Hier wird es nicht so einfach
"Surviving Amazonas": Neue Joyn-Show schickt Dschungelkönigin in echte Extrem-Challenge
Veröffentlicht:von pm
Joyn schickt acht Prominente auf die Reise ihres Lebens. Tief im brasilianischen Dschungel tauchen sie zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein. Bestehen sie die Prüfungen des Urwalds?
Diese Promis sind dabei
In der neuen Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" können sich die Zuschauer:innen auf eine spannende Reise zu den Ursprüngen freuen. Extremsportler Joey Kelly, Dschungelkönigin Lilly Becker, Comedienne Parshad, Fitness-Influencer Willi Whey, "Die einarmige Prinzessin" Gina Ruhl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli stellen sich der Challenge.
Die Prominenten müssen sich den Regeln der Shanenawa unterordnen – mit allen Konsequenzen. Das bedeutet: Sie stellen sich körperlichen und mentalen Prüfungen, meistern herausfordernde Aufgaben und nehmen an traditionellen Ritualen teil.
Bei "Most Wanted" haben sich Joey Kelly und Parshad auch schon einer extremen Challenge gestellt
Wer wird Stammesmitglied?
Die große Frage ist: Wer fügt sich in die Stammesgemeinschaft ein? Wer besteht die Prüfungen des Dschungellebens? Wer durchlebt den traditionellen Heilungsprozess? Und wer erweist sich als würdig, die größtmögliche Anerkennung zu erhalten: Unter dem heiligen Baum mit einem indigenen Namen geehrt und offiziell auf Lebzeiten in die Dorfgemeinschaft der Shanenawa aufgenommen zu werden? Schafft es Survival-Experte Joey Kelly oder wird Comedienne Parshad alle überraschen?
Starttermin von "Surviving Amazonas"
Wann kann man die Promis bei ihrem Abenteuer im südamerikanischen Urwald sehen? Das Startdatum ist momentan noch nicht bekannt. Sobald es mehr Details gibt, erfährst du es hier.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
