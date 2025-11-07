Programm voller Drama und Mystery Anime-Night am Freitag: "Lonely Castle in the Mirror" und Co. - die Highlights im November Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Peter Falan P. Drei atemberaubende Anime-Filme, die unterschiedlicher kaum sein könnten: "The King's Avatar: For the Glory" (l.), "Lonely Castle in the Mirror" (Mitte) und "Pompo The Cinephile" (r.). Bild: 2023 "Lonely Castle in the Mirror" Film Partners / 2020 Shogo Sugitani / KADOKAWA / Pompo Project. All Rights Reserved / Wanda Media Co., Ltd.

Slice-of-Life, Mystery und jede Menge Unterhaltung! Bei den Animefilmen im November müssen sich Außenseiter:innen in vier gänzlich verschiedenen Film-Highlights beweisen und über sich selbst hinauswachsen. Was dich ab dem 7. November auf ProSieben MAXX und auf Joyn erwartet.

Die Anime-Night immer freitags ab 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX 7. November "Lonely Castle in the Mirror"

14. November "The King's Avatar: For the Glory"

21. November "The Case of Hana & Alice"

28. November "Pompo: The Cinéphile"

Davon handelt "Lonely Castle in the Mirror" Kokoro fühlt sich in der Schule ausgegrenzt - bis ein geheimnisvoller Spiegel sie durch ein Portal in ein märchenhaftes Schloss zieht. Dort trifft sie auf sechs weitere Jugendliche, die ähnliche Ängste und Verletzungen teilen.

Im Schloss befinden sich beeindruckende Kronleuchter, pompöse Porträts und ein geheimnisvoller, verschlossener Raum. Wer ihn öffnen kann, darf sich etwas wünschen. Aber Achtung: Die Zeit, das Rätsel zu lösen, ist begrenzt: Wer sich nach fünf Uhr noch im Schloss befindet, wird bestraft. Wird Kokoro rechtzeitig hinter das Geheimnis des Schlosses kommen? Das Thema Mobbing und wie verschiedene Menschen mit dieser Hürde im Leben umgehen, wird in "Lonely Castle in the Mirror" auf übernatürliche, innovative Weise behandelt. Die Figuren sind glaubwürdig, berührend und laden dazu ein, sich mit ihnen zu identifizieren - und das in einer spannenden Mystery-Geschichte zum Mitknobeln!

Darum solltest du dir "The King's Avatar: For the Glory" ansehen Action, Leidenschaft und Teamwork! "The King’s Avatar: For the Glory" erzählt die Vorgeschichte zu der Abenteuer-Action-Serie "The King's Avatar". Sie zeigt Ye Xius Aufstieg in die kompetitive Welt des MMO-Videospiels Glory. Gemeinsam mit seinem Freund Su Muqiu kämpft er für seinen Platz im Profi-E-Sport-Team. Eine harte Herausforderung: Denn kein Fehler wird verziehen. Perfekt für Fans der Original-Serie, von cleveren Strategien sowie fesselnden Wettkämpfen!

Darum solltest du dir "The Case of Hana & Alice" ansehen Als Alice in eine neue Schule wechselt, lernt sie Hana kennen, ein Mädchen, das sich völlig zurückgezogen hat. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und so wollen sie gemeinsam dem düsteren Schulgerücht auf den Grund gehen. Als sie dabei nach und nach ein altes "Mord"-Geheimnis entwirren, bemerken sie, dass sie tiefer im Geschehen stecken, als ihnen lieb ist ... "The Case of Hana & Alice" lebt durch seine beiden sympathischen Protagonistinnen. Da sich der Anime Zeit lässt, ihre Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen, kann man das Abenteuer und die Entstehung der unvergesslichen Freundschaft sehr gut mitfühlen. Bei dem liebevollen Mix aus Neugier und Humor werden Zuschauende sicherlich auch mal an die eigene Jugend zurückdenken müssen.

Wenn ein Anime-Film vom Filmemachen handelt: "Pompo: The Cinéphile" Die Chance zum Erfolg: Als die quirlige Produzentin Pompo ihrem introvertierten Assistenten die Verantwortung für einen ernsthaften Film überträgt, beginnt für ihn eine Achterbahnfahrt durch das Herz der Filmindustrie. Zwischen Schnitten, Set-Stress und Selbstzweifeln entdeckt Gene, was wahres Kino ausmacht. Wird er Pompo, der Welt und sich selbst beweisen können, dass er das Zeug zu einem großartigen Regisseur hat? Ein Anime für Kino-Liebhaber:innen: "Pompo: The Cinéphile" gibt einen tiefen Einblick in die Film-Branche. Von der Planung bis zum fertigen Film, alle wichtigen Produktions-Prozesse werden aufgezeigt - und das in tollen Animationen sowie mit vielen kreativen Schnitten.

Chaos, Verantwortung und Druck, die mit dem Filmemachen einhergehen, werden beim Anschauen erlebbar.