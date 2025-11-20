Vorschau auf Staffel 37: Diese bekannte "Simpsons"-Figur stirbt den Serientod

Bei den Simpsons geht es rund. Von wem müssen wir uns diesmal verabschieden?

Nach über drei Jahrzehnten setzen "Die Simpsons" in Staffel 37 ein Ausrufezeichen: Eine altbekannte Nebenfigur verabschiedet sich endgültig aus Springfield - und diesmal gibt es kein Zurück, keine Parodie und keinen absurden "Sie war nie wirklich tot"-Twist.

Im folgenden Artikel erfährst du, wer in Staffel 37 von "Die Simpsons" die Stadt Springfield leider endgültig verlassen muss.

In Folge 7 der neuen Staffel mit den Titel "Sashes To Sashes" müssen wir uns von einer Figur verabschieden, die seit den frühen 90ern immer wieder aufgetaucht ist: Alice Glick, die Organistin der First Church of Springfield. Inmitten einer Predigt von Reverend Lovejoy bricht sie an ihrer Kirchenorgel zusammen.

Springfield im Kulturkampf: Wer wird siegen?

Der plötzliche Tod von Alice Glick ist nicht nur ein Schockeffekt: Er bildet das erzählerische Fundament für die gesamte Folge. In ihrem Testament verfügt die Kirchenorganistin, dass ihr Vermögen die Musikförderung an der Springfield Elementary unterstützen soll. Ein letzter Akt der Nächstenliebe - oder zumindest ein Versuch, Lisas ewigen Kulturkampf an der Schule ein wenig leichter zu machen.

Doch wie so oft in Springfield bleibt selbst der Tod nicht ungestört. Mayor Quimbys Sohn will den Nachlass lieber in ein dreitägiges Musikfestival stecken - und löst damit einen politischen Schlagabtausch aus, der in Springfield natürlich auf dem Pausenhof beginnt. Bart tritt gegen den jungen Quimby bei der Wahl zum Schülerpräsidenten an, während Lisa im Hintergrund Familiengeheimnisse aufdeckt, die nicht nur bisschen politisches Porzellan zerschlagen, sondern gleich ganze Porzellan-Gebirge zum Einsturz bringen.

Am Ende siegen Musik und Moral - aber Alice Glick bleibt tot. Und zwar wirklich.