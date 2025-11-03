Was schaut der Grusel-Autor? Die 10 Lieblingsfilme von Horror-König Stephen King Veröffentlicht: 17:00 Uhr von Annalena Graudenz Für die Filme "Und täglich grüßt das Murmeltier...", "The Getaway" und "Casablanca" (v.l.) regnet es von Stephen King (r.) Applaus. Was wohl noch alles zu seinen Lieblingsfilmen zählt? Bild: IMAGO / United Archives; IMAGO / Ronald Grant; IMAGO / Cinema Publishers Collection; picture alliance / dpa | Maja Hitij; N A Stock_stock.adobe.com

Stephen Kings Romane und die Verfilmungen seiner (Horror-)Geschichten sind so brillant wie beliebt. Es lohnt sich allerdings nicht nur der Blick auf seine eigenen Werke: Der Autor hat jetzt eine Film-Top-10 verraten - ideal für den nächsten Film-Marathon zur gemütlichen Jahreszeit.

Die King-Liste: Diese 10 Filme empfiehlt der Horror-Meister Für viele gilt Stephen King als DER Schriftsteller des modernen Horror-Genres. Der US-Amerikaner ebnete sich mit seinem ersten großen Erfolg "Carrie" (1974) den Weg zu einer außergewöhnlichen Laufbahn mit über 60 Romanen und laut Schätzungen um die 200 Kurzgeschichten. Er schafft es, das Übernatürliche und die Bedrohung in den Alltag einzubetten. Er mischt Horror, Gesellschaftskritik, Moral und packende Erzählkunst. Viele seiner Werke wurden verfilmt. "Filme waren für mich nie eine große Sache. Filme sind eben Filme. Sie werden einfach gemacht. Wenn sie gut sind, ist das großartig. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich sehe sie als ein geringeres Medium als die Fiktion, als die Literatur – und als ein vergänglicheres Medium", sagte King einmal. Einige Filme allerdings haben es dem Autor angetan, besonders diese zehn Werke, wie er auf der Plattform "X" verrät.

"Frau ohne Gewissen" Ein Versicherungs-Vertreter lässt sich von einer attraktiven Kundin zu einem Mordkomplott verführen, bevor die beiden eine Affäre miteinander anfangen. Die Frau möchte an die Versicherungssumme für ihren Ehemann kommen und ihn dafür aus dem Weg räumen. Doch der scheinbar perfekte Plan gerät schnell außer Kontrolle.

"Unheimliche Begegnung der dritten Art" Ein Klassiker von Steven Spielberg findet sich in Kings Liste. Auf der ganzen Welt häufen sich seltsame Phänomene, während ein einfacher Elektriker in den USA nach einer rätselhaften Begegnung mit einem UFO eine tiefgreifende Veränderung durchlebt. In diesem Science-Fiction-Film verbindet der Filmemacher Drama, Emotionen und die Thematik über außerirdisches Leben zu einem Oscar-gekürten Werk.

"Hexenkessel" Martin Scorseses erster Mafiafilm spielt in den Straßen "Little Italys" in New York. Der junge Charlie (Harvey Keitel) versucht, sich zwischen Loyalität, Religion und Kriminalität zurechtzufinden. Auch wenn der Film im Big Apple spielt, wurden viele Szenen in Los Angeles gedreht.

"Der weiße Hai" Die bedrohlichen zwei Töne, wenn das Ungewisse aus der Tiefe droht anzugreifen, sind legendär. "Daaa dumm, daaa dumm" - und jeder weiß sofort, um welchen Film es sich handelt. Ein Badeort an der amerikanischen Ostküste wird von einem riesigen weißen Hai terrorisiert. Als die Angriffe zunehmen, machen sich ein Sheriff, ein Meeresbiologe und ein erfahrener Fischer auf, das Tier zu jagen. Steven Spielbergs Thriller begründete das Zeitalter des Blockbuster-Kinos und wurde mit drei Oscars ausgezeichnet. Bis heute gilt der Film als Paradebeispiel für Spannung und zeigt, dass das Bedrohliche auch im Unsichtbaren und nicht immer nur in blutrünstigen Szenen liegen kann. Weitere Gründe, warum "Der weiße Hai" ein absolutes Must-Watch ist und auf keiner Filmklassiker-Liste fehlen darf, verrät Redakteurin Nicola.

"Der Schatz der Sierra Madre" Nachdem ein US-Amerikaner an der Ostküste des mexikanischen Tampicos mittellos gestrandet ist, begibt er sich mit zwei Gefährten auf die Suche nach Gold. Die drei Männer wagen sich auf von Banditen beherrschtes Terrain vor, werden jedoch aufgrund von Gier und Missgunst selbst ihre größten Feinde. Der Abenteuerfilm über den moralischen Verfall durch Habgier zählt zu den großen Klassikern des amerikanischen Kinos.

"Casablanca" "Casablanca" ist ein echtes Film-Schwergewicht, wurde 2002 vom American Film Institute zum besten Liebesfilm aller Zeiten und 2007 zum drittbesten US-Film aller Zeiten gekürt. Während des Zweiten Weltkriegs versuchen zahlreiche Geflüchtete über Casablanca nach Lissabon und von dort aus in die USA auszuwandern. Der Amerikaner Rick Blaine (Humphrey Bogart) führt hier einen Nachtclub - in dem plötzlich seine große Liebe Ilsa auftaucht, nachdem sie sich ein Jahr zuvor aus den Augen verloren hatten.

Was folgt, sind schicksalshafte Momente und Missverständnisse inmitten des Krieges.

"Und täglich grüßt das Murmeltier" Der zynische Wetterreporter Phil Connors (Bill Murray) erlebt denselben Tag - den Murmeltiertag in der Kleinstadt Punxsutawney - immer und immer wieder. Nur ist er der einzige. Alle anderen wachen morgens ohne Erinnerung an den Vortag auf. Was zunächst wie ein Fluch wirkt, entpuppt sich als Chance zur Veränderung, um seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

"The Getaway – Ihre Chance ist gleich null" Nachdem ein korrupter Politiker einen Bankräuber aus dem Gefängnis entlassen hat, um ihn für seine eigenen illegalen Geschäfte einzusetzen, beginnt ein spannender Road Movie. Sam Peckinpahs Actionthriller besticht durch den Kampf rivalisierender Gangster und der Frage, wer wem vertrauen kann. Steve McQueen und Ali MacGraw liefern als Paar auf der Flucht eine mitreißende Performance.

"Der Pate 2" Ebenfalls aus den 70er-Jahren stammt der Mafiafilm "Der Pate - Teil 2" von Francis Ford Coppola. Ein von Kritiker:innen hochgelobtes Werk. Es werden zwei Geschichten parallel erzählt: zum einen der Aufstieg des jungen Vito Corleone Anfang des 20. Jahrhunderts und zum anderen die des Machterhaltes seines späteren Sohnes Michael in den 1950er-Jahren. Während sich Vito vom mittellosen und geflüchteten Einwanderer zum Mafiaboss entwickelt, verliert Michael zunehmend seine Menschlichkeit und anfängliche Gesetzestreue. Für viele ist dieser Film einer der wenigen, in denen eine Fortsetzung mit dem Original mithalten kann oder es sogar übertrifft. Der zweite Teil vom "Paten" ist wohl nicht nur für Stephen King ein Meilenstein der Filmgeschichte.

"Atemlos vor Angst" In William Friedkins spannungsgeladenem Abenteuerfilm aus den 70er-Jahren versuchen vier Männer eine höchst explosive Fracht durch einen Dschungel in Südamerika zu transportieren. Die Schmuggler sollen für dieses gefährliche Unterfangen mit einem Ausweis und dem Weg raus aus ihrem einsamen Dorf bezahlt werden.