Axel Prahl: Interview in "Briant" über beinahe lebensbedrohlichen Vorfall.

Der "Tatort"-Schauspieler Axel Prahl hat über eine dramatische Erfahrung aus seiner Kindheit gesprochen, die ihn fast das Leben gekostet hätte. In der ARD-Sendung "Brisant" schilderte der 65-Jährige, wie er auf einer Luftmatratze aufs offene Meer hinaustrieb und sich nur mit letzter Kraft retten konnte.

Am Ufer erschien alles "klitzeklein" Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Axel Prahl als Hauptkommissar Frank Thiel im Münster-"Tatort" in filmischen Gefahrensituationen vor der Kamera. Nun berichtete der Schauspieler im Gespräch mit Brisant-Moderatorin Kamilla Senjo von einem Kindheitserlebnis, bei dem er "fast gestorben" wäre. Er sei damals etwa zehn oder zwölf Jahre alt gewesen und habe sich auf einer Luftmatratze aufs Meer treiben lassen. Ohne die starke Strömung zu beachten, entfernte er sich schnell vom Ufer. Aufgewacht sei er erst, als die Matratze Luft verlor und er realisierte, weit er schon draußen war. Die Menschen am Ufer hätten nur noch "klitzeklein" gewirkt. Panik sei in ihm aufgestiegen, doch schließlich habe er angefangen zu paddeln. "Mit allerletzter Kraft und wackeligen Knien" sei es ihm gelungen, zurück ans Land zu gelangen. "Mir hatte alles geschlottert", erinnerte sich Prahl. Sein Unterkiefer sei noch "am Bibbern" gewesen, als er das rettende Land erreicht hatte: "Das war wirklich Todesangst".

Tiefe Verbundenheit zum Meer Jedoch betonte Axel Prahl, dass ihn das Erlebnis nicht dauerhaft belastet habe. Bis heute gehe er gern schwimmen und fühle sich im Wasser wohl. "Wenn man am Meer groß geworden ist wie ich […] dann trägt man das Wasser dann doch irgendwie in sich", sagte der im norddeutschen Neustadt in Holstein aufgewachsene Publikumsliebling. Derzeit müsse er seine Stimme etwas schonen, nachdem sie bei einer jüngsten Produktion stark beansprucht wurde. "Da habe ich einen ganz furchtbaren Nazischergen gespielt, der wahnsinnig viel rumschreien musste", so Prahl. Inzwischen gehe es ihm jedoch wieder besser. Zu sehen ist Prahl demnächst auch wieder an der Seite von Jan Josef Liefers in der ARD-Produktion "Tödliches Spiel - Das Live‑Krimi‑Dinner", bei der beide in einem neuen Setting gemeinsam auftreten.

