Die Frau hinter "Sarah Kohr": Das ist über Lisa Maria Potthoffs Privatleben bekannt

In "Sarah Kohr - Zement" legt sich Lisa Maria Potthoff als Protagonistin unter anderem mit einem zwielichten Unternehmer (Benno Fürmann, l.) an.

Als Protagonistin der ZDF-Krimireihe "Sarah Kohr" spielt Lisa Maria Potthoff eine unnahbare Einzelgängerin. Im realen Leben ist die Schauspielerin hingegen seit vielen Jahren glücklich vergeben.

Lisa Maria Potthoff ist eine feste Größe in der deutschen Krimi-Landschaft: An der Seite von Sebastian Bezzel spielt sie seit 2013 die Susi Gmeinwieser in der Eberhofer-Filmreihe, basierend auf den Romanen von Rita Falk. Die Dreharbeiten zum zehnten Film "Steckerlfischfiasko" sollen im Herbst 2025 beginnen. Als Titelheldin ermittelt die 46-Jährige außerdem seit 2014 in der ZDF-Krimireihe "Sarah Kohr". Der elfte Film "Sarah Kohr: Im Schatten" wird am Montag, 3. November, um 20:15 Uhr, ausgestrahlt.

Lisa Maria Potthoff: Privates Glück mit Mann und Kindern

Im Gegensatz zu ihrer Filmfigur, der Kampfsport erprobten Kommissarin Sarah Kohr, geht Lisa Maria Potthoff nicht allein durchs Leben: Die gebürtige Berlinerin ist mit Torsten Berg verheiratet. Der gebürtige Ostwestfale ist Fernsehproduzent. Zu seinen Projekten gehört auch die Reise-Doku "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" (BR Fernsehen) mit den Eberhofer-Schauspielern Sebastian Bezzel und Simon Schwarz.

Potthoff und Berg leben in Berlin. Das Paar hat zwei Töchter, die 2009 und 2014 geboren wurden. Von der Geburt ihrer jüngsten Tochter berichtete Potthoff 2024 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: "Meine Tochter war eine Autogeburt. Sie ist vor zehn Jahren in unserem Volvo zur Welt gekommen. Ich hatte es nicht mehr bis ins Krankenhaus geschafft. So kam es, dass eine Rentnerin und eine Joggerin meine Geburtshelferinnen waren. Ebenso wie der Rettungssanitäter, der dann kam, aber auch noch nie ein Kind entbunden hatte."

Ihre Kinder hält Potthoff so gut es geht aus der Öffentlichkeit fern. Einzige Ausnahme sind die Urlaubsfotos, die sie gelegentlich bei Instagram teilt. Im Sommer 2024 reiste die Familie beispielsweise nach Venedig.

