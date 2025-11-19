"Eine Katastrophe"
George Clooney über Nippel-Trauma: Müssen seine Kinder deswegen wirklich in Therapie?
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
In seinem neuen Film "Jay Kelly" spielt Hollywoodstar George Clooney einen alternden Schauspieler. Auf einen Film in seiner eigenen Karriere ist er alles andere als stolz - und er befürchtet sogar, dass seine Kinder deswegen eine Therapie benötigen könnten.
Oscar-Preisträger George Clooney blickt auf eine glanzvolle Karriere zurück - mit einzelnen Ausreißern. In seinem neuen Film "Jay Kelly" spielt er einen alternden Filmstar, den Selbstzweifel plagen. Adam Sandler verkörpert seinen langjährigen Manager. Das melancholische Roadmovie kommt am 20. November in die deutschen Kinos.
Regisseur Noah Baumbach hat sich dabei laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" etwas Besonderes einfallen lassen, von dem Clooney zunächst nichts wusste. Am Ende von "Jay Kelly" werden kurze Szenen aus früheren Filmen von Clooney gezeigt. Darunter ist auch eine Produktion, auf die der 64-Jährige alles andere als stolz ist: sein viel geschmähter Film "Batman & Robin".
George Clooney fürchtet Therapiebedarf für seine Kinder wegen "Batman & Robin"
Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney als Bruce Wayne war von Publikum und Kritiker:innen zerrissen worden. Auch Clooney distanzierte sich längst von dem Film und bezeichnete ihn als schrecklich. Zunächst vorgesehene Fortsetzungen wurden gestrichen.
Jetzt machte sich der Schauspieler laut "Sun" erneut über die Flop-Produktion lustig. Schon durch das Batman-Outfit, das er getragen habe, würden seine achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella sicher traumatisiert, so Clooney.
Wir wissen, dass sie auf jeden Fall in Therapie gehen werden, allein schon wegen 'Batman & Robin'. 'Mein Vater hatte verdammte Gummibrustwarzen. Eine Katastrophe'.
George Clooney schwärmt vom Filmkollegen Adam Sandler
Für seinen aktuellen Film "Jay Kelly", der Ende August bei den Filmfestspielen von Venedig Weltpremiere feierte, ist Clooney dagegen dankbar. Er spielt darin die titelgebende Figur, einen weltberühmten Schauspieler in seinen 60ern, der in Italien mit seiner Karriere und seinem Leben abrechnet und seinen jugendlichen Geist wiederentdeckt. "Wenn man als Schauspieler in meiner Position und meinem Alter ist, findet man Rollen wie diese nicht allzu oft", betonte Clooney.
Seinen Kollegen Adam Sandler lobte er in den höchsten Tönen. Er sei ein wunderbarer, "seelenvoller" Schauspieler, dessen Vielschichtigkeit viel zu oft übersehen werde.
George Clooney auf Kabel Eins in "Gravity"
Am Dienstagabend (18. November) kannst du George Clooney an der Seite von Sandra Bullock im Weltraumthriller "Gravity" sehen - ab 20:15 Uhr auf Kabel Eins und im Livestream auf Joyn.
Heute nicht verpassen: "Gravity"
Diese Themen könnten dich auch interessieren:
Welche Hollywood-Stars verbindet eine echte Freundschaft?
"Ein miserabler Kerl, der dir das Leben zur Hölle macht": Mit diesem Regisseur möchte George Clooney nicht mehr arbeiten
Mehr von George Clooney
Mehr entdecken
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Clementine Vaughn: Claudia Schiffers Tochter feiert in NYC
Zusammen mit Omid
Youtube-Star Inscope21 fährt bei legendärer Gumball 3000-Rallye mit!
17 Jahre glücklich verheiratet
Bambi 2025: Liebes-Geheimnis von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl
Schönheits-Ideale
Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund
Kino-Ikone
Bridget Jones: Denkmal in London enthüllt
Bekannt aus "Polizeiruf" oder "Tatort"
Felix Eitner ist mit 58 Jahren gestorben
Exklusives Joyn-Interview
Matthias Opdenhövel im Joyn-Interview "Ich sollte meinen Namen ändern"
Tokio Hotel am Tegernsee?
Kaulitz-Brüder auf Haus-Suche: Steht ihre Rückkehr nach Deutschland bevor?
Kommissarin mit einem Herz für Hunde
"Die Tür ist zu": "Marie Brand"-Star Mariele Millowitsch über Kinderwunsch