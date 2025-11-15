Fußball Deutschland vs. Slowakei live: Übertragung der WM-Quali 2026 im Free-TV und kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek Im Hinspiel der WM-Quali in der Slowakei zog die deutsche Nationalmannschaft um Joshua Kimmich mit 0:2 den Kürzeren. Bild: IMAGO/Fussball-News Saarland

Im letzten Spiel der Qualifikation zur WM 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Slowakei. Am Montag, 17. November, will Deutschland das Ticket zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko buchen. So siehst du die Partie live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

WM-Quali: Wann und wo spielt Deutschland gegen die Slowakei? Am letzten Spieltag der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht am Montag, 17. November, das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei an. Das Duell findet in Leipzig statt. Anpfiff in der Red Bull Arena ist um 20:45 Uhr. Die Übertragung startet am Montag um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream.

Wo kannst du Deutschland - Slowakei im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei wird am 17. November im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Spiel in der WM-Qualifikation (ab 20:15 Uhr) siehst du komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Jochen Breyer, kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt. Als Experten sind die Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz.

FIFA WM-Qualifikation 2026: Deutschland - Slowakei am 17. November live im Free-TV Das Spiel in der WM-Quali zwischen Deutschland und der Slowakei wird im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte um 20:15 Uhr.

WM-Quali-Fakten zum Duell Deutschland - Slowakei Datum: Montag, 17. November Anstoß: 20:45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig) Paarung: Deutschland - Slowakei Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

FIFA WM-Quali 2026: Deutschland will gegen die Slowakei Revanche Ganz anders hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann den Start in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorgestellt. Gleich zum Auftakt unterlag die deutsche Nationalmannschaft mit 0:2 in der Slowakei. Danach lief es jedoch besser und Deutschland übernahm nach Siegen gegen Nordirland (3:1, 1:0) sowie Luxemburg (4:0) seine Favoritenrolle in der Gruppe A. Das Rückspiel gegen die Slowaken entscheidet nun über den Gruppensieg.

Deutschland vs. Slowakei: Die bisherigen Duelle Zwölfmal haben sich die Wege der deutschen und der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft bisher gekreuzt. In Erinnerung ist Deutschland dabei vor allem das jüngste Aufeinandertreffen. Im Hinspiel der laufenden WM-Qualifikation unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Bratislava den Gastgebern mit 0:2. Es war die erste Pflichtspiel-Niederlage für die Deutschen gegen die Slowakei. Insgesamt ist die Bilanz mit acht Siegen gegenüber vier Pleiten positiv. Letztmals hatte die DFB-Auswahl zuvor im Freundschaftsspiel vor der Heim-WM 2006 mit 1:3 gegen die Slowaken verloren. Bei der Europameisterschaft 2016 siegte Deutschland mit 3:0. Damalige Torschützen: Jerome Boateng, Mario Gomez und Julian Draxler.

WM-Quali 2026: Die deutschen Spiele im Überblick 4. September: Slowakei - Deutschland (2:0)

7. September: Deutschland - Nordirland (3:1)

10. Oktober: Deutschland - Luxemburg (4:0)

13. Oktober: Nordirland - Deutschland (0:1)

14. November: Luxemburg - Deutschland

17. November: Deutschland - Slowakei

Deutschland gegen Slowakei: Sane kehrt zurück - zwei Jungstars vor Debüt Unter großer Aufmerksamkeit ist Leroy Sane im Sommer vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 70-fachen Nationalspieler für die Länderspiele gegen Luxemburg und die Slowakei seitdem erstmals wieder in seinen Kader. Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln hingegen ist zum ersten Mal überhaupt im Kreis der A-Nationalmannschaft. Genauso wie der gleichaltrige Leipziger Lokalmatador Assan Ouedraogo, den Nagelsmann für den verletzten Nadiem Amiri nachnominierte, hofft der 19-Jährige auf seinen ersten Einsatz.

Der DFB-Kader im Überblick: Tor: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel Abwehr: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw Mittelfeld: Karim Adeyemi, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Florian Wirtz Angriff: Leroy Sane, Jonathan Burkardt, Kevin Schade, Nick Woltemade

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum WM-Quali-Spiel Deutschland - Slowakei auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und Slowakei schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Nations League auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung der WM-Quali auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.