-Song "Otonoke" der Creepy Nuts bis zu den ikonischen Charakteren gilt die Serie als absoluter Kult-Hit in der Anime-Community. Ab 5. Dezember 2025 kannst du die absurd-witzige Serie in der deutschen TV-Premiere auf ProSieben MAXX und Joyn verfolgen. Jeden Freitagabend gibt es drei Folgen ungeschnitten mit deutscher Synchronisation nach dem Anime-Film ab ca. 22 Uhr. Gezeigt wird die komplette erste Staffel. Im Nachgang kannst du alle Folgen für kurze Zeit kostenlos auf Joyn streamen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Darum geht es bei "Dan Da Dan" Momo Ayase hilft dem Außenseiter Ken Takakura gegen Mobber an deren Schule. Als sie sich auf diese Weise kennenlernen, stellen sie fest, dass sie beide an Dinge glauben, die andere für Mythen halten: Während Momo an Geister glaubt, ist Ken Takakura (Spitzname "Okarun") von der Existenz von Außerirdischen überzeugt. Sie beschließen jeweils zu beweisen, dass die andere Person Unrecht hat und suchen mythen-umrankte Orte auf. Dort müssen sie zu ihrer Überraschung feststellen, dass beide Recht haben. Okarun wird in der Folge von dem Geist der "Turbo-Oma" besessen und Momo wird von den seltsamen Serporianern entführt. Damit beginnen die verrückten Abenteuer, die lustig, spannend und manchmal auch tief bewegend sind. Eine einzigartige Serie, die kein Anime-Fan verpassen sollte!