"Happy Birthday my Love"
Erst Gerüchte, jetzt Gewissheit: Jennifer Aniston macht Beziehung zu Jim Curtis öffentlich - woher man ihn kennt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Jetzt ist es offiziell: Jennifer Aniston ist wieder vergeben. Auf Instagram überraschte sie jetzt mit einem ungewohnt persönlichen Beitrag: Arm in Arm mit ihrer neuen Liebe Jim Curtis. Doch wer ist dieser Mann?
Jennifer Anistons Liebesleben war bisher durchzogen von Aufs und Abs. Viele Männer kamen und gingen - wie beispielsweise Brad Pitt, Justin Theroux, Paul Sculfor, John Mayer und Tate Donovan.
Mit einem Geburtstags-Glückwunsch auf ihrem Instagram_Account @jenniferaniston teilte die ehemalige "Friends"-Darstellerin jetzt jedoch mit: Es gibt wieder einen neuen Mann in ihrem Leben, die Gerüchte um ihre Beziehung mit Jim Curtis sind Vergangenheit, ihre Liebe zu ihm ist ab sofort offiziell. Denn der Text unter dem Beitrag, der die beiden in glücklicher Umarmung zeigt, lautet: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich liebe dich."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anistons neue Liebe ist Coach und Autor
Doch wer ist der neue Mann an der Seite der 56-jährigen Schauspielerin? Jim Curtis ist in den USA vor allem in der Wellness- und Coaching-Szene bekannt. Er arbeitet als Hypnotherapeut, Speaker und Autor mit Schwerpunkten auf mentaler Gesundheit und persönlicher Transformation - wie erfolgreich er dabei ist, zeigt sein Instagram-Account @jimcurtis1. Dort hat er bereits 661.000 Follower:innen.
Kennst du schon diese rührende Romanze mit Jennifer Aniston?
Liebe abseits von Online-Dating
Schon seit längerem soll ihm Jennifer Aniston auf Instagram folgen. Zum ersten Mal getroffen haben sich die beiden aber angeblich in der echten Welt. Gerüchte besagen, sie hätten sich über gemeinsame Freund:innen kennengelernt. Bereits im Juni dieses Jahres wurden die beiden in einem Luxushotel gesichtet. Im Juli waren sie gemeinsam auf einem Boot in Mallorca unterwegs.
Heilung statt Headlines
So sehr er sich bei seinem Self-Marketing auf Instagram in den Mittelpunkt stellt, so zurückhaltend soll Jim Curtis ansonsten beim Thema Rampenlicht sein. Da auch Aniston sich in privaten Dingen gerne diskret gibt, scheint das Paar zumindest in dieser Hinsicht gut zusammenzupassen. Eine öffentliche Bestätigung von seiner Seite steht noch aus.
Auch interessant:
Sandra Bullock und Jennifer Aniston: So wollte Hollywood ihre Freundschaft verhindern.
Das hat "Friends"-Star Jennifer Aniston gegen eine neue Sitcom.
"Friends" ohne Jennifer Aniston oder Matthew Perry? Das wäre fast passiert.
Weitere Fiilm-Highlights mit Jennifer Aniston
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japaner fühlen sich am wenigsten geliebt: Warum ist das so?
"Uncovered" mit Thilo Mischke
"Uncovered": Kollektive Einsamkeit - Warum Japaner so allein sind
"JENKE. REPORT."
Jenke startet eigenen Memecoin – aber kann er damit reich werden?
"Kein Grund"
Nach Trennung: Sara Kulka lehnt Scheidung vom Vater ihrer Kinder klar ab
Was schaut der Grusel-Autor?
Für kalte Tage: Stephen King empfiehlt diese 10 Filmklassiker
Porträt
Muriel Baumeister: So sah der "Spreewaldklinik"-Star vor 33 Jahren aus