Wichtige Botschaft
"Eine schrecklich nette Familie": Die Bundys feiern Reunion - das ist der Grund!
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Nach fast 30 Jahren sind die Bundys wieder da! Die Kultstars aus "Eine schrecklich nette Familie" feiern in Los Angeles ein Wiedersehen - und das für den guten Zweck.
Nostalgie pur: Streame alle Staffeln der ikonischen Sitcom
Fast drei Jahrzehnte nach dem Serienende gibt es endlich ein Wiedersehen mit Amerikas wohl chaotischster TV-Familie: Die Hauptdarsteller von "Eine schrecklich nette Familie" kommen am 28. Januar 2026 im Wiltern Theatre in Los Angeles zu einer exklusiven Live-Reunion zusammen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.
Unter dem Motto "An Evening with The Bundys: The Married With Children Cast Reunion" feiern Ed O’Neill (Al Bundy), Katey Sagal (Peggy), Christina Applegate (Kelly) und David Faustino (Bud) den Kultklassiker, der mit seinem schwarzen Humor und bissiger Gesellschaftssatire in den 1980er- und 1990er-Jahren Fernsehgeschichte schrieb.
Gleichzeitig dient der Abend einem guten Zweck: Pro verkauftem Ticket gehen zwei Dollar an die Stiftung Race to Erase MS, die sich der Erforschung und Behandlung von Multipler Sklerose widmet. Besonders berührend: Christina Applegate, die 2021 selbst an MS erkrankte, wird trotz gesundheitlicher Herausforderungen an der Reunion teilnehmen.
Diese Themen könnten dir auch gefallen:
Fast im Cast: Sandra Bullock wäre beinahe zum "The Big Bang Theory"-Star geworden.
Charlie Sheen mit 60: Das macht der "Two and a Half Men"-Star heute.
Dwayne "The Rock" Johnson: Wie nah "Young Rock" wirklich an seiner Jugend ist
Neues "The Big Bang Theory"-Spin-off: Plötzlich steht diese Serien-Figur im Mittelpunkt!
"Eine schrecklich nette Familie" mit Revival?
Die Sitcom, die von 1987 bis 1997 auf Fox lief, war mit 259 Episoden nicht nur ein Quotenerfolg, sondern prägte auch das moderne Sitcom-Format nachhaltig. Al Bundys ewiger Frust, Peggys schrille Exzentrik und die pubertären Eskapaden von Kelly und Bud machten die Serie zu einem popkulturellen Phänomen.
Bei der Reunion dürfen sich Zuschauer auf Anekdoten, seltene Behind-the-Scenes-Geschichten und humorvolle Rückblicke auf elf Staffeln TV-Geschichte freuen. Ob das Wiedersehen der Bundys vielleicht sogar den Grundstein für ein Revival legt, bleibt abzuwarten. Zuletzt gab es Gerüchte um einem Reboot der Serie in Zeichentrick-Form.
Sicher ist jedoch: Diese Reunion wird für Fans ein einmaliges Highlight und ein emotionaler Abend, der zeigt, dass selbst eine "schrecklich nette Familie" auch nach all den Jahren zusammenhält.
Kennst du schon diese Sitcoms?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Zeit abzutauchen
November-Highlights: Diese Serien und Blockbuster erwarten dich!
Keine Angst
Halloween-Highlights: Kinderfreundlicher Grusel auf Joyn
Echt gruselig!
Gruselig, aber wahr: 5 Horrorfilme nach echten Ereignissen
Alles nur Fiktion?
Echte Fakten oder alles Fake? Die wahre Geschichte hinter "Those About to Die"
Wie geht es mit der Filmreihe weiter?
Das Ende von "Halloween Ends" erklärt: Ist Michael Myers tot?
Gruseln, bis der Untote kommt
Passend zu Halloween: Die trashigsten Zombie-Filme auf Joyn
Perfekter Gruselabend
Die Top-3-Halloween-Streaming-Tipps von "Eyes In The Dark"
All you can stream!
Vielseitiges Binge-Buffet für dein Wochenende: Serien- und Film-Highlights auf Joyn
Für die Spooky Season
Die besten Horrorfilme auf Joyn: Unsere Top 5 Empfehlungen